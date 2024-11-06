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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2427242824292430
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  flysoulfly написав:паперовим паспортом-книжечкою у Польщу


З того що бачив то 50/50 на вибір прикордонника. краще зробити, + обовязок отримати статув укр в польщі до 30 днів, а то й зразу після перетину кордону/

можна запитати ще в тематичних групах


ПС. кордону з Литву, Латвію - немає, літаки не літають
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