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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2426242724282429
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 22:50

  The_Rebel написав:
  Gastarbaiter написав:А як щодо житла "цифрового кочівника"? Усюди залог за оренду втрачати (бо на 6 місяців не дуже й хочуть здавати - мінімум рік)? Та й майно якесь теж є так чи сяк. Навіть улюблене крісло та стіл до роботи, як мінімум.

Кооперація :D :D :D
Друзі або знайомі по півроку живуть в 2х різних країнах і потім міняються житлом. І ще на 2 тижні їдуть разом у відпустку

є навіть "шарінг" житла, ти можеш інших прийти, хто в тому шарінгу, а ти можеш в низ мешкати
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 00:51

  The_Rebel написав:Кооперація :D :D :D
Друзі або знайомі по півроку живуть в 2х різних країнах і потім міняються житлом. І ще на 2 тижні їдуть разом у відпустку

А на яких підставах вони там знаходяться? Щоразу йдуть оформлюються як біженці?
А ще для довгострокового резидентства чи громадянства потрібен певний строк перебування у країні. А так роки йдуть, паспорт скисає. От у мене, наприклад, буквально пару місяців буде на оформлення громадянства. Якби свого часу трохи спритніше усе робив зі статусами, то було би більше року в запасі. Але хто ж тоді знав, що так усе станеться?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 01:05

виграє Камала, приготуватися до податку на нереалізований прибуток,
тобто влада вирішила, що ваше житло подорожчало - плати податок,
американський лендлордам напрягтися, це не штраф за "три гілки",
в цікаві часи живемо
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 04:58

Gastarbaiter румунський чи мадярський паспорт, наприклад
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 07:57

  Gastarbaiter написав:
  The_Rebel написав:Кооперація :D :D :D
Друзі або знайомі по півроку живуть в 2х різних країнах і потім міняються житлом. І ще на 2 тижні їдуть разом у відпустку

А на яких підставах вони там знаходяться? Щоразу йдуть оформлюються як біженці?
А ще для довгострокового резидентства чи громадянства потрібен певний строк перебування у країні. А так роки йдуть, паспорт скисає. От у мене, наприклад, буквально пару місяців буде на оформлення громадянства. Якби свого часу трохи спритніше усе робив зі статусами, то було би більше року в запасі. Але хто ж тоді знав, що так усе станеться?

А що, якщо переміщуватись шенгеном, жити по пару місяців там-сям, і потім цей термін не вписати при подачі, то це якось пробʼють? Виїжджаєш за межі, там зрозуміло, проходиш паспортний.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:49

  gonchik74 написав:А що, якщо переміщуватись шенгеном, жити по пару місяців там-сям, і потім цей термін не вписати при подачі, то це якось пробʼють? Виїжджаєш за межі, там зрозуміло, проходиш паспортний.

Скоріш за все не проб'ють, але якщо людина перед цим кілька років декларувала, що мешкає 6 місяців поза межами країни, тоді...

  Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter румунський чи мадярський паспорт, наприклад

Румуньська чи мадярська податкова, отримавши дані про доходи з України, не зажадають свою частку? Здається, тоді це вже буде проблема платника доводити, що він десь там мешкав в іншій країні. Громадянин ЄС повинен зареєструвати своє перебування більше 3 місяців у іншій країні.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну, що, на нас чекає скорий жахливий кінець замість жаху без кінця?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Та 1 день почекати ж. Трамп ж казав що за 1 день порішає.
Faceless
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