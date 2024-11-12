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#<1 ... 2437243824392440 Додано: Вів 12 лис, 2024 21:59 akurt написав: Ой+ написав: Прохідний бал на бюджет журналістику +180 балів, а на "035.01 українська мова та література" від 163, а на "014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література" той же бюджет зі 138. Може балів на журналістику не вистачало? Прохідний бал на бюджет журналістику +180 балів, а на "035.01 українська мова та література" від 163, а на "014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література" той же бюджет зі 138. Може балів на журналістику не вистачало?

Мабуть саме так і було: на "Журналістику" не вистачало балів, але її бал був досить великий.

Карім того, на "Журналістику" треба було додавати друковані матеріали - вона додавала якісь там вирізки з газет та журналів. Звернули на це увагу.

Але закінчилося дуже вдало: "Журналістика" як виявилося - нікому не потрібна.

А ось "Українська мова та література, літературна творчість" забезпечила роботу та досить забезпечене життя.

Щодо освіти ще: її молодший брат зараз вчиться в Словаччині, місто Кошице. Мабуть саме так і було: на "Журналістику" не вистачало балів, але її бал був досить великий.Карім того, на "Журналістику" треба було додавати друковані матеріали - вона додавала якісь там вирізки з газет та журналів. Звернули на це увагу.Але закінчилося дуже вдало: "Журналістика" як виявилося - нікому не потрібна.А ось "Українська мова та література, літературна творчість" забезпечила роботу та досить забезпечене життя.Щодо освіти ще: її молодший брат зараз вчиться в Словаччині, місто Кошице.

Так, в чому проблема, комерційна журналістика вряд чи більше косаря баксів в рік коштує. Так, в чому проблема, комерційна журналістика вряд чи більше косаря баксів в рік коштує. Bolt Повідомлень: 3212 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2024 22:02 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: косаря баксів в рік косаря баксів в рік Ну як би сказати: для багатьох родин це непідйомна сума. В нас цього року 1 сутдентка не поїхала в Італію за програмою подвійних дипломів, бо не мала 160Є на оплату екзаменів Ну як би сказати: для багатьох родин це непідйомна сума. В нас цього року 1 сутдентка не поїхала в Італію за програмою подвійних дипломів, бо не мала 160Є на оплату екзаменів Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 12 лис, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4107 З нами з: 29.07.22 Подякував: 731 раз. Подякували: 517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2024 22:03 Bolt написав: Так, в чому проблема, комерційна журналістика вряд чи більше косаря баксів в рік коштує. Так, в чому проблема, комерційна журналістика вряд чи більше косаря баксів в рік коштує.

Я точно не знаю, скільки коштувало тоді навчання платне, але родина досить незаможна і для них в 2015 чи в 2016 році це було "не по кишені". "Бюджетне" місце дуже сильно врятувало.

Спеціальність виявилася класною: із студентами Острозької академії працювали досить відомі письменники Україні: Сергій Жадан та Андрій Любка. Я точно не знаю, скільки коштувало тоді навчання платне, але родина досить незаможна і для них в 2015 чи в 2016 році це було "не по кишені". "Бюджетне" місце дуже сильно врятувало.Спеціальність виявилася класною: із студентами Острозької академії працювали досить відомі письменники Україні: Сергій Жадан та Андрій Любка. akurt

Повідомлень: 10280 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3798 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2024 23:38 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: забезпечила роботу та досить забезпечене життя. забезпечила роботу та досить забезпечене життя.



Ваші приклади, звичайно дууууже вдохновляють, та придають натхнення.

Як вам неодноразово писали по темі ІТ, то у неї в групі було 100чол, а заробляє текстами вона одна, може і ще дві.



Точно знаю. По написанню текстів супровід сайтів дають копійки. Слова туда таргетовані всталять і тд. є таке потрібно знати мову.

Зараз частину текстів генерить чатгпт, без душі, потрібно править. Звичайно що це не копійки, але порівняно як в школі платять трішки більше. От вчителів ви забули, а ще викладачів, там теж заробляють але чи це забезпечене життя.



Загалом, як і ІТ є люди які гребуть лопатой в кремнівій долині. Ось знаю одна знайома з блогерами якось з'вязалась, пише пости - дуже добру копійку має. Людина з жилкой (я хз як це називається) знайде своє місце. якраз саме з вашого напряку мова і література. Хоча, і викладачі є різні, Пан Дюрі точно підтвердить є і бідненькі, а є хтось і на новому авто)



ПС. Але всетаки зазначу. Натхнення придає.

