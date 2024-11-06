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#<1 ... 2427242824292430 Додано: Сер 06 лис, 2024 15:17 Re: Еміграція, заробітчанство flysoulfly написав: паперовим паспортом-книжечкою у Польщу паперовим паспортом-книжечкою у Польщу



З того що бачив то 50/50 на вибір прикордонника. краще зробити, + обовязок отримати статув укр в польщі до 30 днів, а то й зразу після перетину кордону/



можна запитати ще в тематичних групах





ПС. кордону з Литву, Латвію - немає, літаки не літають З того що бачив то 50/50 на вибір прикордонника. краще зробити, + обовязок отримати статув укр в польщі до 30 днів, а то й зразу після перетину кордону/можна запитати ще в тематичних групахПС. кордону з Литву, Латвію - немає, літаки не літають BeneFuckTor Повідомлень: 214 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 19 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 17:00 BeneFuckTor написав:

кордону з Литву, Латвію - немає кордону з Литву, Латвію - немає

з Польщі - в Литву,... з Польщі - в Литву,... flysoulfly Повідомлень: 5515 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1746 раз. Подякували: 306 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 17:02 Faceless написав: flysoulfly написав: Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію

(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо) Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо) А в чому проблема оформити закордонний? А в чому проблема оформити закордонний? в часі



І для напівсамотнього 80+річного багато в чому ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ в часіІ для напівсамотнього 80+річного багато в чому ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ flysoulfly Повідомлень: 5515 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1746 раз. Подякували: 306 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 18:03 Gastarbaiter написав: gonchik74 написав: А що, якщо переміщуватись шенгеном, жити по пару місяців там-сям, і потім цей термін не вписати при подачі, то це якось пробʼють? Виїжджаєш за межі, там зрозуміло, проходиш паспортний. А що, якщо переміщуватись шенгеном, жити по пару місяців там-сям, і потім цей термін не вписати при подачі, то це якось пробʼють? Виїжджаєш за межі, там зрозуміло, проходиш паспортний.

Скоріш за все не проб'ють, але якщо людина перед цим кілька років декларувала, що мешкає 6 місяців поза межами країни, тоді...



Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter румунський чи мадярський паспорт, наприклад румунський чи мадярський паспорт, наприклад

Румуньська чи мадярська податкова, отримавши дані про доходи з України, не зажадають свою частку? Здається, тоді це вже буде проблема платника доводити, що він десь там мешкав в іншій країні. Громадянин ЄС повинен зареєструвати своє перебування більше 3 місяців у іншій країні. Скоріш за все не проб'ють, але якщо людина перед цим кілька років декларувала, що мешкає 6 місяців поза межами країни, тоді...Румуньська чи мадярська податкова, отримавши дані про доходи з України, не зажадають свою частку? Здається, тоді це вже буде проблема платника доводити, що він десь там мешкав в іншій країні. Громадянин ЄС повинен зареєструвати своє перебування більше 3 місяців у іншій країні.

так, але якщо його статус податковий не з"ясований (то там то сям менше півроку), то бееться "центр життєвих інтересів", а якщо ФОП, то це довідка із укр. податкової, що є ФОПом і тому є податковим резидентом крапка. так, але якщо його статус податковий не з"ясований (то там то сям менше півроку), то бееться "центр життєвих інтересів", а якщо ФОП, то це довідка із укр. податкової, що є ФОПом і тому є податковим резидентом крапка. flyman

Повідомлень: 37154 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 20:11 flyman написав: виграє Камала, приготуватися до податку на нереалізований прибуток,

тобто влада вирішила, що ваше житло подорожчало - плати податок,

американський лендлордам напрягтися, це не штраф за "три гілки",

в цікаві часи живемо

виграє Камала, приготуватися до податку на нереалізований прибуток,тобто влада вирішила, що ваше житло подорожчало - плати податок,американський лендлордам напрягтися, це не штраф за "три гілки",в цікаві часи живемо

хух, пронесло хух, пронесло flyman

Повідомлень: 37154 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 20:50 flysoulfly написав: Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію

(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо) Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо)

Однозначно НЕ впустять. Тільки біометричний паспорт.

То було в 2022 році, пускали з будь-яким документом.

Витяг з офіційного сайту МЗС України:



Перетин кордону без біометричного закордонного паспорта – так чи ні?

Ні.

Водночас, ця норма не поширюється вразі в’їзду на територію РП з інших країн. В разі якщо Ви хочете в’їхати по НЕ біометричному паспорту до Республіки Польща з країн, що не входять до Шенгенської зони, Ви маєте мати ВІЗУ.

