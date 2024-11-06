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flysoulfly написав:Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію (збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо)
Однозначно НЕ впустять. Тільки біометричний паспорт. То було в 2022 році, пускали з будь-яким документом. Витяг з офіційного сайту МЗС України:
Перетин кордону без біометричного закордонного паспорта – так чи ні? Ні. Водночас, ця норма не поширюється вразі в’їзду на територію РП з інших країн. В разі якщо Ви хочете в’їхати по НЕ біометричному паспорту до Республіки Польща з країн, що не входять до Шенгенської зони, Ви маєте мати ВІЗУ. Джерело: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=pl
Новий біометричний паспорт зараз ДУЖЕ легко отримати на території України: а) звернутися в найближче відділення Міграційної служби України в будь-якому місті (реєстрція/прописка не має значення) б) з собою мати внутрішній український паспорт, код ІНН, гроші. Все інше роблять на місці. З собою мати діючий закордонний паспорт. Якщо в ньому є діючі візи США або Канади - обов'язково повідомити про це співробітника Міграційної служби - він зможе залишити "старий" паспорт на пам"ять. Візу ніхто не відміняв: діє до дати закінчення. Термінове виготовлення - 10 діб. Отримувати тільки особисто. Орієнтир ціни 2000+ гривень. Процедура: 10-15 хвилин. Передайте пораду: попросити українського прикордонника, який перевіряє паспорт, поставити печатку про виїзд з України (ставлять тільки за запитом!).
дякую за досить детальну інфу.
Мають місце якісь не зовсім зрозумілі паганенькі нюанси: діючого закордонного ніякого не має, і старенькому пенсіонеру мерзотники втюхують відкриття тільки небіометричного закордонного , кажучи що не відкриють біометричний закордонний (ХЗ чому Мабуть, на складі держвиробника залишились центнери застарилих папірців без чипів )