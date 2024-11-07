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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:05
akurt написав: cherchiltank написав:
В краіні війна - тож пости про каву в відні
та туалети в аеропорту шарля де голя
та прогулянки ріпербаном
в украінців викликають певну реакцію - доя вас це дивно?)
І будь ласка - не брешіть на всю Україну:
- я НЕ був у Відні
багато років - мабуть, останній раз транзитом десь в 2008
році (це десь 16!!!!! років тому); тому і каву там НЕ пив.
- я НЕ був в аеропорту Шарля де Голля
мабуть взагалі НІКОЛИ. Подумав і напишу: НІКОЛИ.
- я НЕ знаю, що таке "ріпербан
" (вперше чую таке слово - зараз подивлюсь в інтернеті що воно таке за звір).
Які ще є до мене зауваження від київського лендлорда крім цих брехливих трьох - ВАМ НЕ СОРОМНО?
Кава у відні то образно - там інший агент форуму про неі пише)
Ви взагалі хоч десь крім міського пояжу анталіі були?)
Не нервуйте - а то сконаєте від інфаркту так і не побачивши відень) або ядерний вибух)
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Додано: Чет 07 лис, 2024 11:15
Приємно прочитати, що ви фактично визнаєте свою помилку і ще більше - своє ПОВНЕ незнання предмету. тому що керуєтеся вказівками флудера Франта.
Трохи огидно, що Ви повторюєте брехню про те, що я щось рекламував або продавав.
Особливо враховуючи, що тут 2/3 форуму - ріелтори з різних міст України.
Наспраді:
- я в жотвні 2017 року купив за 49 500 доларів 2-к квартиру в Анталії та в квітні 2018 заснунвав гілку, де з подробицями розказував, що там як можна інвестувати в Туреччину. З вересня 2018 року на тій гілці почав гидувати ваш київський товариш Франт - обливаючи лайном все, шо я розказував та як саме радив інвестувати іншим людям. А я розказував, як можна створити ЗАПАСНИЙ АЕРОДРОМ.
І так і писав: "Для себе, коханого, для дітей коханих, для батьків коханих". Що ж не так????
- жодного разу на заснованій мною гілці НЕ було реклами (вона заборонена Правилами форуму). була докладна інформація ЯК купити, які документи треба, як оформити картку ВНП та інше. Мабуть це був злочин?
- а період з жовтня 2017 року по жовтень 2024 року - за 2024-2017= за 7 (сім!!!!) років - особисто я допоміг купити квартири двом приятелям - КОЛЕГАМ по роботі ти відпочинку.
Я підкреслюю: двом колегам по роботі.
Це за останні 7 років!!!!
Один купив 2-к квартиру поруч з моїм будинок за 54 000 доларів, другий купив у вересні 2019 року 3-к квартиру - недалеко від мене - за 92 000 доларів.
З обома тісно товаришуємо і зараз. Де тут злочин?
Цей флудер Франт, під якого ви особисто необережно вляглися, перетворившись на його прокладку - всі 7 років розказував тут, що я злобний жадібний рієлтор, який вночі обкрадає вдовиць та сиріт, а вдень - грабує білих та пухнастих учасників форуму.
Ще дві людини стали власниками квартир, просто прочитавши мою пораду - до процесу купівлі я НЕ МАВ жодного відношення і кожного з них в житті бачив чи 1, чи 2 рази вже потім.
В одному випадку я - не бачивши НІКОЛИ !!!! в житті людину - дав телефон мешканця Анталії, щоби попрацюав як водій та перекладач. І трохи за те той мешканець Анталії заробив. Вже просився у власника приїхати хоч глянути. що ж він таке купив. пусто із цікавості.
В другому випадку людина з форуму запросила в приватному повідомлення адресу сайту Забудовника, яким він цікавився. Я надав тільки адресу сайту - і це не є секретом. Це було мабуть в 2020 або в 2019 році і вперше я його побачив влітку 2023 року - він запросив подивитися на його квартиру. Я точно знаю, що ця людина зараз читає ці рядки та чи сміється з Вас особисто, чи плаче від того, що робиться з людьми.
Де ви тут пробачили злочин, в чому він міститься?
Вам особисто не соромно?
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 07 лис, 2024 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 11:34
cherchiltank написав:
Яку помилку?)
Я прекрасно памятаю ваш перший пост на цьому форумі) і вашу рекламу різного лайна в нетрях анталіі)
Навести можете мою рекламу - чи просто пережовуєте ФУФЛО
, отримане з рота Франта?
Вам реально я бачу НЕ соромно. Ну невже так низько можна опускатися - прямо на дно соціально-економічного життя, на якому вже давно сидить ваш порадник..."О времена, о нравы..."
Мрак і диявольщина...
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Додано: Чет 07 лис, 2024 11:40
akurt написав: cherchiltank написав:
Яку помилку?)
Я прекрасно памятаю ваш перший пост на цьому форумі) і вашу рекламу різного лайна в нетрях анталіі)
Навести можете мою рекламу - чи просто пережовуєте ФУФЛО
, отримане з рота Франта?
Вам реально я бачу НЕ соромно. Ну невже так низько можна опускатися - прямо на дно соціально-економічного життя, на якому вже давно сидить ваш порадник..."О времена, о нравы..."
Думай що говориш, хоть іноді - бо нові зуби то дорого, навіть у туреччині) ви там вже модете визначитись між собою хто і в якій послідовності пише?)
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Додано: Чет 07 лис, 2024 11:45
Класні слова: "Думай, що говориш!"
Сподіваюся, пан вже зробив облаву на всіх рієлторів - здається їх називають лагідно "рило" - рекламодавців там на ОЛХ, чи "Домік" чи як вони там називаються - всіх вже викрив?
Чи я перший?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 11:46
akurt написав:
Класні слова: "Думай, що говориш!
"
Сподіваюся, пан вже зробив облаву на всіх рієлторів - здається їх називають лагідно "рило" - рекламодавців там на ОЛХ, чи "Домік" чи як вони там називаються - всіх вже викрив?
Чи я перший?
Ти не перший, але таких надокучливих турецьких ріелторів я бачив тільки в 1996 році на ринку в аланіі - вони шкіряні куртки продавали)
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Додано: Чет 07 лис, 2024 11:52
Ну ось бачиш: ФУФЛО толкав...
Ну так і сумнівів не було...
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