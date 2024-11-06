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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2429243024312432
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 09:38

  Bolt написав:
  Frant написав:akurt
І пише по 50 сторінок в день, і мандрує одночасно літаком, машиною і зорельотом. Навіть у сні - пише повідомлення на форумі.
Як таке можливо??

Реінкарнація Олександра Македонського, який, як відомо, міг одночасно робити декілька справ.

Не Македонського, а Гая Юлія Цезаря.

З врахуванням того, що зазначена особа постійно мандрує (віртуально), то більше схоже на реінкарнацію коня Буцефала
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:03

Що ви обговорюєте того блохера. Він алабол звичайний. Пізніше повернеться в свою Америку і буде жити далі. Я 2 роліки з ним глянув, сказав би йому йди на роботу і завязуй, так лінь і коментар писати.

Краще про філіпіни шось глянуть. Море, пляж.
BeneFuckTor
 
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