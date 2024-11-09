RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2431243224332434
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:54

  Shaman написав:
  BIGor написав:Де ви це берете? Пруфів нема, новина посилається на коменти..... :D Нагадало мем "Болгари восхищаются" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%81%D1%8C). Я читаю/дивлюсь ну дуже багато новин, але такого не бачив. Напевно українські журналісти більше знають про Польщу, ніж польські журналісти про Польщу.

так напевне треба коментарі почитати "Голосу Польщі".

можливо, що у вашому колі спілкування цього й немає. але чи немає взагалі у Польщі такого явища - вашому категорічному "ні" - не довіряю. ще раз про проблеми взаємовідносин кажуть вищі керівники Польщі. ті й оці протести фермерів проти України, але чомусь не проти рф...

я вас декілька разів питав, що у вас з польською мовою - ви чомусь мовчите, точніше вище відповили (але нормальний - це який рівень В1, В2, С1). чи вам не потрібен сертифікат. взагалі, на роботі ви на якій мові спілкуєтесь? може у вас не польська компанія.

Так а де пруфи? І чого мене мають колихати фермери, вони що проти мого зерна бастували? Чи проти "Кернела" Веревського?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9554
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:01

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:доведеться все одно й добре вчити місцеву мову, й переймати місцеві звичаї...

Ніколи не розумів таких вимог. Чому не брати приклад з китайців чи індусів, які зберігають свою культуру і навіть створюють свої квартали.
Це якраз невдалі приклади для приймаючих країн - іммігранти не асимілюються, а створюють подекуди небезпечні анклави
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35610
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8081 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:02

Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.
На Трої чи Борщагівці хіба.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35610
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8081 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:05

  Faceless написав:
BIGor написав:Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.
На Трої чи Борщагівці хіба.

Маю досвід життя в прицентраллі. Звичайно в пгт ще набагто гірше ніж в столиці, поліція навіть не приїзжає.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9554
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:23

  BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.
На Трої чи Борщагівці хіба.

Маю досвід життя в прицентраллі. Звичайно в пгт ще набагто гірше ніж в столиці, поліція навіть не приїзжає.

Так це ж добре.Чи у вам поліція в Куєві якась інша?! 😏
Bolt
 
Повідомлень: 3206
З нами з: 09.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:53

  BIGor написав:Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.

В Кракові можна виходити і гуляти всю ніч, і ніхто тобі не проломить череп або не заб'є ногами. Великий плюс - немає такої кількості наркоманів і алкашів, арабів, дагів і чеченів.

коли я в Києві жив, обмеження в 23 години якось не відчував. знову ж таки, в Кракові немає поганих районів? щасливе місто. в НЙ напевне теж можна гуляти по Манхеттену. а от в Гарлем краще й вдень не заходити.

шукав епізод про "Я же не знал что у вас не везде можно ходить", а знайшов
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7321
З нами з: 29.09.19
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.

В Кракові можна виходити і гуляти всю ніч, і ніхто тобі не проломить череп або не заб'є ногами. Великий плюс - немає такої кількості наркоманів і алкашів, арабів, дагів і чеченів.

коли я в Києві жив, обмеження в 23 години якось не відчував. знову ж таки, в Кракові немає поганих районів? щасливе місто. в НЙ напевне теж можна гуляти по Манхеттену. а от в Гарлем краще й вдень не заходити.

шукав епізод про "Я же не знал что у вас не везде можно ходить", а знайшов
Так Гарлем це на Манхеттені :mrgreen:

Так само як і в прицентраллі є різні локації
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35610
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8081 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:04

  Faceless написав:
Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.

В Кракові можна виходити і гуляти всю ніч, і ніхто тобі не проломить череп або не заб'є ногами. Великий плюс - немає такої кількості наркоманів і алкашів, арабів, дагів і чеченів.

коли я в Києві жив, обмеження в 23 години якось не відчував. знову ж таки, в Кракові немає поганих районів? щасливе місто. в НЙ напевне теж можна гуляти по Манхеттену. а от в Гарлем краще й вдень не заходити.

шукав епізод про "Я же не знал что у вас не везде можно ходить", а знайшов
Так Гарлем це на Манхеттені :mrgreen:

Так само як і в прицентраллі є різні локації

:oops:
я про що й кажу. десь ризики вище, десь нижче. 100% безпечних міст немає. тому казати - я в Кракові безпечно себе почуваю, а в Києві мені було лячно - перебільшення. в Києві точно не буде - "Ukraińska kurva" :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7321
З нами з: 29.09.19
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:13

Shaman Добре, коли це окремий район. В тому ж Берліні не дуже добре ходити самому в Нью-Кйольн, а в Ужгороді - в циганський табір.
От колега, ще до війни, кілька місяців жив в Мумбаї і розповідав, що там з елітного офісу в хмарочосі вийдеш, а за 10 метрів лачуги із бомжами які і пограбують і зґвалтують, особливо білих людей...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4068
З нами з: 29.07.22
Подякував: 730 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2431243224332434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3573)
09.11.2024 18:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.