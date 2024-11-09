Оренда по-американськи
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 23:23
Re: Еміграція, заробітчанство
Оренда по-американськи
Додано: Суб 09 лис, 2024 10:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Так може замітив погіршення відношення поляків?
Вчора вчергове поліцаї польські задушили українця:
11 листопада на день незалежності РП також, думаю, будуть цікаві новини.
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