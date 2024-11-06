RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2427242824292430
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  flysoulfly написав:паперовим паспортом-книжечкою у Польщу


З того що бачив то 50/50 на вибір прикордонника. краще зробити, + обовязок отримати статув укр в польщі до 30 днів, а то й зразу після перетину кордону/

можна запитати ще в тематичних групах


ПС. кордону з Литву, Латвію - немає, літаки не літають
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 213
З нами з: 21.11.19
Подякував: 226 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:00

  BeneFuckTor написав:
кордону з Литву, Латвію - немає

з Польщі - в Литву,...
flysoulfly
 
Повідомлень: 5510
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1746 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:02

  Faceless написав:
flysoulfly написав:Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію :?:
(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо)
А в чому проблема оформити закордонний?
в часі

І для напівсамотнього 80+річного багато в чому ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ
flysoulfly
 
Повідомлень: 5510
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1746 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2427242824292430
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6972)
06.11.2024 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.