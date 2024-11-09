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The_Rebel написав:Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само.
Так може замітив погіршення відношення поляків?
кількість поляків, які вважають, що країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийняття біженців. Цей показник залишався вищим за 80% протягом усього 2022 року. https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/11/7479225/
11 листопада на день незалежності РП також, думаю, будуть цікаві новини.
Вчора це "Трагедія трапилася 29 жовтня"? Ну і "задушили" напевно ви судмедексперт польський, раз знаєте точну причину смерті? Бо в статті написано "Остаточно причину смерті визначать після завершення усіх призначених експертиз." А що там 11 листопада відбувається, розкажете більш детальніше? Бо з Києва скоріш всього більше видно...
BIGor Якщо би подібне відбулося щодо темношкірого чи араба, то його земляки інакше би відреагували. А от біженці з України або заховаються, або ще і підтримають поляків. Років за три буде і вердикт:
Дмитро Никифоренко, який приїхав у Польщу із Вінниччини на заробітки,загинув 30 липня 2021 року у витверезнику у Вроцлаві. Стосовно нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру. Його доставили у витверезник після того, як він в нетверезому стані заснув в автобусі. Всупереч заявам поліції Никифоренко не був агресивним. Запис з камер відеоспостереження показав, що українця катували його майже 40 хвилин: били по обличчю, душили поліцейським кийком. https://www.dw.com/uk/smert-ukrainca-u- ... a-69294166 https://www.rmf24.pl/regiony/wroclaw/ne ... rp_state=1
BIGor Я не стверджую, що все погано, але динаміка негативна. Я і не в Польщі, а в Україні, але не в Києві. Знайомі зараз, які туди сюди їздять до дітей зокрема, то остерігались 11 листопада і радять дітям не висовуватись 11-го. Ви я так бачу стали більший поляк за поляків, але не пройде цей варіант. В Польщі бував і тривалий час, також в значної к-ті поляків бачив зверхньо-недоброзичлеве відношення до українців. Мети там залишитись ніколи не мав. В них, як власне блогер з ютуба подавав, є диференційоване-рейтинговане відношення до іноземців. До американів та бритів навіть можливо з більшою повагою ніж до соплемінників. До українців навіть якщо якби позитивне, то зверхнє.
З мого досвіду зараз в Польщі набагато безпечніше жити ніж в Україні до війни.
BIGor написав:Ой+ так Ви в Польщі? Вас катували? Чого тоді не їдете з Польщі, якщо все так пагано?
З мого досвіду зараз в Польщі набагато безпечніше жити ніж в Україні до війни.
хіба що вас особистий досвід. а загалом до війни гадаю ситуація буде дуже схожа.
а ось те, що дехто з поляків відноситься зверхньо - майже не сумніваюсь. звісно, в офісному світі це набагато менше помітно, а ближче до народу... ми ще не вирішили всі наші історичні питання. чому взагалі ОУН створили?
це теж проблема іммігранта, що будь-який бомж-афроамериканець в НЙ може казати нашим іммігрантам - понаїхали
ви якщо що пам'ятайте, б'ють не по паспорту. а по мові гадаю ви ще за поляка не сконаєте
akurt написав:Про такі випадки на цій гілці писали щодо Німеччини та щодо Польщі. Події в Канаді відбулися вперше.
А тим часом німці маринують кума далі дурними запитами: податкова попросила документи на будівництво хати, а тепер просить неіснуючі "робочі договори" з будівельниками, які цю хату будували і не розуміють чому чеки з будівельного магазина "викинули в сміття"... Було б смішно, якщо б не було так сумно: вони ксерокопії планів взяли українською мовою, навіть не просили перекласти чи завірити мокрими печатками... Одним словом: нікому не бажаю попадати на Lifestyle Audit
Ой+ написав:BIGor Я не стверджую, що все погано, але динаміка негативна. Я і не в Польщі, а в Україні, але не в Києві. Знайомі зараз, які туди сюди їздять до дітей зокрема, то остерігались 11 листопада і радять дітям не висовуватись 11-го. Ви я так бачу стали більший поляк за поляків, але не пройде цей варіант. В Польщі бував і тривалий час, також в значної к-ті поляків бачив зверхньо-недоброзичлеве відношення до українців. Мети там залишитись ніколи не мав. В них, як власне блогер з ютуба подавав, є диференційоване-рейтинговане відношення до іноземців. До американів та бритів навіть можливо з більшою повагою ніж до соплемінників. До українців навіть якщо якби позитивне, то зверхнє.
З мого досвіду зараз в Польщі набагато безпечніше жити ніж в Україні до війни.
Катували?
Нормальне у них віддношення до українців, от не треба брехать. Скоріш у українців до українців в Україні відношення гірше (далеко за прикладом ходити не треба, почитайте хоча б гілку КРЖН) ніж у поляків в Польщі до українців, нажаль. Так вас катували??
BIGor написав:Ой+ так Ви в Польщі? Вас катували? Чого тоді не їдете з Польщі, якщо все так пагано?
З мого досвіду зараз в Польщі набагато безпечніше жити ніж в Україні до війни.
хіба що вас особистий досвід. а загалом до війни гадаю ситуація буде дуже схожа.
а ось те, що дехто з поляків відноситься зверхньо - майже не сумніваюсь. звісно, в офісному світі це набагато менше помітно, а ближче до народу... ми ще не вирішили всі наші історичні питання. чому взагалі ОУН створили?
це теж проблема іммігранта, що будь-який бомж-афроамериканець в НЙ може казати нашим іммігрантам - понаїхали
ви якщо що пам'ятайте, б'ють не по паспорту. а по мові гадаю ви ще за поляка не сконаєте
У Вас якісь комплекси, які нафіг історичні питання і походити чи не походити за когось? Мені особисто найважливіший добробут і безпека своєї сім'ї.