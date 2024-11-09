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The_Rebel написав:Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само.
Так може замітив погіршення відношення поляків?
кількість поляків, які вважають, що країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийняття біженців. Цей показник залишався вищим за 80% протягом усього 2022 року. https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/11/7479225/
11 листопада на день незалежності РП також, думаю, будуть цікаві новини.
Вчора це "Трагедія трапилася 29 жовтня"? Ну і "задушили" напевно ви судмедексперт польський, раз знаєте точну причину смерті? Бо в статті написано "Остаточно причину смерті визначать після завершення усіх призначених експертиз." А що там 11 листопада відбувається, розкажете більш детальніше? Бо з Києва скоріш всього більше видно...
BIGor Якщо би подібне відбулося щодо темношкірого чи араба, то його земляки інакше би відреагували. А от біженці з України або заховаються, або ще і підтримають поляків. Років за три буде і вердикт:
Дмитро Никифоренко, який приїхав у Польщу із Вінниччини на заробітки,загинув 30 липня 2021 року у витверезнику у Вроцлаві. Стосовно нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру. Його доставили у витверезник після того, як він в нетверезому стані заснув в автобусі. Всупереч заявам поліції Никифоренко не був агресивним. Запис з камер відеоспостереження показав, що українця катували його майже 40 хвилин: били по обличчю, душили поліцейським кийком. https://www.dw.com/uk/smert-ukrainca-u- ... a-69294166 https://www.rmf24.pl/regiony/wroclaw/ne ... rp_state=1