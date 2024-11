Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2429243024312432> Додано: Чет 07 лис, 2024 05:49 akurt написав: flysoulfly написав: Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію

(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо) Хтось може знає: чи пустять пенсіонера з України лише з паперовим паспортом-книжечкою у Польщу, Литву, Латвію(збиралася їхати автобусами, не оформлюючи ніде ніяких статусів біженця тощо)

Однозначно НЕ впустять. Тільки біометричний паспорт.

То було в 2022 році, пускали з будь-яким документом.

Витяг з офіційного сайту МЗС України:



Перетин кордону без біометричного закордонного паспорта – так чи ні?

Ні.

Водночас, ця норма не поширюється вразі в’їзду на територію РП з інших країн. В разі якщо Ви хочете в’їхати по НЕ біометричному паспорту до Республіки Польща з країн, що не входять до Шенгенської зони, Ви маєте мати ВІЗУ.

Джерело:

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=pl



Новий біометричний паспорт зараз ДУЖЕ легко отримати на території України:

а) звернутися в найближче відділення Міграційної служби України в будь-якому місті (реєстрція/прописка не має значення)

б) з собою мати внутрішній український паспорт, код ІНН, гроші. Все інше роблять на місці.

З собою мати діючий закордонний паспорт . Якщо в ньому є діючі візи США або Канади - обов'язково повідомити про це співробітника Міграційної служби - він зможе залишити "старий" паспорт на пам"ять. Візу ніхто не відміняв: діє до дати закінчення.

Термінове виготовлення - 10 діб. Отримувати тільки особисто. Орієнтир ціни 2000+ гривень. Процедура: 10-15 хвилин.

Передайте пораду: попросити українського прикордонника, який перевіряє паспорт, поставити печатку про виїзд з України (ставлять тільки за запитом!).



Мають місце якісь не зовсім зрозумілі паганенькі нюанси:

діючого закордонного ніякого не має , і старенькому пенсіонеру мерзотники втюхують відкриття тільки небіометричного закордонного , кажучи що не відкриють біометричний закордонний (ХЗ чому Мабуть, на складі держвиробника залишились центнери застарилих папірців без чипів )

дякую за досить детальну інфу.

І я вам дякую, що стане в нагоді.



[Нижче було розміщено додаткову інформацію, але я її видалив о 08:21 за Київським часом, бо виліз на форум відомий київський флудер та дуже невдоволений, що я написав додаток.

Видалив, бо воно смердітиме цілий день і до вечора. ]

Видалив, бо воно смердітиме цілий день і до вечора. ] І я вам дякую, що стане в нагоді.[Нижче було розміщено додаткову інформацію, але я її видалив о 08:21 за Київським часом, бо виліз на форум відомий київський флудер тащо я написав додаток.Видалив, бо воно смердітиме цілий день і до вечора. ] Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 лис, 2024 09:24, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10279 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3795 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 09:06 Re: Еміграція, заробітчанство Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само. Так а що він хотів, США це країна іммігрантів, там якщо і запитає хтось "чого ти сюди приїхав?", то ти у відповідь легко скажеш "а чого ти/твої батьки/твої діди сюди приїхали колись?" The_Rebel

Повідомлень: 513 З нами з: 01.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 09:19 The_Rebel написав: Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само. Так а що він хотів, США це країна іммігрантів, там якщо і запитає хтось "чого ти сюди приїхав?", то ти у відповідь легко скажеш "а чого ти/твої батьки/твої діди сюди приїхали колись?" Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само. Так а що він хотів, США це країна іммігрантів, там якщо і запитає хтось "чого ти сюди приїхав?", то ти у відповідь легко скажеш "а чого ти/твої батьки/твої діди сюди приїхали колись?"

Дивився цього блогера - ну якийсь клікбейт і може 5% долі правди є. Але чувак через свій негативний досвід (який скоріше всього він отримав через свою тупість, незнання мови, звичаїв, культури etc) натягує на всїх емігрантів. Дивився цього блогера - ну якийсь клікбейт і може 5% долі правди є. Але чувак через свій негативний досвід (який скоріше всього він отримав через свою тупість, незнання мови, звичаїв, культури etc) натягує на всїх емігрантів. BIGor

Повідомлень: 9542 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1785 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 09:35 The_Rebel написав: Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само. Так а що він хотів, США це країна іммігрантів, там якщо і запитає хтось "чого ти сюди приїхав?", то ти у відповідь легко скажеш "а чого ти/твої батьки/твої діди сюди приїхали колись?" Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само. Так а що він хотів, США це країна іммігрантів, там якщо і запитає хтось "чого ти сюди приїхав?", то ти у відповідь легко скажеш "а чого ти/твої батьки/твої діди сюди приїхали колись?"

