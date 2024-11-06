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#<1 ... 2427242824292430> Додано: Вів 05 лис, 2024 22:50 The_Rebel написав: Gastarbaiter написав: А як щодо житла "цифрового кочівника"? Усюди залог за оренду втрачати (бо на 6 місяців не дуже й хочуть здавати - мінімум рік)? Та й майно якесь теж є так чи сяк. Навіть улюблене крісло та стіл до роботи, як мінімум. А як щодо житла "цифрового кочівника"? Усюди залог за оренду втрачати (бо на 6 місяців не дуже й хочуть здавати - мінімум рік)? Та й майно якесь теж є так чи сяк. Навіть улюблене крісло та стіл до роботи, як мінімум.

Кооперація

Друзі або знайомі по півроку живуть в 2х різних країнах і потім міняються житлом. І ще на 2 тижні їдуть разом у відпустку КоопераціяДрузі або знайомі по півроку живуть в 2х різних країнах і потім міняються житлом. І ще на 2 тижні їдуть разом у відпустку

є навіть "шарінг" житла, ти можеш інших прийти, хто в тому шарінгу, а ти можеш в низ мешкати є навіть "шарінг" житла, ти можеш інших прийти, хто в тому шарінгу, а ти можеш в низ мешкати flyman

Повідомлень: 37145 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 00:51 The_Rebel написав: Кооперація

Друзі або знайомі по півроку живуть в 2х різних країнах і потім міняються житлом. І ще на 2 тижні їдуть разом у відпустку КоопераціяДрузі або знайомі по півроку живуть в 2х різних країнах і потім міняються житлом. І ще на 2 тижні їдуть разом у відпустку

А на яких підставах вони там знаходяться? Щоразу йдуть оформлюються як біженці?

А ще для довгострокового резидентства чи громадянства потрібен певний строк перебування у країні. А так роки йдуть, паспорт скисає. От у мене, наприклад, буквально пару місяців буде на оформлення громадянства. Якби свого часу трохи спритніше усе робив зі статусами, то було би більше року в запасі. Але хто ж тоді знав, що так усе станеться? А на яких підставах вони там знаходяться? Щоразу йдуть оформлюються як біженці?А ще для довгострокового резидентства чи громадянства потрібен певний строк перебування у країні. А так роки йдуть, паспорт скисає. От у мене, наприклад, буквально пару місяців буде на оформлення громадянства. Якби свого часу трохи спритніше усе робив зі статусами, то було би більше року в запасі. Але хто ж тоді знав, що так усе станеться? Gastarbaiter Повідомлень: 3475 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 01:05 виграє Камала, приготуватися до податку на нереалізований прибуток,

тобто влада вирішила, що ваше житло подорожчало - плати податок,

американський лендлордам напрягтися, це не штраф за "три гілки",

в цікаві часи живемо

flyman

Повідомлень: 37145 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 04:58 Gastarbaiter румунський чи мадярський паспорт, наприклад Дюрі-бачі

Повідомлень: 4059 З нами з: 29.07.22 Подякував: 727 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 07:57 Gastarbaiter написав: The_Rebel написав: Кооперація

Друзі або знайомі по півроку живуть в 2х різних країнах і потім міняються житлом. І ще на 2 тижні їдуть разом у відпустку КоопераціяДрузі або знайомі по півроку живуть в 2х різних країнах і потім міняються житлом. І ще на 2 тижні їдуть разом у відпустку

А на яких підставах вони там знаходяться? Щоразу йдуть оформлюються як біженці?

А ще для довгострокового резидентства чи громадянства потрібен певний строк перебування у країні. А так роки йдуть, паспорт скисає. От у мене, наприклад, буквально пару місяців буде на оформлення громадянства. Якби свого часу трохи спритніше усе робив зі статусами, то було би більше року в запасі. Але хто ж тоді знав, що так усе станеться? А на яких підставах вони там знаходяться? Щоразу йдуть оформлюються як біженці?А ще для довгострокового резидентства чи громадянства потрібен певний строк перебування у країні. А так роки йдуть, паспорт скисає. От у мене, наприклад, буквально пару місяців буде на оформлення громадянства. Якби свого часу трохи спритніше усе робив зі статусами, то було би більше року в запасі. Але хто ж тоді знав, що так усе станеться?

А що, якщо переміщуватись шенгеном, жити по пару місяців там-сям, і потім цей термін не вписати при подачі, то це якось пробʼють? Виїжджаєш за межі, там зрозуміло, проходиш паспортний. А що, якщо переміщуватись шенгеном, жити по пару місяців там-сям, і потім цей термін не вписати при подачі, то це якось пробʼють? Виїжджаєш за межі, там зрозуміло, проходиш паспортний. gonchik74

Повідомлень: 880 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 11:49 gonchik74 написав: А що, якщо переміщуватись шенгеном, жити по пару місяців там-сям, і потім цей термін не вписати при подачі, то це якось пробʼють? Виїжджаєш за межі, там зрозуміло, проходиш паспортний. А що, якщо переміщуватись шенгеном, жити по пару місяців там-сям, і потім цей термін не вписати при подачі, то це якось пробʼють? Виїжджаєш за межі, там зрозуміло, проходиш паспортний.

Скоріш за все не проб'ють, але якщо людина перед цим кілька років декларувала, що мешкає 6 місяців поза межами країни, тоді...



Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter румунський чи мадярський паспорт, наприклад румунський чи мадярський паспорт, наприклад

Румуньська чи мадярська податкова, отримавши дані про доходи з України, не зажадають свою частку? Здається, тоді це вже буде проблема платника доводити, що він десь там мешкав в іншій країні. Громадянин ЄС повинен зареєструвати своє перебування більше 3 місяців у іншій країні. Скоріш за все не проб'ють, але якщо людина перед цим кілька років декларувала, що мешкає 6 місяців поза межами країни, тоді...Румуньська чи мадярська податкова, отримавши дані про доходи з України, не зажадають свою частку? Здається, тоді це вже буде проблема платника доводити, що він десь там мешкав в іншій країні. Громадянин ЄС повинен зареєструвати своє перебування більше 3 місяців у іншій країні. Gastarbaiter Повідомлень: 3475 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 13:12 Re: Еміграція, заробітчанство Ну, що, на нас чекає скорий жахливий кінець замість жаху без кінця? airmax78 Повідомлень: 43087 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 13:18 Re: Еміграція, заробітчанство Та 1 день почекати ж. Трамп ж казав що за 1 день порішає. Faceless

Модератор Повідомлень: 35584 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8078 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 14:33

(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо) Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо) flysoulfly Повідомлень: 5507 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1745 раз. Подякували: 306 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 14:52 Re: Еміграція, заробітчанство flysoulfly написав: Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію

(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо) Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо) А в чому проблема оформити закордонний? А в чому проблема оформити закордонний? Faceless

Модератор Повідомлень: 35584 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8078 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2427242824292430> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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