Дуже шкода дівчину з 160є. Мені здається це такий шанс впущений, тим паче що на заводі в польщі це меньше тижня(по 8годин, до 26 без податків) роботи влітку, а може вона і так влітку працює. Та і жити там потрібно, витрати б якісь були ще і в євро. Ваші приклади, звичайно дууууже вдохновляють, та придають натхнення.Як вам неодноразово писали по темі ІТ, то у неї в групі було 100чол, а заробляє текстами вона одна, може і ще дві.Точно знаю. По написанню текстів супровід сайтів дають копійки. Слова туда таргетовані всталять і тд. є таке потрібно знати мову.Зараз частину текстів генерить чатгпт, без душі, потрібно править. Звичайно що це не копійки, але порівняно як в школі платять трішки більше. От вчителів ви забули, а ще викладачів, там теж заробляють але чи це забезпечене життя.Загалом, як і ІТ є люди які гребуть лопатой в кремнівій долині. Ось знаю одна знайома з блогерами якось з'вязалась, пише пости - дуже добру копійку має. Людина з жилкой (я хз як це називається) знайде своє місце. якраз саме з вашого напряку мова і література. Хоча, і викладачі є різні, Пан Дюрі точно підтвердить є і бідненькі, а є хтось і на новому авто)ПС. Але всетаки зазначу. Натхнення придає.Дуже шкода дівчину з 160є. Мені здається це такий шанс впущений, тим паче що на заводі в польщі це меньше тижня(по 8годин, до 26 без податків) роботи влітку, а може вона і так влітку працює. Та і жити там потрібно, витрати б якісь були ще і в євро. BeneFuckTor Повідомлень: 227 З нами з: 21.11.19 Подякував: 227 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2024 23:44 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: косаря баксів в рік косаря баксів в рік Ну як би сказати: для багатьох родин це непідйомна сума. В нас цього року 1 сутдентка не поїхала в Італію за програмою подвійних дипломів, бо не мала 160Є на оплату екзаменів Ну як би сказати: для багатьох родин це непідйомна сума. В нас цього року 1 сутдентка не поїхала в Італію за програмою подвійних дипломів, бо не мала 160Є на оплату екзаменів

Блін.

Я малого в Політех відправив не стільки для здобуття спеціальності, стільки щоб школу життя проїшов, як там питання різні вирішувати, одночасно в трьох місцях бути і тп.

Тут не змогли знайти 160 євреїв?! Блін кредитку в Приваті взяти в кінці кінців. Чи там не 160 а більше? Доїзд, десь пеоеночувати.На поточні витрати. Блін.Я малого в Політех відправив не стільки для здобуття спеціальності, стільки щоб школу життя проїшов, як там питання різні вирішувати, одночасно в трьох місцях бути і тп.Тут не змогли знайти 160 євреїв?! Блін кредитку в Приваті взяти в кінці кінців. Чи там не 160 а більше? Доїзд, десь пеоеночувати.На поточні витрати. Bolt Повідомлень: 3212 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 00:14 Bolt квитки за рахунок університету, на місці стипендія десь 700Є, гуртожиток і харчування за пільговими тарифами десь 200Є Дюрі-бачі

Повідомлень: 4107 З нами з: 29.07.22 Подякував: 731 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 00:28 Дюрі-бачі написав: Bolt квитки за рахунок університету, на місці стипендія десь 700Є, гуртожиток і харчування за пільговими тарифами десь 200Є квитки за рахунок університету, на місці стипендія десь 700Є, гуртожиток і харчування за пільговими тарифами десь 200Є

Блін кредит в швидкогрошах в кінці кінців , віддала би з першої стипендії. Якась недолуга дитина. Я Польщі в 95 му році на роботу їхав, то 30 доларів позичив і з ними їхав.Потім віддав. По тим часам то майже , як зараз 160 євро і буде. Білет зі Львова до Варшави на автобусі 9 баксів коштував. Блін кредит в швидкогрошах в кінці кінців , віддала би з першої стипендії. Якась недолуга дитина. Я Польщі в 95 му році на роботу їхав, то 30 доларів позичив і з ними їхав.Потім віддав. По тим часам то майже , як зараз 160 євро і буде. Білет зі Львова до Варшави на автобусі 9 баксів коштував. Bolt Повідомлень: 3212 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 01:04 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Вища школа химічних технологій. Вища школа химічних технологій.

