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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2437243824392440
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:59

  akurt написав:
  Ой+ написав:Прохідний бал на бюджет журналістику +180 балів, а на "035.01 українська мова та література" від 163, а на "014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література" той же бюджет зі 138. Може балів на журналістику не вистачало?

Мабуть саме так і було: на "Журналістику" не вистачало балів, але її бал був досить великий.
Карім того, на "Журналістику" треба було додавати друковані матеріали - вона додавала якісь там вирізки з газет та журналів. Звернули на це увагу.
Але закінчилося дуже вдало: "Журналістика" як виявилося - нікому не потрібна.
А ось "Українська мова та література, літературна творчість" забезпечила роботу та досить забезпечене життя.
Щодо освіти ще: її молодший брат зараз вчиться в Словаччині, місто Кошице.

Так, в чому проблема, комерційна журналістика вряд чи більше косаря баксів в рік коштує.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:косаря баксів в рік
Ну як би сказати: для багатьох родин це непідйомна сума. В нас цього року 1 сутдентка не поїхала в Італію за програмою подвійних дипломів, бо не мала 160Є на оплату екзаменів
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 12 лис, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:03

  Bolt написав:Так, в чому проблема, комерційна журналістика вряд чи більше косаря баксів в рік коштує.

Я точно не знаю, скільки коштувало тоді навчання платне, але родина досить незаможна і для них в 2015 чи в 2016 році це було "не по кишені". "Бюджетне" місце дуже сильно врятувало.
Спеціальність виявилася класною: із студентами Острозької академії працювали досить відомі письменники Україні: Сергій Жадан та Андрій Любка.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:забезпечила роботу та досить забезпечене життя.


Ваші приклади, звичайно дууууже вдохновляють, та придають натхнення.
Як вам неодноразово писали по темі ІТ, то у неї в групі було 100чол, а заробляє текстами вона одна, може і ще дві.

Точно знаю. По написанню текстів супровід сайтів дають копійки. Слова туда таргетовані всталять і тд. є таке потрібно знати мову.
Зараз частину текстів генерить чатгпт, без душі, потрібно править. Звичайно що це не копійки, але порівняно як в школі платять трішки більше. От вчителів ви забули, а ще викладачів, там теж заробляють але чи це забезпечене життя.

Загалом, як і ІТ є люди які гребуть лопатой в кремнівій долині. Ось знаю одна знайома з блогерами якось з'вязалась, пише пости - дуже добру копійку має. Людина з жилкой (я хз як це називається) знайде своє місце. якраз саме з вашого напряку мова і література. Хоча, і викладачі є різні, Пан Дюрі точно підтвердить є і бідненькі, а є хтось і на новому авто)

ПС. Але всетаки зазначу. Натхнення придає.
Дуже шкода дівчину з 160є. Мені здається це такий шанс впущений, тим паче що на заводі в польщі це меньше тижня(по 8годин, до 26 без податків) роботи влітку, а може вона і так влітку працює. Та і жити там потрібно, витрати б якісь були ще і в євро.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:44

  Дюрі-бачі написав:
  Bolt написав:косаря баксів в рік
Ну як би сказати: для багатьох родин це непідйомна сума. В нас цього року 1 сутдентка не поїхала в Італію за програмою подвійних дипломів, бо не мала 160Є на оплату екзаменів

Блін.
Я малого в Політех відправив не стільки для здобуття спеціальності, стільки щоб школу життя проїшов, як там питання різні вирішувати, одночасно в трьох місцях бути і тп.
Тут не змогли знайти 160 євреїв?! Блін кредитку в Приваті взяти в кінці кінців. Чи там не 160 а більше? Доїзд, десь пеоеночувати.На поточні витрати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:14

Bolt квитки за рахунок університету, на місці стипендія десь 700Є, гуртожиток і харчування за пільговими тарифами десь 200Є
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:28

  Дюрі-бачі написав:Bolt квитки за рахунок університету, на місці стипендія десь 700Є, гуртожиток і харчування за пільговими тарифами десь 200Є

Блін кредит в швидкогрошах в кінці кінців , віддала би з першої стипендії. Якась недолуга дитина. Я Польщі в 95 му році на роботу їхав, то 30 доларів позичив і з ними їхав.Потім віддав. По тим часам то майже , як зараз 160 євро і буде. Білет зі Львова до Варшави на автобусі 9 баксів коштував.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 01:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Вища школа химічних технологій.

операторам облікового запису "акурт" таки потрібно підняти рівень володіння мовою, бо так і будуть "химекати"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 01:35

Не флайману застосовувати до мене слово "обліківка", краше писати тому, хто є ведучим російських блогів про жебрацьке життя російською мовою - термін "дописувач".

