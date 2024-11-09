RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2432243324342435
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:15

  Ой+ написав:
  The_Rebel написав:Випадково натрапив на відео цього чувака рік тому. Тоді він після 15 років життя в США переїхав з сім'єю у Польщу і не міг нарадуватися. А зараз через рік уже хаїть її на чому світ стоїть. І в коментарях люди так само.

Так може замітив погіршення відношення поляків?
кількість поляків, які вважають, що країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийняття біженців. Цей показник залишався вищим за 80% протягом усього 2022 року. https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/11/7479225/

Вчора вчергове поліцаї польські задушили українця:
У Польщі українець загинув від удушення під час затримання поліцейськими https://www.unian.ua/incidents/u-polshc ... 14164.html

11 листопада на день незалежності РП також, думаю, будуть цікаві новини.

УЛМ не буде
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37184
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2798 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:21

flyman

УЛМ не буде


А Г(green)ЛМ? :D
Hotab
 
Повідомлень: 13588
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2285 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:37

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:доведеться все одно й добре вчити місцеву мову, й переймати місцеві звичаї...

Ніколи не розумів таких вимог. Чому не брати приклад з китайців чи індусів, які зберігають свою культуру і навіть створюють свої квартали.

руськоязичних носіїв укр. паспорту? Брайтон біч, чим не влаштовує?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37184
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2798 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:тому казати - я в Кракові безпечно себе почуваю, а в Києві мені було лячно - перебільшення


В польщі каталізатори почали красти, коли сюди доїхали чудаки з одеси в 23 році. До цього поляки не знали де він знаходиться.
Дуже добре так все обдумувати. Ось я маю приклад особистий, в будинку де я жив квартири обносили разів 5, а в польщі ніразу від колег не чув.

Щас пишуть там в школі задіри або ще щось. Хз, бійка в школі звичайна річ, особливо якщо учень сам з перчиком. пяних бачив, якщо з ними не бикувати, то добрейші люди. Є чипушили, памятаю один вкрав мій пакет мак, біля якого я був в 2х метрах, він мені спердаляй каже, я йому кажу давай мак розвернувя і забив. А можна було і на бійку спровокувати і в поліцію попасти і тд. так що ситуації різні, одного задушили, а в мої часи тоді ще в міліції просто на підвалі били і норм, в новинах не писали) да і зараз бють)

Ще мої одногодки хлопаки ходили стаями і шукали кого побити. Вечором було дійно іноді лячно ходити. Може щось змінилось, але ні))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 216
З нами з: 21.11.19
Подякував: 226 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 23:11

Я себе в Польщі почуваю дуже безпечно. Так, іноді крадуть велосипеди, каталізатори. Є різні шахраї (хоча мені дзвонять тільки з шахрайських кол-центрів з України). І п'яні за кермо сідають. І вбивства бувають, і згвалтування, і розбірки з мачете. Але це не відбувається щоденно, інформаційний фон відносно спокійний і в цілому почуваєшся спокійно.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3477
З нами з: 26.02.18
Подякував: 691 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2432243324342435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2105)
09.11.2024 22:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.