операторам облікового запису "акурт" таки потрібно підняти рівень володіння мовою, бо так і будуть "химекати" операторам облікового запису "акурт" таки потрібно підняти рівень володіння мовою, бо так і будуть "химекати" flyman

Повідомлень: 37212 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 01:35 Не флайману застосовувати до мене слово "обліківка", краше писати тому, хто є ведучим російських блогів про жебрацьке життя російською мовою - термін "дописувач".



Слово "химекати" - то мабуть чисто напівпідвально-тернопільське.

Цікавий факт: якщо в Google набрати слово від пана флаймана "химекати", то пан Гугл висвітлює таке:

Himekati Sex By Two Big Cocks. Himekati Sex By Two Big Cocks HD · 12m 00s. Hitomi gets wet pussy creampie by two big cocks in 69. Hitomi gets wet pussy creampie ...



Я не винний: то флайманові мабуть мрії...

Можете перевірити. Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 лис, 2024 02:30, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10280 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3798 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 01:57 BeneFuckTor написав: Ваші приклади, звичайно дууууже вдохновляють, та придають натхнення.

Як вам неодноразово писали по темі ІТ, то у неї в групі було 100чол, а заробляє текстами вона одна, може і ще дві.

Ваші приклади, звичайно дууууже вдохновляють, та придають натхнення.Як вам неодноразово писали по темі ІТ, то у неї в групі було 100чол, а заробляє текстами вона одна, може і ще дві.

Дякую за високу оцінку моїх прикладів.

Не знаю, як воно получається, але мені дійсно "везе" на зустрічі з хорошими гарними розумними людьми. Чесно, не знаю, як воно получається так... Зараз говорив з батьком того хлопця, що вчиться в Словаччині - в Кошице - сказав, що вчиться хлопець, не все просто, не все получається, не все легко. Вони хоч і фінансують його навчання - але підробляє десь на складі... На "кишенькові" гроші.

З "нещасними по життю" (я раніше писав "люди з суттєвими психо-фінансовими проблемами", але мені зробили зауваження - то той термін не застосовую) - зустрічаюся ВИКЛЮЧНО на цьому форумі. Той, що "Фінансовий". Тому він і цікавий мені. То трохи від мами йде: свого часу вона працювала не тільки лікарем "Швидка допомога", а й в психіатричній лікарні.



Якщо говорити про мудрий вибір професій та спеціальностей - то дійсно часто спрацьовує випадковість.

До цього ще варто додати знамените "Все, що занадто - то не добре!"



З приводу того, що дівчина знайшла свою "нішу" - правда.

Я сам був здивований: може написати статтю або матеріал на будь-яку тему. Я в неї питав, як це може бути, вона розкрила секрет, який не є секретом: дають завдання - "вивчаю ту тему - риюся в книжках, в інтернеті, розпитую людей/фахівців - готую матеріал". Можливо, і одна із сотні.

Не знаю... Але завдячуючи цій дівчині і її батькам я двічі побував в "Острозькій академії", враження дуже приємні.



Я наводив приклади не тільки того, як в Силіконовій долині наші люди заробляють гроші наші люди своїм розумом та працездатністю - і такого як флайман - аж підкидувало від того - а як звичайна проста професія може теж - якщо є працелюбність та розум - забезпечити людині достойне існування.

Якщо будеш писати повну - термін від пана "барабашов" - не мій - - "херню" на форумах - то ні грошей НЕ отримаєш, ні грошей НЕ заробиш.



Щоби завершити цю тему, скажу, що в Анталії зараз мешкає людина взагалі - на мій розсуд - унікальна - не тому, що на днях його жінка народжує в його 30 років вже 4-ту дитину (сподіваюся через тиждень-два прибути та провідати), а тому, що вже НЕ один рік працює за дуже цікавим інтелектуальним фахом: він закінчив в Києві медичний університет, розбирається в медичних питаннях, і зараз працює не лікарем, а як дописувач статей на медичну тему на замовлення закордонних (!) медичних видань. Звісно, англійською. Такий талант: українець пише "піндосам" вибачаюсь - "нашим спонсорам" (інакше курячі яйця не вартували б зараз по 67 грн за десяток, а картопля не вартувала б зараз всього 49 грн за кіло) англійською (!) медичні (!) статті. Супер!

