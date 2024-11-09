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#<1 ... 2432243324342435 Додано: Суб 09 лис, 2024 22:15 Ой+ написав: The_Rebel написав: Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само. Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само.

Так може замітив погіршення відношення поляків?

https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/11/7479225/ кількість поляків, які вважають, що країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийняття біженців. Цей показник залишався вищим за 80% протягом усього 2022 року.

Вчора вчергове поліцаї польські задушили українця:

https://www.unian.ua/incidents/u-polshc ... 14164.html У Польщі українець загинув від удушення під час затримання поліцейськими

11 листопада на день незалежності РП також, думаю, будуть цікаві новини. Так може замітив погіршення відношення поляків?Вчора вчергове поліцаї польські задушили українця:11 листопада на день незалежності РП також, думаю, будуть цікаві новини.

УЛМ не буде УЛМ не буде flyman

Повідомлень: 37184 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2024 22:21 flyman



УЛМ не буде





А Г(green)ЛМ? А Г(green)ЛМ? Hotab Повідомлень: 13588 З нами з: 15.02.09 Подякував: 365 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2024 22:37 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: доведеться все одно й добре вчити місцеву мову, й переймати місцеві звичаї... доведеться все одно й добре вчити місцеву мову, й переймати місцеві звичаї...

Ніколи не розумів таких вимог. Чому не брати приклад з китайців чи індусів, які зберігають свою культуру і навіть створюють свої квартали. Ніколи не розумів таких вимог. Чому не брати приклад з китайців чи індусів, які зберігають свою культуру і навіть створюють свої квартали.

руськоязичних носіїв укр. паспорту? Брайтон біч, чим не влаштовує? руськоязичних носіїв укр. паспорту? Брайтон біч, чим не влаштовує? flyman

Повідомлень: 37184 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2024 22:46 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: тому казати - я в Кракові безпечно себе почуваю, а в Києві мені було лячно - перебільшення тому казати - я в Кракові безпечно себе почуваю, а в Києві мені було лячно - перебільшення



В польщі каталізатори почали красти, коли сюди доїхали чудаки з одеси в 23 році. До цього поляки не знали де він знаходиться.

Дуже добре так все обдумувати. Ось я маю приклад особистий, в будинку де я жив квартири обносили разів 5, а в польщі ніразу від колег не чув.



Щас пишуть там в школі задіри або ще щось. Хз, бійка в школі звичайна річ, особливо якщо учень сам з перчиком. пяних бачив, якщо з ними не бикувати, то добрейші люди. Є чипушили, памятаю один вкрав мій пакет мак, біля якого я був в 2х метрах, він мені спердаляй каже, я йому кажу давай мак розвернувя і забив. А можна було і на бійку спровокувати і в поліцію попасти і тд. так що ситуації різні, одного задушили, а в мої часи тоді ще в міліції просто на підвалі били і норм, в новинах не писали) да і зараз бють)



Ще мої одногодки хлопаки ходили стаями і шукали кого побити. Вечором було дійно іноді лячно ходити. Може щось змінилось, але ні)) В польщі каталізатори почали красти, коли сюди доїхали чудаки з одеси в 23 році. До цього поляки не знали де він знаходиться.Дуже добре так все обдумувати. Ось я маю приклад особистий, в будинку де я жив квартири обносили разів 5, а в польщі ніразу від колег не чув.Щас пишуть там в школі задіри або ще щось. Хз, бійка в школі звичайна річ, особливо якщо учень сам з перчиком. пяних бачив, якщо з ними не бикувати, то добрейші люди. Є чипушили, памятаю один вкрав мій пакет мак, біля якого я був в 2х метрах, він мені спердаляй каже, я йому кажу давай мак розвернувя і забив. А можна було і на бійку спровокувати і в поліцію попасти і тд. так що ситуації різні, одного задушили, а в мої часи тоді ще в міліції просто на підвалі били і норм, в новинах не писали) да і зараз бють)Ще мої одногодки хлопаки ходили стаями і шукали кого побити. Вечором було дійно іноді лячно ходити. Може щось змінилось, але ні)) BeneFuckTor Повідомлень: 216 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 лис, 2024 23:11 Я себе в Польщі почуваю дуже безпечно. Так, іноді крадуть велосипеди, каталізатори. Є різні шахраї (хоча мені дзвонять тільки з шахрайських кол-центрів з України). І п'яні за кермо сідають. І вбивства бувають, і згвалтування, і розбірки з мачете. Але це не відбувається щоденно, інформаційний фон відносно спокійний і в цілому почуваєшся спокійно. Gastarbaiter Повідомлень: 3477 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2432243324342435 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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