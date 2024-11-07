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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2429243024312432 Додано: Чет 07 лис, 2024 11:05 akurt написав: cherchiltank написав: В краіні війна - тож пости про каву в відні та туалети в аеропорту шарля де голя та прогулянки ріпербаном в украінців викликають певну реакцію - доя вас це дивно?) В краіні війна - тож поститата прогулянкив украінців викликають певну реакцію - доя вас це дивно?)



І будь ласка - не брешіть на всю Україну:

- я НЕ був у Відні багато років - мабуть, останній раз транзитом десь в 2008 році (це десь 16!!!!! років тому); тому і каву там НЕ пив.

- я НЕ був в аеропорту Шарля де Голля мабуть взагалі НІКОЛИ. Подумав і напишу: НІКОЛИ.

- я НЕ знаю, що таке "ріпербан" (вперше чую таке слово - зараз подивлюсь в інтернеті що воно таке за звір).



Які ще є до мене зауваження від київського лендлорда крім цих брехливих трьох - ВАМ НЕ СОРОМНО? І будь ласка - не брешіть на всю Україну:- я НЕ був у Відні багато років - мабуть, останній раз транзитом десь вроці (це десь 16!!!!! років тому); тому і каву там НЕ пив.- я НЕ був в аеропорту Шарля де Голля мабуть взагалі НІКОЛИ. Подумав і напишу: НІКОЛИ.- я НЕ знаю, що таке "ріпербан" (вперше чую таке слово - зараз подивлюсь в інтернеті що воно таке за звір).Які ще є до мене зауваження від київського лендлорда крім цих брехливих трьох - ВАМ НЕ СОРОМНО?

Кава у відні то образно - там інший агент форуму про неі пише)

Ви взагалі хоч десь крім міського пояжу анталіі були?)

Не нервуйте - а то сконаєте від інфаркту так і не побачивши відень) або ядерний вибух) Кава у відні то образно - там інший агент форуму про неі пише)Ви взагалі хоч десь крім міського пояжу анталіі були?)Не нервуйте - а то сконаєте від інфаркту так і не побачивши відень) або ядерний вибух) cherchiltank

Повідомлень: 1540 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 11:15 Приємно прочитати, що ви фактично визнаєте свою помилку і ще більше - своє ПОВНЕ незнання предмету. тому що керуєтеся вказівками флудера Франта.

Трохи огидно, що Ви повторюєте брехню про те, що я щось рекламував або продавав.

Особливо враховуючи, що тут 2/3 форуму - ріелтори з різних міст України.



Наспраді:

- я в жотвні 2017 року купив за 49 500 доларів 2-к квартиру в Анталії та в квітні 2018 заснунвав гілку, де з подробицями розказував, що там як можна інвестувати в Туреччину. З вересня 2018 року на тій гілці почав гидувати ваш київський товариш Франт - обливаючи лайном все, шо я розказував та як саме радив інвестувати іншим людям. А я розказував, як можна створити ЗАПАСНИЙ АЕРОДРОМ.

І так і писав: "Для себе, коханого, для дітей коханих, для батьків коханих". Що ж не так????



- жодного разу на заснованій мною гілці НЕ було реклами (вона заборонена Правилами форуму). була докладна інформація ЯК купити, які документи треба, як оформити картку ВНП та інше. Мабуть це був злочин?



- а період з жовтня 2017 року по жовтень 2024 року - за 2024-2017= за 7 (сім!!!!) років - особисто я допоміг купити квартири двом приятелям - КОЛЕГАМ по роботі ти відпочинку.

Я підкреслюю: двом колегам по роботі.

Це за останні 7 років!!!!

Один купив 2-к квартиру поруч з моїм будинок за 54 000 доларів, другий купив у вересні 2019 року 3-к квартиру - недалеко від мене - за 92 000 доларів.

З обома тісно товаришуємо і зараз. Де тут злочин?

Цей флудер Франт, під якого ви особисто необережно вляглися, перетворившись на його прокладку - всі 7 років розказував тут, що я злобний жадібний рієлтор, який вночі обкрадає вдовиць та сиріт, а вдень - грабує білих та пухнастих учасників форуму.



Ще дві людини стали власниками квартир, просто прочитавши мою пораду - до процесу купівлі я НЕ МАВ жодного відношення і кожного з них в житті бачив чи 1, чи 2 рази вже потім.