Джерело:

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=pl



Новий біометричний паспорт зараз ДУЖЕ легко отримати на території України:

а) звернутися в найближче відділення Міграційної служби України в будь-якому місті (реєстрція/прописка не має значення)

б) з собою мати внутрішній український паспорт, код ІНН, гроші. Все інше роблять на місці.

З собою мати діючий закордонний паспорт. Якщо в ньому є діючі візи США або Канади - обов'язково повідомити про це співробітника Міграційної служби - він зможе залишити "старий" паспорт на пам"ять. Візу ніхто не відміняв: діє до дати закінчення.

Термінове виготовлення - 10 діб. Отримувати тільки особисто. Орієнтир ціни 2000+ гривень. Процедура: 10-15 хвилин.

Передайте пораду: попросити українського прикордонника, який перевіряє паспорт, поставити печатку про виїзд з України (ставлять тільки за запитом!). Однозначно НЕ впустять. Тільки біометричний паспорт.То було в 2022 році, пускали з будь-яким документом.Витяг з офіційного сайту МЗС України:Перетин кордону без біометричного закордонного паспорта – так чи ні?Водночас, ця норма не поширюється вразі в’їзду на територію РП з інших країн. В разі якщо Ви хочете в’їхати по НЕ біометричному паспорту до Республіки Польща з країн, що не входять до Шенгенської зони,Джерело:Новий біометричний паспорт зараз ДУЖЕ легко отримати на території України:а) звернутися в найближче відділення Міграційної служби України в будь-якому місті (реєстрція/прописка не має значення)б) з собою мати внутрішній український паспорт, код ІНН, гроші. Все інше роблять на місці.З собою мати діючий закордонний паспорт. Якщо в ньому є діючі візи США або Канади - обов'язково повідомити про це співробітника Міграційної служби - він зможе залишити "старий" паспорт на пам"ять. Візу ніхто не відміняв: діє до дати закінчення.Термінове виготовлення - 10 діб. Отримувати тільки особисто. Орієнтир ціни 2000+ гривень. Процедура: 10-15 хвилин.Передайте пораду: попросити українського прикордонника, який перевіряє паспорт, поставитиз України (ставлять тільки за запитом!). akurt

Повідомлень: 10271 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3794 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 22:06 Re: Еміграція, заробітчанство flysoulfly написав: з Польщі - в Литву,... з Польщі - в Литву,...



Все правильно, тобто вїзд в Польщу.



Робіть паспорт і не морочте голову, роблять швидко і не дуже дорого, важче діда до того дп довезти безперечно, а ще коли немає ні маршруток ні автобусів.



ПС, при виїзді з україни тільки по паспорпору печатку ставлять ті хто впускає завжди. Навіщо та про виїзд від україни, хз.



Знову таки, в польщі потрібно брати статус укр, а він вже точно! робиться з паспортом. А це 100дол. За 100дол хтось з села точно звозить в дп документ) Як в латвіях хз. Але я б не ризикував, бо на кордоні діду точно не до пригод, і вік не той якщо б були. Все правильно, тобто вїзд в Польщу.Робіть паспорт і не морочте голову, роблять швидко і не дуже дорого, важче діда до того дп довезти безперечно, а ще коли немає ні маршруток ні автобусів.ПС, при виїзді з україни тільки по паспорпору печатку ставлять ті хто впускає завжди. Навіщо та про виїзд від україни, хз.Знову таки, в польщі потрібно брати статус укр, а він вже точно! робиться з паспортом. А це 100дол. За 100дол хтось з села точно звозить в дп документ) Як в латвіях хз. Але я б не ризикував, бо на кордоні діду точно не до пригод, і вік не той якщо б були. BeneFuckTor Повідомлень: 214 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 22:19 Re: Еміграція, заробітчанство В яку краіну найкраще авиіхати простому пенсіонеру? Investor_K

Повідомлень: 10080 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 903 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 23:00 Investor_K написав: В яку краіну найкраще авиіхати простому пенсіонеру? В яку краіну найкраще авиіхати простому пенсіонеру?

З грошима - будь-куди, без грошей - Німеччина (гуртожитне житло, їжа, 563 євро/міс). З грошима - будь-куди, без грошей - Німеччина (гуртожитне житло, їжа, 563 євро/міс). ihorkyiv Повідомлень: 919 З нами з: 01.05.17 Подякував: 171 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2024 23:36 https://glavcom.ua/world/observe/u-vars ... 30022.html Наявність великої суми готівки за кордоном не є гарантією спокійного життя. У Варшаві злодії пограбували українок на понад 1 млн злотих ihorkyiv Повідомлень: 919 З нами з: 01.05.17 Подякував: 171 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2427242824292430 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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