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#<1 ... 2431243224332434 Додано: Суб 09 лис, 2024 18:54 Shaman написав: BIGor написав: Де ви це берете? Пруфів нема, новина посилається на коменти..... Нагадало мем "Болгари восхищаются" ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%81%D1%8C ). Я читаю/дивлюсь ну дуже багато новин, але такого не бачив. Напевно українські журналісти більше знають про Польщу, ніж польські журналісти про Польщу. Де ви це берете?, новина посилається на коменти.....Нагадало мем). Я читаю/дивлюсь ну дуже багато новин, але такого не бачив. Напевно українські журналісти більше знають про Польщу, ніж польські журналісти про Польщу.

так напевне треба коментарі почитати "Голосу Польщі".



можливо, що у вашому колі спілкування цього й немає. але чи немає взагалі у Польщі такого явища - вашому категорічному "ні" - не довіряю. ще раз про проблеми взаємовідносин кажуть вищі керівники Польщі. ті й оці протести фермерів проти України, але чомусь не проти рф...



я вас декілька разів питав, що у вас з польською мовою - ви чомусь мовчите, точніше вище відповили (але нормальний - це який рівень В1, В2, С1). чи вам не потрібен сертифікат. взагалі, на роботі ви на якій мові спілкуєтесь? може у вас не польська компанія. так напевне треба коментарі почитати "Голосу Польщі".можливо, що у вашому колі спілкування цього й немає. але чи немає взагалі у Польщі такого явища - вашому категорічному "ні" - не довіряю. ще раз про проблеми взаємовідносин кажуть вищі керівники Польщі. ті й оці протести фермерів проти України, але чомусь не проти рф...я вас декілька разів питав, що у вас з польською мовою - ви чомусь мовчите, точніше вище відповили (але нормальний - це який рівень В1, В2, С1). чи вам не потрібен сертифікат. взагалі, на роботі ви на якій мові спілкуєтесь? може у вас не польська компанія.

Так а де пруфи? І чого мене мають колихати фермери, вони що проти мого зерна бастували? Чи проти "Кернела" Веревського? Так а де пруфи? І чого мене мають колихати фермери, вони що проти мого зерна бастували? Чи проти "Кернела" Веревського? BIGor

Повідомлень: 9554 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1785 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2024 19:01 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Shaman написав: доведеться все одно й добре вчити місцеву мову, й переймати місцеві звичаї... доведеться все одно й добре вчити місцеву мову, й переймати місцеві звичаї...

Ніколи не розумів таких вимог. Чому не брати приклад з китайців чи індусів, які зберігають свою культуру і навіть створюють свої квартали. Ніколи не розумів таких вимог. Чому не брати приклад з китайців чи індусів, які зберігають свою культуру і навіть створюють свої квартали. Це якраз невдалі приклади для приймаючих країн - іммігранти не асимілюються, а створюють подекуди небезпечні анклави Це якраз невдалі приклади для приймаючих країн - іммігранти не асимілюються, а створюють подекуди небезпечні анклави Faceless

Модератор Повідомлень: 35610 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8081 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2024 19:02 Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.

На Трої чи Борщагівці хіба. На Трої чи Борщагівці хіба. Faceless

Модератор Повідомлень: 35610 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8081 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2024 19:05 Faceless написав: BIGor написав: Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.

На Трої чи Борщагівці хіба. На Трої чи Борщагівці хіба.

Маю досвід життя в прицентраллі. Звичайно в пгт ще набагто гірше ніж в столиці, поліція навіть не приїзжає. Маю досвід життя в прицентраллі. Звичайно в пгт ще набагто гірше ніж в столиці, поліція навіть не приїзжає. BIGor

Повідомлень: 9554 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1785 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2024 19:23 BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.

На Трої чи Борщагівці хіба. На Трої чи Борщагівці хіба.

Маю досвід життя в прицентраллі. Звичайно в пгт ще набагто гірше ніж в столиці, поліція навіть не приїзжає. Маю досвід життя в прицентраллі. Звичайно в пгт ще набагто гірше ніж в столиці, поліція навіть не приїзжає.

Так це ж добре.Чи у вам поліція в Куєві якась інша?! 😏 Так це ж добре.Чи у вам поліція в Куєві якась інша?! 😏 Bolt Повідомлень: 3206 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2024 19:53 BIGor написав: Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.



В Кракові можна виходити і гуляти всю ніч, і ніхто тобі не проломить череп або не заб'є ногами. Великий плюс - немає такої кількості наркоманів і алкашів, арабів, дагів і чеченів. наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.В Кракові можна виходити і гуляти всю ніч, і ніхто тобі не проломить череп або не заб'є ногами. Великий плюс - немає такої кількості наркоманів і алкашів, арабів, дагів і чеченів.