В одному випадку я - не бачивши НІКОЛИ !!!! в житті людину - дав телефон мешканця Анталії, щоби попрацюав як водій та перекладач. І трохи за те той мешканець Анталії заробив. Вже просився у власника приїхати хоч глянути. що ж він таке купив. пусто із цікавості.

В другому випадку людина з форуму запросила в приватному повідомлення адресу сайту Забудовника, яким він цікавився. Я надав тільки адресу сайту - і це не є секретом. Це було мабуть в 2020 або в 2019 році і вперше я його побачив влітку 2023 року - він запросив подивитися на його квартиру. Я точно знаю, що ця людина зараз читає ці рядки та чи сміється з Вас особисто, чи плаче від того, що робиться з людьми.



Де ви тут пробачили злочин, в чому він міститься?

Вам особисто не соромно? Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 лис, 2024 11:32, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10279 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3795 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 11:34 cherchiltank написав: Яку помилку?)

Я прекрасно памятаю ваш перший пост на цьому форумі) і вашу рекламу різного лайна в нетрях анталіі) Яку помилку?)Я прекрасно памятаю ваш перший пост на цьому форумі) і вашу рекламу різного лайна в нетрях анталіі)

Навести можете мою рекламу - чи просто пережовуєте ФУФЛО, отримане з рота Франта?

Вам реально я бачу НЕ соромно. Ну невже так низько можна опускатися - прямо на дно соціально-економічного життя, на якому вже давно сидить ваш порадник...

"О времена, о нравы..."

Мрак і диявольщина... Навести можете мою рекламу - чи просто пережовуєте, отримане з рота Франта?Вам реально я бачу НЕ соромно. Ну невже так низько можна опускатися - прямо на дно соціально-економічного життя, на якому вже давно сидить ваш порадник..."О времена, о нравы..."Мрак і диявольщина... akurt

Повідомлень: 10279 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3795 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 11:40 akurt написав: cherchiltank написав: Яку помилку?)

Я прекрасно памятаю ваш перший пост на цьому форумі) і вашу рекламу різного лайна в нетрях анталіі) Яку помилку?)Я прекрасно памятаю ваш перший пост на цьому форумі) і вашу рекламу різного лайна в нетрях анталіі)

Навести можете мою рекламу - чи просто пережовуєте ФУФЛО, отримане з рота Франта?

Вам реально я бачу НЕ соромно. Ну невже так низько можна опускатися - прямо на дно соціально-економічного життя, на якому вже давно сидить ваш порадник...

"О времена, о нравы..." Навести можете мою рекламу - чи просто пережовуєте, отримане з рота Франта?Вам реально я бачу НЕ соромно. Ну невже так низько можна опускатися - прямо на дно соціально-економічного життя, на якому вже давно сидить ваш порадник..."О времена, о нравы..."

Думай що говориш, хоть іноді - бо нові зуби то дорого, навіть у туреччині) ви там вже модете визначитись між собою хто і в якій послідовності пише?) Думай що говориш, хоть іноді - бо нові зуби то дорого, навіть у туреччині) ви там вже модете визначитись між собою хто і в якій послідовності пише?) cherchiltank

Повідомлень: 1540 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 11:45 Класні слова: "Думай, що говориш!"

Сподіваюся, пан вже зробив облаву на всіх рієлторів - здається їх називають лагідно "рило" - рекламодавців там на ОЛХ, чи "Домік" чи як вони там називаються - всіх вже викрив?

Чи я перший? akurt

Повідомлень: 10279 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3795 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 11:46 akurt написав: Класні слова: "Думай, що говориш!"

Сподіваюся, пан вже зробив облаву на всіх рієлторів - здається їх називають лагідно "рило" - рекламодавців там на ОЛХ, чи "Домік" чи як вони там називаються - всіх вже викрив?

Чи я перший? Класні слова: "Сподіваюся, пан вже зробив облаву на всіх рієлторів - здається їх називають лагідно "рило" - рекламодавців там на ОЛХ, чи "Домік" чи як вони там називаються - всіх вже викрив?Чи я перший?

Ти не перший, але таких надокучливих турецьких ріелторів я бачив тільки в 1996 році на ринку в аланіі - вони шкіряні куртки продавали) Ти не перший, але таких надокучливих турецьких ріелторів я бачив тільки в 1996 році на ринку в аланіі - вони шкіряні куртки продавали) cherchiltank

Повідомлень: 1540 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2024 11:52 Ну ось бачиш: ФУФЛО толкав...

Ну так і сумнівів не було... akurt

Повідомлень: 10279 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3795 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2429243024312432 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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