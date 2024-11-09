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BIGor написав:Де ви це берете? Пруфів нема, новина посилається на коменти..... Нагадало мем "Болгари восхищаются" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%81%D1%8C). Я читаю/дивлюсь ну дуже багато новин, але такого не бачив. Напевно українські журналісти більше знають про Польщу, ніж польські журналісти про Польщу.
так напевне треба коментарі почитати "Голосу Польщі".
можливо, що у вашому колі спілкування цього й немає. але чи немає взагалі у Польщі такого явища - вашому категорічному "ні" - не довіряю. ще раз про проблеми взаємовідносин кажуть вищі керівники Польщі. ті й оці протести фермерів проти України, але чомусь не проти рф...
я вас декілька разів питав, що у вас з польською мовою - ви чомусь мовчите, точніше вище відповили (але нормальний - це який рівень В1, В2, С1). чи вам не потрібен сертифікат. взагалі, на роботі ви на якій мові спілкуєтесь? може у вас не польська компанія.
Так а де пруфи? І чого мене мають колихати фермери, вони що проти мого зерна бастували? Чи проти "Кернела" Веревського?
BIGor написав:Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.
В Кракові можна виходити і гуляти всю ніч, і ніхто тобі не проломить череп або не заб'є ногами. Великий плюс - немає такої кількості наркоманів і алкашів, арабів, дагів і чеченів.
коли я в Києві жив, обмеження в 23 години якось не відчував. знову ж таки, в Кракові немає поганих районів? щасливе місто. в НЙ напевне теж можна гуляти по Манхеттену. а от в Гарлем краще й вдень не заходити.
шукав епізод про "Я же не знал что у вас не везде можно ходить", а знайшов
BIGor написав:Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.
В Кракові можна виходити і гуляти всю ніч, і ніхто тобі не проломить череп або не заб'є ногами. Великий плюс - немає такої кількості наркоманів і алкашів, арабів, дагів і чеченів.
коли я в Києві жив, обмеження в 23 години якось не відчував. знову ж таки, в Кракові немає поганих районів? щасливе місто. в НЙ напевне теж можна гуляти по Манхеттену. а от в Гарлем краще й вдень не заходити.
шукав епізод про "Я же не знал что у вас не везде можно ходить", а знайшов
BIGor написав:Shaman наприклад в Києві після 23 години вже стрьомно виходити на вулицю, в моєму пгт це вже з 20 години вечора.
В Кракові можна виходити і гуляти всю ніч, і ніхто тобі не проломить череп або не заб'є ногами. Великий плюс - немає такої кількості наркоманів і алкашів, арабів, дагів і чеченів.
коли я в Києві жив, обмеження в 23 години якось не відчував. знову ж таки, в Кракові немає поганих районів? щасливе місто. в НЙ напевне теж можна гуляти по Манхеттену. а от в Гарлем краще й вдень не заходити.
шукав епізод про "Я же не знал что у вас не везде можно ходить", а знайшов
Так Гарлем це на Манхеттені
Так само як і в прицентраллі є різні локації
я про що й кажу. десь ризики вище, десь нижче. 100% безпечних міст немає. тому казати - я в Кракові безпечно себе почуваю, а в Києві мені було лячно - перебільшення. в Києві точно не буде - "Ukraińska kurva"
Shaman Добре, коли це окремий район. В тому ж Берліні не дуже добре ходити самому в Нью-Кйольн, а в Ужгороді - в циганський табір. От колега, ще до війни, кілька місяців жив в Мумбаї і розповідав, що там з елітного офісу в хмарочосі вийдеш, а за 10 метрів лачуги із бомжами які і пограбують і зґвалтують, особливо білих людей...