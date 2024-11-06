The_Rebel написав:
Кооперація
Друзі або знайомі по півроку живуть в 2х різних країнах і потім міняються житлом. І ще на 2 тижні їдуть разом у відпустку
є навіть "шарінг" житла, ти можеш інших прийти, хто в тому шарінгу, а ти можеш в низ мешкати
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2024 22:50
є навіть "шарінг" житла, ти можеш інших прийти, хто в тому шарінгу, а ти можеш в низ мешкати
Додано: Сер 06 лис, 2024 00:51
А на яких підставах вони там знаходяться? Щоразу йдуть оформлюються як біженці?
А ще для довгострокового резидентства чи громадянства потрібен певний строк перебування у країні. А так роки йдуть, паспорт скисає. От у мене, наприклад, буквально пару місяців буде на оформлення громадянства. Якби свого часу трохи спритніше усе робив зі статусами, то було би більше року в запасі. Але хто ж тоді знав, що так усе станеться?
Додано: Сер 06 лис, 2024 01:05
виграє Камала, приготуватися до податку на нереалізований прибуток,
тобто влада вирішила, що ваше житло подорожчало - плати податок,
американський лендлордам напрягтися, це не штраф за "три гілки",
в цікаві часи живемо
Додано: Сер 06 лис, 2024 07:57
А що, якщо переміщуватись шенгеном, жити по пару місяців там-сям, і потім цей термін не вписати при подачі, то це якось пробʼють? Виїжджаєш за межі, там зрозуміло, проходиш паспортний.
Додано: Сер 06 лис, 2024 08:13
Навіщо збираєш сміття з усього інтернета?
Коли працевлаштуєшся, любитель байдикувати і жити на 2000 грн в місяць?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|