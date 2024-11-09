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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2429243024312432
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 23:23

Re: Еміграція, заробітчанство

Оренда по-американськи
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 10:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  The_Rebel написав:Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само.

Так може замітив погіршення відношення поляків?
кількість поляків, які вважають, що країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийняття біженців. Цей показник залишався вищим за 80% протягом усього 2022 року. https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/11/7479225/

Вчора вчергове поліцаї польські задушили українця:
У Польщі українець загинув від удушення під час затримання поліцейськими https://www.unian.ua/incidents/u-polshc ... 14164.html

11 листопада на день незалежності РП також, думаю, будуть цікаві новини.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:07

  Ой+ написав:Вчора вчергове поліцаї польські задушили українця:
У Польщі українець загинув від удушення під час затримання поліцейськими https://www.unian.ua/incidents/u-polshc ... 14164.html

11 листопада на день незалежності РП також, думаю, будуть цікаві новини.

Вчора це "Трагедія трапилася 29 жовтня"?
Ну і "задушили" напевно ви судмедексперт польський, раз знаєте точну причину смерті? Бо в статті написано "Остаточно причину смерті визначать після завершення усіх призначених експертиз."
А що там 11 листопада відбувається, розкажете більш детальніше? Бо з Києва скоріш всього більше видно...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:33

BIGor Якщо би подібне відбулося щодо темношкірого чи араба, то його земляки інакше би відреагували. А от біженці з України або заховаються, або ще і підтримають поляків. Років за три буде і вердикт:
Дмитро Никифоренко, який приїхав у Польщу із Вінниччини на заробітки,загинув 30 липня 2021 року у витверезнику у Вроцлаві. Стосовно нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.
Його доставили у витверезник після того, як він в нетверезому стані заснув в автобусі. Всупереч заявам поліції Никифоренко не був агресивним. Запис з камер відеоспостереження показав, що українця катували його майже 40 хвилин: били по обличчю, душили поліцейським кийком. https://www.dw.com/uk/smert-ukrainca-u- ... a-69294166
https://www.rmf24.pl/regiony/wroclaw/ne ... rp_state=1

Що буде 11-го - щось таке як бувало:
Зображення
https://www.volyn.com.ua/news/90222-bly ... tohalereia
Я не в Києві.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:28

Ой+ так Ви в Польщі? Вас катували? Чого тоді не їдете з Польщі, якщо все так пагано?

З мого досвіду зараз в Польщі набагато безпечніше жити ніж в Україні до війни.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:41

BIGor Я не стверджую, що все погано, але динаміка негативна. Я і не в Польщі, а в Україні, але не в Києві. Знайомі зараз, які туди сюди їздять до дітей зокрема, то остерігались 11 листопада і радять дітям не висовуватись 11-го. Ви я так бачу стали більший поляк за поляків, але не пройде цей варіант. В Польщі бував і тривалий час, також в значної к-ті поляків бачив зверхньо-недоброзичлеве відношення до українців. Мети там залишитись ніколи не мав. В них, як власне блогер з ютуба подавав, є диференційоване-рейтинговане відношення до іноземців. До американів та бритів навіть можливо з більшою повагою ніж до соплемінників. До українців навіть якщо якби позитивне, то зверхнє.
З мого досвіду зараз в Польщі набагато безпечніше жити ніж в Україні до війни.

Катували?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:03

  BIGor написав:Ой+ так Ви в Польщі? Вас катували? Чого тоді не їдете з Польщі, якщо все так пагано?

З мого досвіду зараз в Польщі набагато безпечніше жити ніж в Україні до війни.

хіба що вас особистий досвід. а загалом до війни гадаю ситуація буде дуже схожа.

а ось те, що дехто з поляків відноситься зверхньо - майже не сумніваюсь. звісно, в офісному світі це набагато менше помітно, а ближче до народу... ми ще не вирішили всі наші історичні питання. чому взагалі ОУН створили?

це теж проблема іммігранта, що будь-який бомж-афроамериканець в НЙ може казати нашим іммігрантам - понаїхали :lol:

ви якщо що пам'ятайте, б'ють не по паспорту. а по мові гадаю ви ще за поляка не сконаєте 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Про такі випадки на цій гілці писали щодо Німеччини та щодо Польщі.
Події в Канаді відбулися вперше.

А тим часом німці маринують кума далі дурними запитами: податкова попросила документи на будівництво хати, а тепер просить неіснуючі "робочі договори" з будівельниками, які цю хату будували і не розуміють чому чеки з будівельного магазина "викинули в сміття"... Було б смішно, якщо б не було так сумно: вони ксерокопії планів взяли українською мовою, навіть не просили перекласти чи завірити мокрими печатками...
Одним словом: нікому не бажаю попадати на Lifestyle Audit
Дюрі-бачі
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