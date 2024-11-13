Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2438243924402441 Додано: Сер 13 лис, 2024 09:33 akurt написав: BeneFuckTor написав: Ваші приклади, звичайно дууууже вдохновляють, та придають натхнення.

Як вам неодноразово писали по темі ІТ, то у неї в групі було 100чол, а заробляє текстами вона одна, може і ще дві.

Ваші приклади, звичайно дууууже вдохновляють, та придають натхнення.Як вам неодноразово писали по темі ІТ, то у неї в групі було 100чол, а заробляє текстами вона одна, може і ще дві.

Дякую за високу оцінку моїх прикладів.

Не знаю, як воно получається, але мені дійсно "везе" на зустрічі з хорошими гарними розумними людьми. Чесно, не знаю, як воно получається так... Зараз говорив з батьком того хлопця, що вчиться в Словаччині - в Кошице - сказав, що вчиться хлопець, не все просто, не все получається, не все легко. Вони хоч і фінансують його навчання - але підробляє десь на складі... На "кишенькові" гроші. Дякую за високу оцінку моїх прикладів.Не знаю, як воно, але мені дійсно "везе" на зустрічі з хорошими гарними розумними людьми. Чесно, не знаю, як вонотак... Зараз говорив з батьком того хлопця, що вчиться в Словаччині - в Кошице - сказав, що вчиться хлопець, не все просто, не все, не все легко. Вони хоч і фінансують його навчання - але підробляє десь на складі... На "кишенькові" гроші.

В українській мові немає слів «получити», «не получається», оскільки вони є калькою з російської мови. Вони утворилися з російських слів «получить», «получается».

Ці вислови потрібно замінити українськими словами «не виходить», «не вдається». https://zn.ua/ukr/UKRAINE/uroki-movi-ja ... etsja.html

Це не повчання, а пропозиція/порада. В українській мові немає слів «получити», «не получається», оскільки вони є калькою з російської мови. Вони утворилися з російських слів «получить», «получается».Ці вислови потрібно замінити українськими словами «не виходить», «не вдається».Це не повчання, а пропозиція/порада. ihorkyiv Повідомлень: 932 З нами з: 01.05.17 Подякував: 171 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 09:48 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Блін кредит в швидкогрошах в кінці кінців , віддала би з першої стипендії. Якась недолуга дитина. Я Польщі в 95 му році на роботу їхав, то 30 доларів позичив і з ними їхав.Потім віддав. По тим часам то майже , як зараз 160 євро і буде. Білет зі Львова до Варшави на автобусі 9 баксів коштував. Блін кредит в швидкогрошах в кінці кінців , віддала би з першої стипендії. Якась недолуга дитина. Я Польщі в 95 му році на роботу їхав, то 30 доларів позичив і з ними їхав.Потім віддав. По тим часам то майже , як зараз 160 євро і буде. Білет зі Львова до Варшави на автобусі 9 баксів коштував.

Яка вже є. Всі люди різні. Минулого року один з наших студентів після семестру залишився в Італії, написав такого листа меру Лаквіли про те, як йому в Ужгороді загрожує смерть при поверненні, що йому виписали ще на один семестр стипендію і оплатили навчання... Та і минулого року екзамени для українців екзамени оплачували з гранту, а цього чомусь не захотіли. Яка вже є. Всі люди різні. Минулого року один з наших студентів після семестру залишився в Італії, написав такого листа меру Лаквіли про те, як йому в Ужгороді загрожує смерть при поверненні, що йому виписали ще на один семестр стипендію і оплатили навчання... Та і минулого року екзамени для українців екзамени оплачували з гранту, а цього чомусь не захотіли. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 13 лис, 2024 11:35, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4108 З нами з: 29.07.22 Подякував: 731 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 10:37 Дякую, пане ihorkyiv, за пораду: в мене те слово, яке згадується в багатьох українських словниках суржика, весь час червоною лінією налаштуваннями форуму підкреслюється, але вже так сталося, що застосовую. Зверну увагу. Дякую.

Якщо відверто, то я дивуюсь вашій чистій та грамотній українській мові: справжній носій мови. akurt

Повідомлень: 10281 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3798 раз. Подякували: 1329 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 15:47 akurt написав: Ой+ написав: Прохідний бал на бюджет журналістику +180 балів, а на "035.01 українська мова та література" від 163, а на "014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література" той же бюджет зі 138. Може балів на журналістику не вистачало? Прохідний бал на бюджет журналістику +180 балів, а на "035.01 українська мова та література" від 163, а на "014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література" той же бюджет зі 138. Може балів на журналістику не вистачало?

Мабуть саме так і було: на "Журналістику" не вистачало балів, але її бал був досить великий.

Карім того, на "Журналістику" треба було додавати друковані матеріали - вона додавала якісь там вирізки з газет та журналів. