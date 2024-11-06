Не Македонського, а Гая Юлія Цезаря.
З врахуванням того, що зазначена особа постійно мандрує (віртуально), то більше схоже на реінкарнацію коня Буцефала
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Додано: Чет 07 лис, 2024 09:38
Не Македонського, а Гая Юлія Цезаря.
З врахуванням того, що зазначена особа постійно мандрує (віртуально), то більше схоже на реінкарнацію коня Буцефала
Додано: Чет 07 лис, 2024 10:03
Що ви обговорюєте того блохера. Він алабол звичайний. Пізніше повернеться в свою Америку і буде жити далі. Я 2 роліки з ним глянув, сказав би йому йди на роботу і завязуй, так лінь і коментар писати.
Краще про філіпіни шось глянуть. Море, пляж.
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