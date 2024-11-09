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The_Rebel написав:Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само.
Так може замітив погіршення відношення поляків?
кількість поляків, які вважають, що країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийняття біженців. Цей показник залишався вищим за 80% протягом усього 2022 року. https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/11/7479225/
Shaman написав:тому казати - я в Кракові безпечно себе почуваю, а в Києві мені було лячно - перебільшення
В польщі каталізатори почали красти, коли сюди доїхали чудаки з одеси в 23 році. До цього поляки не знали де він знаходиться. Дуже добре так все обдумувати. Ось я маю приклад особистий, в будинку де я жив квартири обносили разів 5, а в польщі ніразу від колег не чув.
Щас пишуть там в школі задіри або ще щось. Хз, бійка в школі звичайна річ, особливо якщо учень сам з перчиком. пяних бачив, якщо з ними не бикувати, то добрейші люди. Є чипушили, памятаю один вкрав мій пакет мак, біля якого я був в 2х метрах, він мені спердаляй каже, я йому кажу давай мак розвернувя і забив. А можна було і на бійку спровокувати і в поліцію попасти і тд. так що ситуації різні, одного задушили, а в мої часи тоді ще в міліції просто на підвалі били і норм, в новинах не писали) да і зараз бють)
Ще мої одногодки хлопаки ходили стаями і шукали кого побити. Вечором було дійно іноді лячно ходити. Може щось змінилось, але ні))
Я себе в Польщі почуваю дуже безпечно. Так, іноді крадуть велосипеди, каталізатори. Є різні шахраї (хоча мені дзвонять тільки з шахрайських кол-центрів з України). І п'яні за кермо сідають. І вбивства бувають, і згвалтування, і розбірки з мачете. Але це не відбувається щоденно, інформаційний фон відносно спокійний і в цілому почуваєшся спокійно.