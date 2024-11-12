BeneFuckTor написав:
Ваші приклади, звичайно дууууже вдохновляють, та придають натхнення.
Як вам неодноразово писали по темі ІТ, то у неї в групі було 100чол, а заробляє текстами вона одна, може і ще дві.
Дякую за високу оцінку моїх прикладів.
Не знаю, як воно получається, але мені дійсно "везе" на зустрічі з хорошими гарними розумними людьми. Чесно, не знаю, як воно получається так... Зараз говорив з батьком того хлопця, що вчиться в Словаччині - в Кошице - сказав, що вчиться хлопець, не все просто, не все получається, не все легко. Вони хоч і фінансують його навчання - але підробляє десь на складі... На "кишенькові" гроші.
З "нещасними по життю
" (я раніше писав "люди з суттєвими психо-фінансовими проблемами", але мені зробили зауваження - то той термін не застосовую) - зустрічаюся ВИКЛЮЧНО на цьому форумі. Той, що "Фінансовий
". Тому він і цікавий мені. То трохи від мами йде: свого часу вона працювала не тільки лікарем "Швидка допомога
", а й в психіатричній лікарні.
Якщо говорити про мудрий вибір професій
та спеціальностей - то дійсно часто спрацьовує випадковість.
До цього ще варто додати знамените "Все, що занадто - то не добре!
"
З приводу того, що дівчина знайшла свою "нішу" - правда.
Я сам був здивований: може написати статтю або матеріал на будь-яку тему. Я в неї питав, як це може бути, вона розкрила секрет, який не є секретом: дають завдання - "вивчаю ту тему - риюся в книжках, в інтернеті, розпитую людей/фахівців - готую матеріал
". Можливо, і одна із сотні.
Не знаю... Але завдячуючи цій дівчині і її батькам я двічі побував в "Острозькій академії
", враження дуже приємні.
Я наводив приклади не тільки того, як в Силіконовій долині наші люди заробляють гроші наші люди своїм розумом та працездатністю
- і такого як флайман - аж підкидувало від того - а як звичайна проста професія може теж - якщо є працелюбність та розум
- забезпечити людині достойне існування.
Якщо будеш писати повну - термін від пана "барабашов
" - не мій - - "херню" на форумах - то ні грошей НЕ отримаєш, ні грошей НЕ заробиш.
Щоби завершити цю тему, скажу, що в Анталії зараз мешкає людина взагалі - на мій розсуд - унікальна - не тому, що на днях його жінка народжує в його 30 років вже 4-ту дитину (сподіваюся через тиждень-два прибути та провідати), а тому, що вже НЕ один рік працює за дуже цікавим інтелектуальним фахом:
він закінчив в Києві медичний університет, розбирається в медичних питаннях, і зараз працює не лікарем, а як дописувач статей на медичну тему на замовлення закордонних (!) медичних видань. Звісно, англійською. Такий талант: українець пише "піндосам
" вибачаюсь - "нашим спонсорам
" (інакше курячі яйця не вартували б зараз по 67 грн за десяток, а картопля не вартувала б зараз всього 49 грн за кіло) англійською (!) медичні (!) статті. Супер!
Не казав точно, але платять - як я дивлюся - ДУЖЕ хороші гроші.
Я особисто зустрічався в Івано-Франківській області в далекому селі з його батьками - він просив виконати одну для нього справу - можна сказати, що звичайні сільські люди. А можна сказати і по-іншому: культурні освічені люди, які виховали розумного сина
: мама працює завучем школи, батько грає на чудовому акордеоні та всіх весіллях села - плюс своїми руками побудував гарну сільську хату. З гордістю мені показував і паркан, зроблений власноруч, і колодязь... Реально класні люди. Генетика, одначе...
Це чисто для роздумів учасників форуму щодо освіти дітей - куди спрямувати дитину на навчання.Якщо до вдало вибраної спеціальності додати трохи розуму - то всі двері відчиняються!
Без розуму можна тільки - цитую - реально спочатку перехрестився - "химекати
".