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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2427242824292430
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  flysoulfly написав:паперовим паспортом-книжечкою у Польщу


З того що бачив то 50/50 на вибір прикордонника. краще зробити, + обовязок отримати статув укр в польщі до 30 днів, а то й зразу після перетину кордону/

можна запитати ще в тематичних групах


ПС. кордону з Литву, Латвію - немає, літаки не літають
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:00

  BeneFuckTor написав:
кордону з Литву, Латвію - немає

з Польщі - в Литву,...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:02

  Faceless написав:
flysoulfly написав:Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію :?:
(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо)
А в чому проблема оформити закордонний?
в часі

І для напівсамотнього 80+річного багато в чому ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 18:03

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:А що, якщо переміщуватись шенгеном, жити по пару місяців там-сям, і потім цей термін не вписати при подачі, то це якось пробʼють? Виїжджаєш за межі, там зрозуміло, проходиш паспортний.

Скоріш за все не проб'ють, але якщо людина перед цим кілька років декларувала, що мешкає 6 місяців поза межами країни, тоді...

  Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter румунський чи мадярський паспорт, наприклад

Румуньська чи мадярська податкова, отримавши дані про доходи з України, не зажадають свою частку? Здається, тоді це вже буде проблема платника доводити, що він десь там мешкав в іншій країні. Громадянин ЄС повинен зареєструвати своє перебування більше 3 місяців у іншій країні.

так, але якщо його статус податковий не з"ясований (то там то сям менше півроку), то бееться "центр життєвих інтересів", а якщо ФОП, то це довідка із укр. податкової, що є ФОПом і тому є податковим резидентом крапка.
flyman
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