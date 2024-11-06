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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2426242724282429
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 22:50

  The_Rebel написав:
  Gastarbaiter написав:А як щодо житла "цифрового кочівника"? Усюди залог за оренду втрачати (бо на 6 місяців не дуже й хочуть здавати - мінімум рік)? Та й майно якесь теж є так чи сяк. Навіть улюблене крісло та стіл до роботи, як мінімум.

Кооперація :D :D :D
Друзі або знайомі по півроку живуть в 2х різних країнах і потім міняються житлом. І ще на 2 тижні їдуть разом у відпустку

є навіть "шарінг" житла, ти можеш інших прийти, хто в тому шарінгу, а ти можеш в низ мешкати
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 00:51

  The_Rebel написав:Кооперація :D :D :D
Друзі або знайомі по півроку живуть в 2х різних країнах і потім міняються житлом. І ще на 2 тижні їдуть разом у відпустку

А на яких підставах вони там знаходяться? Щоразу йдуть оформлюються як біженці?
А ще для довгострокового резидентства чи громадянства потрібен певний строк перебування у країні. А так роки йдуть, паспорт скисає. От у мене, наприклад, буквально пару місяців буде на оформлення громадянства. Якби свого часу трохи спритніше усе робив зі статусами, то було би більше року в запасі. Але хто ж тоді знав, що так усе станеться?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 01:05

виграє Камала, приготуватися до податку на нереалізований прибуток,
тобто влада вирішила, що ваше житло подорожчало - плати податок,
американський лендлордам напрягтися, це не штраф за "три гілки",
в цікаві часи живемо
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 04:58

Gastarbaiter румунський чи мадярський паспорт, наприклад
Дюрі-бачі
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