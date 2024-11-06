З того що бачив то 50/50 на вибір прикордонника. краще зробити, + обовязок отримати статув укр в польщі до 30 днів, а то й зразу після перетину кордону/
можна запитати ще в тематичних групах
ПС. кордону з Литву, Латвію - немає, літаки не літають
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Додано: Сер 06 лис, 2024 15:17
Re: Еміграція, заробітчанство
З того що бачив то 50/50 на вибір прикордонника. краще зробити, + обовязок отримати статув укр в польщі до 30 днів, а то й зразу після перетину кордону/
можна запитати ще в тематичних групах
ПС. кордону з Литву, Латвію - немає, літаки не літають
Додано: Сер 06 лис, 2024 17:00
Додано: Сер 06 лис, 2024 17:02
в часі
І для напівсамотнього 80+річного багато в чому ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ
Додано: Сер 06 лис, 2024 18:03
так, але якщо його статус податковий не з"ясований (то там то сям менше півроку), то бееться "центр життєвих інтересів", а якщо ФОП, то це довідка із укр. податкової, що є ФОПом і тому є податковим резидентом крапка.
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