коли я в Києві жив, обмеження в 23 години якось не відчував. знову ж таки, в Кракові немає поганих районів? щасливе місто. в НЙ напевне теж можна гуляти по Манхеттену. а от в Гарлем краще й вдень не заходити.



шукав епізод про "Я же не знал что у вас не везде можно ходить", а знайшов

коли я в Києві жив, обмеження в 23 години якось не відчував. знову ж таки, в Кракові немає поганих районів? щасливе місто. в НЙ напевне теж можна гуляти по Манхеттену. а от в Гарлем краще й вдень не заходити.шукав епізод про "Я же не знал что у вас не везде можно ходить", а знайшов Shaman

Повідомлень: 7321 З нами з: 29.09.19 Подякував: 688 раз. Подякували: 1525 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2024 19:58 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: BIGor написав: Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.



В Кракові можна виходити і гуляти всю ніч, і ніхто тобі не проломить череп або не заб'є ногами. Великий плюс - немає такої кількості наркоманів і алкашів, арабів, дагів і чеченів. наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.В Кракові можна виходити і гуляти всю ніч, і ніхто тобі не проломить череп або не заб'є ногами. Великий плюс - немає такої кількості наркоманів і алкашів, арабів, дагів і чеченів.

коли я в Києві жив, обмеження в 23 години якось не відчував. знову ж таки, в Кракові немає поганих районів? щасливе місто. в НЙ напевне теж можна гуляти по Манхеттену. а от в Гарлем краще й вдень не заходити.



шукав епізод про "Я же не знал что у вас не везде можно ходить", а знайшов

коли я в Києві жив, обмеження в 23 години якось не відчував. знову ж таки, в Кракові немає поганих районів? щасливе місто. в НЙ напевне теж можна гуляти по Манхеттену. а от в Гарлем краще й вдень не заходити.шукав епізод про "Я же не знал что у вас не везде можно ходить", а знайшов Так Гарлем це на Манхеттені



Так само як і в прицентраллі є різні локації Так Гарлем це на МанхеттеніТак само як і в прицентраллі є різні локації Faceless

Модератор Повідомлень: 35610 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8081 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2024 20:04 Faceless написав: Shaman написав: BIGor написав: Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.



В Кракові можна виходити і гуляти всю ніч, і ніхто тобі не проломить череп або не заб'є ногами. Великий плюс - немає такої кількості наркоманів і алкашів, арабів, дагів і чеченів. наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.В Кракові можна виходити і гуляти всю ніч, і ніхто тобі не проломить череп або не заб'є ногами. Великий плюс - немає такої кількості наркоманів і алкашів, арабів, дагів і чеченів.

коли я в Києві жив, обмеження в 23 години якось не відчував. знову ж таки, в Кракові немає поганих районів? щасливе місто. в НЙ напевне теж можна гуляти по Манхеттену. а от в Гарлем краще й вдень не заходити.



шукав епізод про "Я же не знал что у вас не везде можно ходить", а знайшов

коли я в Києві жив, обмеження в 23 години якось не відчував. знову ж таки, в Кракові немає поганих районів? щасливе місто. в НЙ напевне теж можна гуляти по Манхеттену. а от в Гарлем краще й вдень не заходити.шукав епізод про "Я же не знал что у вас не везде можно ходить", а знайшов Так Гарлем це на Манхеттені



Так само як і в прицентраллі є різні локації Так Гарлем це на МанхеттеніТак само як і в прицентраллі є різні локації



я про що й кажу. десь ризики вище, десь нижче. 100% безпечних міст немає. тому казати - я в Кракові безпечно себе почуваю, а в Києві мені було лячно - перебільшення. в Києві точно не буде - "Ukraińska kurva" я про що й кажу. десь ризики вище, десь нижче. 100% безпечних міст немає. тому казати - я в Кракові безпечно себе почуваю, а в Києві мені було лячно - перебільшення. в Києві точно не буде - "Ukraińska kurva" Shaman

Повідомлень: 7321 З нами з: 29.09.19 Подякував: 688 раз. Подякували: 1525 раз. Профіль 1 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2024 20:13 Shaman Добре, коли це окремий район. В тому ж Берліні не дуже добре ходити самому в Нью-Кйольн, а в Ужгороді - в циганський табір.

От колега, ще до війни, кілька місяців жив в Мумбаї і розповідав, що там з елітного офісу в хмарочосі вийдеш, а за 10 метрів лачуги із бомжами які і пограбують і зґвалтують, особливо білих людей... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4068 З нами з: 29.07.22 Подякував: 730 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2431243224332434 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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