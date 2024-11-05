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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лис, 2024 18:35
slonomag написав: Shaman написав: slonomag написав:
Знакомый в Германии тоже залетел с налоговой и теперь не знает что делать. Приехал еще 2 года назад и как самый хитросделанный работал через укр ФОП. Теперь ему в компании сказали что все, оплата только на немецкий банк. Пошел в немецкую налоговую регаться как местный ФОП (хз как оно у них там называется), а ему сразу "а на что ты жил эти 2 года"? А он заезжал с 0 в кармане, никаких деклараций что сбережения какие-то были, ничего.
И теперь получается затык, показать справку с укр ФОПа он не может так как сразу насчитают неуплаченные налоги за эти 2 года + штрафы (а там 100к+ евро заработка, можно наверное и на криминал попасть), и сказать что жил на пособие тоже так как у него только аренда машины за 2 года на 20к евро набежала (он любитель новых ауди по 800евро/месяц) - будет явное не соответствие.
Так что вот так, если в планах зацепиться в новой стране, то надо сразу все делать по правильному. Иначе и через несколько лет может догнать, и еще больнее будет. Я просто смотрю на таких же хитрых в Испании, типа поработаю на ФОПе, а как буду квартиру покупать, то сразу все покажу и заведу деньги. Только никто не думает о том что в налоговую куча инфы стекается, и если ты жил в стране несколько лет, то потом просто взять и легализоваться не выйдет - будет 100500 вопросов.
цікавий кейс. а він не виїздив, щоб не потрапити на податкове резидентство?
чи він ще й допомогу отримував? якщо отримував, то так, розірвуть. а якщо ні - треба якось вивчати, що там з подвійним оподаткуванням - в Україні він же податки платив, можливо є договір про запобігання подвійного оподаткування.
Так он же по ТЗ приехал, там всем автоматом ее давали. Жилье он не просил, никаких доп пособий не получал, но то что по умолчанию что-то около 300-500евро в месяц было ему успели начислить, хз сколько раз. Так что уже залет + договор о двойном налогооблажении подразумевает взаимозачет, тоесть например в Германии он должен был заплатить 30%, в Украине заплатил 5%, разницу 25% он все равно должен Германии. В Испании так же работает. И хз как в Германии, но в Испании ФОПы вообще не в счет - на них этот закон не распространяется.
Ну и в любом случае он должен был каждый год подавать декларации, то что он 2 года морозился, это уже штраф.
Недавно чувак в Испании считал на сколько он залетит если ему придется показать 22й год. Там получается с 60к он должен был заплатить 20к налогов + штраф несколько тысяч за то что во время не уведомил (до июня 23го года когда заполняется годовой отчет за предыдущий год) + несколько тысяч (% которые начисляются на сумму налогов которые ты не заплатил вовремя) - на круг 30к+ долга выходит. Я думаю в Германии так же.
Так что вот, как-то так. Зато Украине большой плюс - после окончания ТЗ когда дойдет дело до перехода на ВНЖ и придется вылазить на свет (как минимум поход в налоговую чтобы начать работать по правилам) все эти хитросделанные очень быстро узнают что они уже должны такую гору денег, что единственный вариант только телепорт обратно в Украину пока не схватили за ж*пу. Мечта Зеленского сбудется - вернется 70%+ беженцев аж бегом )
В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 18:41
І молдавськими, і польськими, і американськими, і не тільки виборами. Така тема гілки і в кого які інтереси - у когось це вибори, а у когось і гівно...
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Додано: Пон 04 лис, 2024 18:43
The_Rebel написав:
Я про моральну частину питання.
Ніколи не розумів цих "моральних сторін", а ще більше не розумів тих, хто очікує, що інші будуть їх дотримуватись. Опиратись слід на закон і на поркарання / винагороду за його (не)дотримання.
flyman написав:
В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються.
Хіба? Податкове резиденство при перебуванні в країні 183+ дні, як в інших країнах ЄС, ніхто не відміняв...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 04 лис, 2024 20:05, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 18:56
Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Я про моральну частину питання.
Ніколи не розумів цих "моральних сторін", а ще більше не розумів тих, хто очікує, що інші будуть їх дотримуватись. Опиратись слід на закон і на поркарання / винагороду за його (не)дотримання.
але оскільки закон вимагає дотримуватися правил, то чому не очікувати, що більшість їх буде дотримуватися. на цьому принципі побудований весь розвинений світ. довіра, але з вибірковою перевіркою та невідворотністю покарання у випадку порушень.
як на мене, це більше від людини залежить. порядна людина й від інших очікує порядної поведінки. а шахрай звісно вважає, що всі всіх дурять
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 04 лис, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 18:58
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються.
Хіба? Податкове президенство при перебуванні в країні 183+ дні, як в інших країнах ЄС, ніхто не відміняв...
президенство ще не впровадили.
до речі, в такому випадку тоді потрібно півроку в одній країні, півроку в інший - а тиждень-два десь відпочити в третій.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 19:50
Shaman написав:
півроку в інший - а тиждень-два десь відпочити в третій.
"цифрові кочівники" так і живуть.
Щоб Португальці не знімали податки, то потрібно зареєструватись як NHR
і платити 5% ФОП в Україні, але заднім числом це не вийде...
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Додано: Пон 04 лис, 2024 20:54
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: flyman написав:
В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються.
Хіба? Податкове президенство при перебуванні в країні 183+ дні, як в інших країнах ЄС, ніхто не відміняв...
президенство ще не впровадили.
до речі, в такому випадку тоді потрібно півроку в одній країні, півроку в інший - а тиждень-два десь відпочити в третій.
До речі, непоганий варіант, якщо не є метою в майбутньому отримувати громадянство/пенсію/соцдопомогу і тп, то треба вибрати 2 країни поруч і пару днів виїздити з обох) Наприклад, Відень/Братислава - буде зручно, хоча там кордону нема і ніхто не зрозуміє скільки днів у році було прожиток і чи не вважати людину вже резидентом
П.с. І з того що я знаю, то мої колеги в Братиславі взагалі вже там 3й рік, і ще ніхто до них з резидентством не приставав, живуть як ніби то у відпустці, платячи всі податки в Україні
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Додано: Пон 04 лис, 2024 21:07
А як щодо житла "цифрового кочівника"? Усюди залог за оренду втрачати (бо на 6 місяців не дуже й хочуть здавати - мінімум рік)? Та й майно якесь теж є так чи сяк. Навіть улюблене крісло та стіл до роботи, як мінімум.
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Додано: Вів 05 лис, 2024 22:48
Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Я про моральну частину питання.
Ніколи не розумів цих "моральних сторін", а ще більше не розумів тих, хто очікує, що інші будуть їх дотримуватись. Опиратись слід на закон і на поркарання / винагороду за його (не)дотримання.
flyman написав:
В Португалії доходи отримані в інших локаціях не оподатковуються.
Хіба? Податкове резиденство при перебуванні в країні 183+ дні, як в інших країнах ЄС, ніхто не відміняв...
Не поширюється на доходи отримані за межами території Португалії.
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