Звичайний ідіот - все йому не так)

Чого він очікував від польщі після америки?) він би ще в болгарію переіхав) Звичайний ідіот - все йому не так)Чого він очікував від польщі після америки?) він би ще в болгарію переіхав) cherchiltank

Повідомлень: 1540 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 09:38 BIGor написав: Дивився цього блогера - ну якийсь клікбейт і може 5% долі правди є. Але чувак через свій негативний досвід (який скоріше всього він отримав через свою тупість, незнання мови, звичаїв, культури etc) натягує на всїх емігрантів. Дивився цього блогера - ну якийсь клікбейт і може 5% долі правди є. Але чувак через свій негативний досвід (який скоріше всього він отримав через свою тупість, незнання мови, звичаїв, культури etc) натягує на всїх емігрантів.

Теж таке враження. Звичайно, що в мононаціональній країні щоб бути там людиною, то треба знати добре мову. Це в США/Канаді/Англії можеш все життя крутитися в своїх емігрантських колах в нікому до тебе діла не буде, а ти будеш думати, що це хороше ставлення до емігрантів Теж таке враження. Звичайно, що в мононаціональній країні щоб бути там людиною, то треба знати добре мову. Це в США/Канаді/Англії можеш все життя крутитися в своїх емігрантських колах в нікому до тебе діла не буде, а ти будеш думати, що це хороше ставлення до емігрантів The_Rebel

Повідомлень: 513 З нами з: 01.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 10:03 Що ви обговорюєте того блохера. Він алабол звичайний. Пізніше повернеться в свою Америку і буде жити далі. Я 2 роліки з ним глянув, сказав би йому йди на роботу і завязуй, так лінь і коментар писати.



Краще про філіпіни шось глянуть. Море, пляж. BeneFuckTor Повідомлень: 215 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 21 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 10:08 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Несподівано надійшла сумна звістка з Канади - про такі факти ми тут вже чули - з Польщі та з Німеччини.



Наша людина в кінці жовтня прибула в Канаду за програмою CUAET - відкрила рахунок в банку та поклала 7 000 канадських доларів - все, що було "на кармані".

Рахунок заблокували.

Зараз пробуємо розібратися. Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 лис, 2024 11:59, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10279 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3795 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 10:53 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Прямо дивні події відбуваються.

Наша людина в кінці жовтня прибула в Канаду за програмою CUAET - відкрила рахунок в банку та поклала 7 000 канадських доларів - все, що було "на кармані".

Рахунок заблокували.

З цих грошей мав намір заплатити за оренду квартири.

На цей рахунок канадський роботодавець встиг перерахувати першу зарплатню.

Наш українець бачив ті гроші власними ночами: але потім вони зникли.

Служба підтримки відповіла, що гроші повернули назад роботодавцю - оскільки рахунок заблоковано.

Намагаємося розібратися що відбувається... Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 лис, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10279 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3795 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 11:00 cherchiltank написав: В краіні війна - тож пости про каву в відні та туалети в аеропорту шарля де голя та прогулянки ріпербаном в украінців викликають певну реакцію - доя вас це дивно?) В краіні війна - тож поститата прогулянкив украінців викликають певну реакцію - доя вас це дивно?)



І будь ласка - не брешіть на всю Україну:

- я НЕ був у Відні багато років - мабуть, останній раз транзитом десь в 2008 році (це десь 16!!!!! років тому); тому і каву там НЕ пив.

- я НЕ був в аеропорту Шарля де Голля мабуть взагалі НІКОЛИ. Подумав і напишу: НІКОЛИ.

- я НЕ знаю, що таке "ріпербан" (вперше чую таке слово - зараз подивлюсь в інтернеті що воно таке за звір).



Які ще є до мене зауваження від київського лендлорда крім цих брехливих трьох ?

ВАМ НЕ СОРОМНО? І будь ласка - не брешіть на всю Україну:- я НЕ був у Відні багато років - мабуть, останній раз транзитом десь вроці (це десь 16!!!!! років тому); тому і каву там НЕ пив.- я НЕ був в аеропорту Шарля де Голля мабуть взагалі НІКОЛИ. Подумав і напишу: НІКОЛИ.- я НЕ знаю, що таке "ріпербан" (вперше чую таке слово - зараз подивлюсь в інтернеті що воно таке за звір).Які ще є до мене зауваження від київського лендлорда крім цих брехливих трьох ?ВАМ НЕ СОРОМНО? Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 лис, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз. akurt

