З того що бачив то 50/50 на вибір прикордонника. краще зробити, + обовязок отримати статув укр в польщі до 30 днів, а то й зразу після перетину кордону/
можна запитати ще в тематичних групах
ПС. кордону з Литву, Латвію - немає, літаки не літають
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2024 15:17
Re: Еміграція, заробітчанство
З того що бачив то 50/50 на вибір прикордонника. краще зробити, + обовязок отримати статув укр в польщі до 30 днів, а то й зразу після перетину кордону/
можна запитати ще в тематичних групах
ПС. кордону з Литву, Латвію - немає, літаки не літають
Додано: Сер 06 лис, 2024 17:00
Додано: Сер 06 лис, 2024 17:02
в часі
І для напівсамотнього 80+річного багато в чому ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ
Додано: Сер 06 лис, 2024 18:03
так, але якщо його статус податковий не з"ясований (то там то сям менше півроку), то бееться "центр життєвих інтересів", а якщо ФОП, то це довідка із укр. податкової, що є ФОПом і тому є податковим резидентом крапка.
Додано: Сер 06 лис, 2024 20:11
Додано: Сер 06 лис, 2024 20:50
Однозначно НЕ впустять. Тільки біометричний паспорт.
То було в 2022 році, пускали з будь-яким документом.
Витяг з офіційного сайту МЗС України:
Перетин кордону без біометричного закордонного паспорта – так чи ні?
Ні.
Водночас, ця норма не поширюється вразі в’їзду на територію РП з інших країн. В разі якщо Ви хочете в’їхати по НЕ біометричному паспорту до Республіки Польща з країн, що не входять до Шенгенської зони, Ви маєте мати ВІЗУ.
Джерело:
Новий біометричний паспорт зараз ДУЖЕ легко отримати на території України:
а) звернутися в найближче відділення Міграційної служби України в будь-якому місті (реєстрція/прописка не має значення)
б) з собою мати внутрішній український паспорт, код ІНН, гроші. Все інше роблять на місці.
З собою мати діючий закордонний паспорт. Якщо в ньому є діючі візи США або Канади - обов'язково повідомити про це співробітника Міграційної служби - він зможе залишити "старий" паспорт на пам"ять. Візу ніхто не відміняв: діє до дати закінчення.
Термінове виготовлення - 10 діб. Отримувати тільки особисто. Орієнтир ціни 2000+ гривень. Процедура: 10-15 хвилин.
Передайте пораду: попросити українського прикордонника, який перевіряє паспорт, поставити печатку про виїзд з України (ставлять тільки за запитом!).
Додано: Сер 06 лис, 2024 22:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Все правильно, тобто вїзд в Польщу.
Робіть паспорт і не морочте голову, роблять швидко і не дуже дорого, важче діда до того дп довезти безперечно, а ще коли немає ні маршруток ні автобусів.
ПС, при виїзді з україни тільки по паспорпору печатку ставлять ті хто впускає завжди. Навіщо та про виїзд від україни, хз.
Знову таки, в польщі потрібно брати статус укр, а він вже точно! робиться з паспортом. А це 100дол. За 100дол хтось з села точно звозить в дп документ) Як в латвіях хз. Але я б не ризикував, бо на кордоні діду точно не до пригод, і вік не той якщо б були.
Додано: Сер 06 лис, 2024 22:19
Re: Еміграція, заробітчанство
В яку краіну найкраще авиіхати простому пенсіонеру?
Додано: Сер 06 лис, 2024 23:00
|