Не казав точно, але платять - як я дивлюся - ДУЖЕ хороші гроші.

Я особисто зустрічався в Івано-Франківській області в далекому селі з його батьками - він просив виконати одну для нього справу - можна сказати, що звичайні сільські люди. А можна сказати і по-іншому: культурні освічені люди, які виховали розумного сина : мама працює завучем школи, батько грає на чудовому акордеоні та всіх весіллях села - плюс своїми руками побудував гарну сільську хату. З гордістю мені показував і паркан, зроблений власноруч, і колодязь... Реально класні люди. Генетика, одначе...



Це чисто для роздумів учасників форуму щодо освіти дітей - куди спрямувати дитину на навчання.

Якщо до вдало вибраної спеціальності додати трохи розуму - то всі двері відчиняються!

Без розуму можна тільки - цитую - реально спочатку перехрестився - "химекати". Дякую за високу оцінку моїх прикладів.Не знаю, як воно получається, але мені дійсно "везе" на зустрічі з хорошими гарними розумними людьми. Чесно, не знаю, як воно получається так... Зараз говорив з батьком того хлопця, що вчиться в Словаччині - в Кошице - сказав, що вчиться хлопець, не все просто, не все получається, не все легко. Вони хоч і фінансують його навчання - але підробляє десь на складі... На "кишенькові" гроші.З "нещасними по життю" (я раніше писав "люди з суттєвими психо-фінансовими проблемами", але мені зробили зауваження - то той термін не застосовую) - зустрічаюся ВИКЛЮЧНО на цьому форумі. Той, що "Фінансовий". Тому він і цікавий мені. То трохи від мами йде: свого часу вона працювала не тільки лікарем "Швидка допомога", а й в психіатричній лікарні.Якщо говоритита спеціальностей - то дійсно часто спрацьовує випадковість.До цього ще варто додати знамените "Все, що занадто - то не добре!"З приводу того, що дівчина знайшла свою "нішу" - правда.Я сам був здивований: може написати статтю або матеріал на будь-яку тему. Я в неї питав, як це може бути, вона розкрила секрет, який не є секретом: дають завдання - "вивчаю ту тему - риюся в книжках, в інтернеті, розпитую людей/фахівців - готую матеріал". Можливо, і одна із сотні.Не знаю... Але завдячуючи цій дівчині і її батькам я двічі побував в "Острозькій академії", враження дуже приємні.Я наводив приклади не тільки того, як в Силіконовій долині наші люди заробляють гроші наші люди- і такого як флайман - аж підкидувало від того - а як звичайна проста професія може теж -- забезпечити людині достойне існування.Якщо будеш писати повну - термін від пана "" - не мій - - "херню" на форумах - то ні грошей НЕ отримаєш, ні грошей НЕ заробиш.Щоби завершити цю тему, скажу, що в Анталії зараз мешкає людина взагалі - на мій розсуд - унікальна - не тому, що на днях його жінка народжує в його 30 років вже 4-ту дитину (сподіваюся через тиждень-два прибути та провідати), а тому, що вже НЕ один рік працює завін закінчив в Києві медичний університет, розбирається в медичних питаннях, і зараз працює не лікарем, а як дописувач статей на медичну тему на замовлення закордонних (!) медичних видань. Звісно, англійською. Такий талант: українець пише "піндосам" вибачаюсь - "нашим спонсорам" (інакше курячі яйця не вартували б зараз по 67 грн за десяток, а картопля не вартувала б зараз всього 49 грн за кіло) англійською (!) медичні (!) статті. Супер!Не казав точно, але платять - як я дивлюся - ДУЖЕ хороші гроші.Я особисто зустрічався в Івано-Франківській області в далекому селі з його батьками - він просив виконати одну для нього справу - можна сказати, що звичайні сільські люди. А можна сказати і по-іншому: культурні освічені люди,: мама працює завучем школи, батько грає на чудовому акордеоні та всіх весіллях села - плюс своїми руками побудував гарну сільську хату. З гордістю мені показував і паркан, зроблений власноруч, і колодязь... Реально класні люди.Це чисто для роздумів учасників форуму щодо освіти дітей - куди спрямувати дитину на навчання.Без розуму можна тільки - цитую - реально спочатку перехрестився - "химекати". akurt

Повідомлень: 10280 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3798 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2437243824392440 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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