Слово "химекати" - то мабуть чисто напівпідвально-тернопільське.
Цікавий факт: якщо в Google набрати слово від пана флаймана "химекати", то пан Гугл висвітлює таке:
Himekati Sex By Two Big Cocks. Himekati Sex By Two Big Cocks HD · 12m 00s. Hitomi gets wet pussy creampie by two big cocks in 69. Hitomi gets wet pussy creampie ...

Я не винний: то флайманові мабуть мрії...
Можете перевірити.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 лис, 2024 02:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 01:57

  BeneFuckTor написав:Ваші приклади, звичайно дууууже вдохновляють, та придають натхнення.
Як вам неодноразово писали по темі ІТ, то у неї в групі було 100чол, а заробляє текстами вона одна, може і ще дві.

Дякую за високу оцінку моїх прикладів.
Не знаю, як воно получається, але мені дійсно "везе" на зустрічі з хорошими гарними розумними людьми. Чесно, не знаю, як воно получається так... Зараз говорив з батьком того хлопця, що вчиться в Словаччині - в Кошице - сказав, що вчиться хлопець, не все просто, не все получається, не все легко. Вони хоч і фінансують його навчання - але підробляє десь на складі... На "кишенькові" гроші.
З "нещасними по життю" (я раніше писав "люди з суттєвими психо-фінансовими проблемами", але мені зробили зауваження - то той термін не застосовую) - зустрічаюся ВИКЛЮЧНО на цьому форумі. Той, що "Фінансовий". Тому він і цікавий мені. То трохи від мами йде: свого часу вона працювала не тільки лікарем "Швидка допомога", а й в психіатричній лікарні.

Якщо говорити про мудрий вибір професій та спеціальностей - то дійсно часто спрацьовує випадковість.
До цього ще варто додати знамените "Все, що занадто - то не добре!"

З приводу того, що дівчина знайшла свою "нішу" - правда.
Я сам був здивований: може написати статтю або матеріал на будь-яку тему. Я в неї питав, як це може бути, вона розкрила секрет, який не є секретом: дають завдання - "вивчаю ту тему - риюся в книжках, в інтернеті, розпитую людей/фахівців - готую матеріал". Можливо, і одна із сотні.
Не знаю... Але завдячуючи цій дівчині і її батькам я двічі побував в "Острозькій академії", враження дуже приємні.

Я наводив приклади не тільки того, як в Силіконовій долині наші люди заробляють гроші наші люди своїм розумом та працездатністю - і такого як флайман - аж підкидувало від того - а як звичайна проста професія може теж - якщо є працелюбність та розум - забезпечити людині достойне існування.
Якщо будеш писати повну - термін від пана "барабашов" - не мій - - "херню" на форумах - то ні грошей НЕ отримаєш, ні грошей НЕ заробиш.

Щоби завершити цю тему, скажу, що в Анталії зараз мешкає людина взагалі - на мій розсуд - унікальна - не тому, що на днях його жінка народжує в його 30 років вже 4-ту дитину (сподіваюся через тиждень-два прибути та провідати), а тому, що вже НЕ один рік працює за дуже цікавим інтелектуальним фахом: він закінчив в Києві медичний університет, розбирається в медичних питаннях, і зараз працює не лікарем, а як дописувач статей на медичну тему на замовлення закордонних (!) медичних видань. Звісно, англійською. Такий талант: українець пише "піндосам" вибачаюсь - "нашим спонсорам" (інакше курячі яйця не вартували б зараз по 67 грн за десяток, а картопля не вартувала б зараз всього 49 грн за кіло) англійською (!) медичні (!) статті. Супер!
Не казав точно, але платять - як я дивлюся - ДУЖЕ хороші гроші.
Я особисто зустрічався в Івано-Франківській області в далекому селі з його батьками - він просив виконати одну для нього справу - можна сказати, що звичайні сільські люди. А можна сказати і по-іншому: культурні освічені люди, які виховали розумного сина: мама працює завучем школи, батько грає на чудовому акордеоні та всіх весіллях села - плюс своїми руками побудував гарну сільську хату. З гордістю мені показував і паркан, зроблений власноруч, і колодязь... Реально класні люди. Генетика, одначе...

Це чисто для роздумів учасників форуму щодо освіти дітей - куди спрямувати дитину на навчання.
Якщо до вдало вибраної спеціальності додати трохи розуму - то всі двері відчиняються!
Без розуму можна тільки - цитую - реально спочатку перехрестився - "химекати".
akurt
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