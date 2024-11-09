Оренда по-американськи
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 23:23
Re: Еміграція, заробітчанство
Оренда по-американськи
Додано: Суб 09 лис, 2024 10:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Так може замітив погіршення відношення поляків?
Вчора вчергове поліцаї польські задушили українця:
11 листопада на день незалежності РП також, думаю, будуть цікаві новини.
Додано: Суб 09 лис, 2024 12:07
Вчора це "Трагедія трапилася 29 жовтня"?
Ну і "задушили" напевно ви судмедексперт польський, раз знаєте точну причину смерті? Бо в статті написано "Остаточно причину смерті визначать після завершення усіх призначених експертиз."
А що там 11 листопада відбувається, розкажете більш детальніше? Бо з Києва скоріш всього більше видно...
Додано: Суб 09 лис, 2024 12:33
BIGor Якщо би подібне відбулося щодо темношкірого чи араба, то його земляки інакше би відреагували. А от біженці з України або заховаються, або ще і підтримають поляків. Років за три буде і вердикт:
Що буде 11-го - щось таке як бувало:
Я не в Києві.
Додано: Суб 09 лис, 2024 13:28
Ой+ так Ви в Польщі? Вас катували? Чого тоді не їдете з Польщі, якщо все так пагано?
З мого досвіду зараз в Польщі набагато безпечніше жити ніж в Україні до війни.
Додано: Суб 09 лис, 2024 13:41
BIGor Я не стверджую, що все погано, але динаміка негативна. Я і не в Польщі, а в Україні, але не в Києві. Знайомі зараз, які туди сюди їздять до дітей зокрема, то остерігались 11 листопада і радять дітям не висовуватись 11-го. Ви я так бачу стали більший поляк за поляків, але не пройде цей варіант. В Польщі бував і тривалий час, також в значної к-ті поляків бачив зверхньо-недоброзичлеве відношення до українців. Мети там залишитись ніколи не мав. В них, як власне блогер з ютуба подавав, є диференційоване-рейтинговане відношення до іноземців. До американів та бритів навіть можливо з більшою повагою ніж до соплемінників. До українців навіть якщо якби позитивне, то зверхнє.
Катували?
Додано: Суб 09 лис, 2024 14:03
хіба що вас особистий досвід. а загалом до війни гадаю ситуація буде дуже схожа.
а ось те, що дехто з поляків відноситься зверхньо - майже не сумніваюсь. звісно, в офісному світі це набагато менше помітно, а ближче до народу... ми ще не вирішили всі наші історичні питання. чому взагалі ОУН створили?
це теж проблема іммігранта, що будь-який бомж-афроамериканець в НЙ може казати нашим іммігрантам - понаїхали
ви якщо що пам'ятайте, б'ють не по паспорту. а по мові гадаю ви ще за поляка не сконаєте
Додано: Суб 09 лис, 2024 14:10
Re: Еміграція, заробітчанство
А тим часом німці маринують кума далі дурними запитами: податкова попросила документи на будівництво хати, а тепер просить неіснуючі "робочі договори" з будівельниками, які цю хату будували і не розуміють чому чеки з будівельного магазина "викинули в сміття"... Було б смішно, якщо б не було так сумно: вони ксерокопії планів взяли українською мовою, навіть не просили перекласти чи завірити мокрими печатками...
Одним словом: нікому не бажаю попадати на Lifestyle Audit
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