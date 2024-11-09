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BIGor написав:Ой+ так Ви в Польщі? Вас катували? Чого тоді не їдете з Польщі, якщо все так пагано?
З мого досвіду зараз в Польщі набагато безпечніше жити ніж в Україні до війни.
хіба що вас особистий досвід. а загалом до війни гадаю ситуація буде дуже схожа.
а ось те, що дехто з поляків відноситься зверхньо - майже не сумніваюсь. звісно, в офісному світі це набагато менше помітно, а ближче до народу... ми ще не вирішили всі наші історичні питання. чому взагалі ОУН створили?
це теж проблема іммігранта, що будь-який бомж-афроамериканець в НЙ може казати нашим іммігрантам - понаїхали
ви якщо що пам'ятайте, б'ють не по паспорту. а по мові гадаю ви ще за поляка не сконаєте
«Сужденья чЕрпают Из забытЫх газет Времен очаковских И покоренья Крыма») Ту проблема не в тому, що тебе цькують як емігранта, а просто вернуть пику. Максимум можуть не привітатись, типу не побачили. А щодо безпеки, то я постійно був на стрьомі в Україні. Тут розслабленіший. У мене хату двічі впродовж пʼяти років винесли. Один раз машину вкрали. Жінку хотіли розвести через автопідставу. І ще багато приколів.
18-річний український співак Ярослав Рогальський взяв участь у 15 сезоні шоу "Голос Польщі". Попри те, що голос українця сподобався суддям, поляки відреагували з різкою критикою на його виступ, а одним з їх головних зауважень стала національність співака.
Однак виступ юнака викликав хвилю хейту та ненависті серед польських глядачів в соціальних мережах. Більшій частині аудиторії "Голосу Польщі" явно не сподобалась національність українця. У коментарях глядачі закликали 18-річного хлопця повертатись в Україну, щоб воювати на війні.
хочете сказати, що це окремі випадки? може бути, вам у Польщі краще видно. але коли перші особи постійно нагадують про "Волинську різанину", то гадаю серед прихильників правих партій така думка поширена
BIGor написав:Ой+ так Ви в Польщі? Вас катували? Чого тоді не їдете з Польщі, якщо все так пагано?
З мого досвіду зараз в Польщі набагато безпечніше жити ніж в Україні до війни.
хіба що вас особистий досвід. а загалом до війни гадаю ситуація буде дуже схожа.
а ось те, що дехто з поляків відноситься зверхньо - майже не сумніваюсь. звісно, в офісному світі це набагато менше помітно, а ближче до народу... ми ще не вирішили всі наші історичні питання. чому взагалі ОУН створили?
це теж проблема іммігранта, що будь-який бомж-афроамериканець в НЙ може казати нашим іммігрантам - понаїхали
ви якщо що пам'ятайте, б'ють не по паспорту. а по мові гадаю ви ще за поляка не сконаєте
«Сужденья чЕрпают Из забытЫх газет Времен очаковских И покоренья Крыма») Ту проблема не в тому, що тебе цькують як емігранта, а просто вернуть пику. Максимум можуть не привітатись, типу не побачили. А щодо безпеки, то я постійно був на стрьомі в Україні. Тут розслабленіший. У мене хату двічі впродовж пʼяти років винесли. Один раз машину вкрали. Жінку хотіли розвести через автопідставу. І ще багато приколів.
постійно готівку возили? хочете сказати, що у Польщі немає злочинності? дуже сумніваюсь. може ви поки що не є ласим шматком з точки зору польських злочинців, на відміну від України?
хоча треба дивитися статистику - може в них дійсно ці показники нижчі. але вони не нульові. й оці випадки з правоохоронними органами - вони теж симптоматичні. чомусь мені здається, що над поляком в цьому витверезнику так не знущались би...
BIGor написав:Ой+ так Ви в Польщі? Вас катували? Чого тоді не їдете з Польщі, якщо все так пагано?
З мого досвіду зараз в Польщі набагато безпечніше жити ніж в Україні до війни.
хіба що вас особистий досвід. а загалом до війни гадаю ситуація буде дуже схожа.
а ось те, що дехто з поляків відноситься зверхньо - майже не сумніваюсь. звісно, в офісному світі це набагато менше помітно, а ближче до народу... ми ще не вирішили всі наші історичні питання. чому взагалі ОУН створили?
