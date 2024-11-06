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flysoulfly написав:Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію (збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо)
Однозначно НЕ впустять. Тільки біометричний паспорт. То було в 2022 році, пускали з будь-яким документом. Витяг з офіційного сайту МЗС України:
Перетин кордону без біометричного закордонного паспорта – так чи ні? Ні. Водночас, ця норма не поширюється вразі в’їзду на територію РП з інших країн. В разі якщо Ви хочете в’їхати по НЕ біометричному паспорту до Республіки Польща з країн, що не входять до Шенгенської зони, Ви маєте мати ВІЗУ. Джерело: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=pl
Новий біометричний паспорт зараз ДУЖЕ легко отримати на території України: а) звернутися в найближче відділення Міграційної служби України в будь-якому місті (реєстрція/прописка не має значення) б) з собою мати внутрішній український паспорт, код ІНН, гроші. Все інше роблять на місці. З собою мати діючий закордонний паспорт. Якщо в ньому є діючі візи США або Канади - обов'язково повідомити про це співробітника Міграційної служби - він зможе залишити "старий" паспорт на пам"ять. Візу ніхто не відміняв: діє до дати закінчення. Термінове виготовлення - 10 діб. Отримувати тільки особисто. Орієнтир ціни 2000+ гривень. Процедура: 10-15 хвилин. Передайте пораду: попросити українського прикордонника, який перевіряє паспорт, поставити печатку про виїзд з України (ставлять тільки за запитом!).
дякую за досить детальну інфу.
Мають місце якісь не зовсім зрозумілі паганенькі нюанси: діючого закордонного ніякого не має, і старенькому пенсіонеру мерзотники втюхують відкриття тільки небіометричного закордонного , кажучи що не відкриють біометричний закордонний (ХЗ чому Мабуть, на складі держвиробника залишились центнери застарилих папірців без чипів )
[Нижче було розміщено додаткову інформацію, але я її видалив о 08:21 за Київським часом, бо виліз на форум відомий київський флудер та дуже невдоволений, що я написав додаток. Видалив, бо воно смердітиме цілий день і до вечора. ]
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 лис, 2024 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Щоби оцінити ступінь дурості цього флудера, який сере на форумі з вересня 2018 року, можливо варто учасникам форуму зайти за його посиланням. Але я не раджу: навіщо виконувати дурнуваті забаганки/рекомендації вже давно нещасної людини.
Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само. Так а що він хотів, США це країна іммігрантів, там якщо і запитає хтось "чого ти сюди приїхав?", то ти у відповідь легко скажеш "а чого ти/твої батьки/твої діди сюди приїхали колись?"
The_Rebel написав:Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само. Так а що він хотів, США це країна іммігрантів, там якщо і запитає хтось "чого ти сюди приїхав?", то ти у відповідь легко скажеш "а чого ти/твої батьки/твої діди сюди приїхали колись?"
Дивився цього блогера - ну якийсь клікбейт і може 5% долі правди є. Але чувак через свій негативний досвід (який скоріше всього він отримав через свою тупість, незнання мови, звичаїв, культури etc) натягує на всїх емігрантів.
The_Rebel написав:Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само. Так а що він хотів, США це країна іммігрантів, там якщо і запитає хтось "чого ти сюди приїхав?", то ти у відповідь легко скажеш "а чого ти/твої батьки/твої діди сюди приїхали колись?"
Звичайний ідіот - все йому не так) Чого він очікував від польщі після америки?) він би ще в болгарію переіхав)
BIGor написав:Дивився цього блогера - ну якийсь клікбейт і може 5% долі правди є. Але чувак через свій негативний досвід (який скоріше всього він отримав через свою тупість, незнання мови, звичаїв, культури etc) натягує на всїх емігрантів.
Теж таке враження. Звичайно, що в мононаціональній країні щоб бути там людиною, то треба знати добре мову. Це в США/Канаді/Англії можеш все життя крутитися в своїх емігрантських колах в нікому до тебе діла не буде, а ти будеш думати, що це хороше ставлення до емігрантів