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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2427242824292430
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  flysoulfly написав:паперовим паспортом-книжечкою у Польщу


З того що бачив то 50/50 на вибір прикордонника. краще зробити, + обовязок отримати статув укр в польщі до 30 днів, а то й зразу після перетину кордону/

можна запитати ще в тематичних групах


ПС. кордону з Литву, Латвію - немає, літаки не літають
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:00

  BeneFuckTor написав:
кордону з Литву, Латвію - немає

з Польщі - в Литву,...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:02

  Faceless написав:
flysoulfly написав:Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію :?:
(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо)
А в чому проблема оформити закордонний?
в часі

І для напівсамотнього 80+річного багато в чому ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 18:03

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:А що, якщо переміщуватись шенгеном, жити по пару місяців там-сям, і потім цей термін не вписати при подачі, то це якось пробʼють? Виїжджаєш за межі, там зрозуміло, проходиш паспортний.

Скоріш за все не проб'ють, але якщо людина перед цим кілька років декларувала, що мешкає 6 місяців поза межами країни, тоді...

  Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter румунський чи мадярський паспорт, наприклад

Румуньська чи мадярська податкова, отримавши дані про доходи з України, не зажадають свою частку? Здається, тоді це вже буде проблема платника доводити, що він десь там мешкав в іншій країні. Громадянин ЄС повинен зареєструвати своє перебування більше 3 місяців у іншій країні.

так, але якщо його статус податковий не з"ясований (то там то сям менше півроку), то бееться "центр життєвих інтересів", а якщо ФОП, то це довідка із укр. податкової, що є ФОПом і тому є податковим резидентом крапка.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:11

  flyman написав:виграє Камала, приготуватися до податку на нереалізований прибуток,
тобто влада вирішила, що ваше житло подорожчало - плати податок,
американський лендлордам напрягтися, це не штраф за "три гілки",
в цікаві часи живемо

хух, пронесло
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:50

  flysoulfly написав:Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію :?:
(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо)

Однозначно НЕ впустять. Тільки біометричний паспорт.
То було в 2022 році, пускали з будь-яким документом.
Витяг з офіційного сайту МЗС України:

Перетин кордону без біометричного закордонного паспорта – так чи ні?
Ні.
Водночас, ця норма не поширюється вразі в’їзду на територію РП з інших країн. В разі якщо Ви хочете в’їхати по НЕ біометричному паспорту до Республіки Польща з країн, що не входять до Шенгенської зони, Ви маєте мати ВІЗУ.
Джерело:
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=pl

Новий біометричний паспорт зараз ДУЖЕ легко отримати на території України:
а) звернутися в найближче відділення Міграційної служби України в будь-якому місті (реєстрція/прописка не має значення)
б) з собою мати внутрішній український паспорт, код ІНН, гроші. Все інше роблять на місці.
З собою мати діючий закордонний паспорт. Якщо в ньому є діючі візи США або Канади - обов'язково повідомити про це співробітника Міграційної служби - він зможе залишити "старий" паспорт на пам"ять. Візу ніхто не відміняв: діє до дати закінчення.
Термінове виготовлення - 10 діб. Отримувати тільки особисто. Орієнтир ціни 2000+ гривень. Процедура: 10-15 хвилин.
Передайте пораду: попросити українського прикордонника, який перевіряє паспорт, поставити печатку про виїзд з України (ставлять тільки за запитом!).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  flysoulfly написав:з Польщі - в Литву,...


Все правильно, тобто вїзд в Польщу.

Робіть паспорт і не морочте голову, роблять швидко і не дуже дорого, важче діда до того дп довезти безперечно, а ще коли немає ні маршруток ні автобусів.

ПС, при виїзді з україни тільки по паспорпору печатку ставлять ті хто впускає завжди. Навіщо та про виїзд від україни, хз.

Знову таки, в польщі потрібно брати статус укр, а він вже точно! робиться з паспортом. А це 100дол. За 100дол хтось з села точно звозить в дп документ) Як в латвіях хз. Але я б не ризикував, бо на кордоні діду точно не до пригод, і вік не той якщо б були.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 22:19

Re: Еміграція, заробітчанство

В яку краіну найкраще авиіхати простому пенсіонеру?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 23:00

  Investor_K написав:В яку краіну найкраще авиіхати простому пенсіонеру?

З грошима - будь-куди, без грошей - Німеччина (гуртожитне житло, їжа, 563 євро/міс).
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 23:36

Наявність великої суми готівки за кордоном не є гарантією спокійного життя. У Варшаві злодії пограбували українок на понад 1 млн злотих https://glavcom.ua/world/observe/u-vars ... 30022.html
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