це теж проблема іммігранта, що будь-який бомж-афроамериканець в НЙ може казати нашим іммігрантам - понаїхали
ви якщо що пам'ятайте, б'ють не по паспорту. а по мові гадаю ви ще за поляка не сконаєте
У Вас якісь комплекси, які нафіг історичні питання і походити чи не походити за когось? Мені особисто найважливіший добробут і безпека своєї сім'ї.
я ж не проти - але щоб дійсно комфортно жити в новій країні, доведеться все одно й добре вчити місцеву мову, й переймати місцеві звичаї...
як там польська? який рівень? ви її взагалі вчите системно?
18-річний український співак Ярослав Рогальський взяв участь у 15 сезоні шоу "Голос Польщі". Попри те, що голос українця сподобався суддям, поляки відреагували з різкою критикою на його виступ, а одним з їх головних зауважень стала національність співака.
Однак виступ юнака викликав хвилю хейту та ненависті серед польських глядачів в соціальних мережах. Більшій частині аудиторії "Голосу Польщі" явно не сподобалась національність українця. У коментарях глядачі закликали 18-річного хлопця повертатись в Україну, щоб воювати на війні.
хочете сказати, що це окремі випадки? може бути, вам у Польщі краще видно. але коли перші особи постійно нагадують про "Волинську різанину", то гадаю серед прихильників правих партій така думка поширена
Де ви це берете? Пруфів нема, новина посилається на коменти..... Нагадало мем "Болгари восхищаются" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%81%D1%8C). Я читаю/дивлюсь ну дуже багато новин, але такого не бачив. Напевно українські журналісти більше знають про Польщу, ніж польські журналісти про Польщу.
Shaman написав:доведеться все одно й добре вчити місцеву мову, й переймати місцеві звичаї...
Ніколи не розумів таких вимог. Чому не брати приклад з китайців чи індусів, які зберігають свою культуру і навіть створюють свої квартали.
це не вимога, можна цього не робити. але щоб комфортно жити, треба інтегруватися в суспільство. ви ж самі писали - в США треба цікавитися бейсболом та американським футболом. десь може й до церкви ходити.
якщо мізантроп - то може воно й краще, але людина - соціальне створення.
на Брайтон Біч теж кажуть ще радянський союз нагадує. але я кажу про інтеграцію в суспільство. можливо, я й помиляюсь й емігранті першого покоління взагалі не зможуть інтегруватися. ви теж не зможете викладати в ЗВО, якщо залишитесь в рамках своєї країни.
18-річний український співак Ярослав Рогальський взяв участь у 15 сезоні шоу "Голос Польщі". Попри те, що голос українця сподобався суддям, поляки відреагували з різкою критикою на його виступ, а одним з їх головних зауважень стала національність співака.
Однак виступ юнака викликав хвилю хейту та ненависті серед польських глядачів в соціальних мережах. Більшій частині аудиторії "Голосу Польщі" явно не сподобалась національність українця. У коментарях глядачі закликали 18-річного хлопця повертатись в Україну, щоб воювати на війні.
хочете сказати, що це окремі випадки? може бути, вам у Польщі краще видно. але коли перші особи постійно нагадують про "Волинську різанину", то гадаю серед прихильників правих партій така думка поширена
Де ви це берете? Пруфів нема, новина посилається на коменти..... Нагадало мем "Болгари восхищаются" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%81%D1%8C). Я читаю/дивлюсь ну дуже багато новин, але такого не бачив. Напевно українські журналісти більше знають про Польщу, ніж польські журналісти про Польщу.
так напевне треба коментарі почитати "Голосу Польщі".
можливо, що у вашому колі спілкування цього й немає. але чи немає взагалі у Польщі такого явища - вашому категорічному "ні" - не довіряю. ще раз про проблеми взаємовідносин кажуть вищі керівники Польщі. ті й оці протести фермерів проти України, але чомусь не проти рф...
я вас декілька разів питав, що у вас з польською мовою - ви чомусь мовчите, точніше вище відповили (але нормальний - це який рівень В1, В2, С1). чи вам не потрібен сертифікат. взагалі, на роботі ви на якій мові спілкуєтесь? може у вас не польська компанія.