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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2428242924302431
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 05:49

  akurt написав:
  flysoulfly написав:Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію :?:
(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо)

Однозначно НЕ впустять. Тільки біометричний паспорт.
То було в 2022 році, пускали з будь-яким документом.
Витяг з офіційного сайту МЗС України:

Перетин кордону без біометричного закордонного паспорта – так чи ні?
Ні.
Водночас, ця норма не поширюється вразі в’їзду на територію РП з інших країн. В разі якщо Ви хочете в’їхати по НЕ біометричному паспорту до Республіки Польща з країн, що не входять до Шенгенської зони, Ви маєте мати ВІЗУ.
Джерело:
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=pl

Новий біометричний паспорт зараз ДУЖЕ легко отримати на території України:
а) звернутися в найближче відділення Міграційної служби України в будь-якому місті (реєстрція/прописка не має значення)
б) з собою мати внутрішній український паспорт, код ІНН, гроші. Все інше роблять на місці.
З собою мати діючий закордонний паспорт. Якщо в ньому є діючі візи США або Канади - обов'язково повідомити про це співробітника Міграційної служби - він зможе залишити "старий" паспорт на пам"ять. Візу ніхто не відміняв: діє до дати закінчення.
Термінове виготовлення - 10 діб. Отримувати тільки особисто. Орієнтир ціни 2000+ гривень. Процедура: 10-15 хвилин.
Передайте пораду: попросити українського прикордонника, який перевіряє паспорт, поставити печатку про виїзд з України (ставлять тільки за запитом!).
дякую за досить детальну інфу.

Мають місце якісь не зовсім зрозумілі паганенькі нюанси:
діючого закордонного ніякого не має, і старенькому пенсіонеру мерзотники втюхують відкриття тільки небіометричного закордонного , кажучи що не відкриють біометричний закордонний (ХЗ чому :evil: Мабуть, на складі держвиробника залишились центнери застарилих папірців без чипів :evil: )
flysoulfly
 
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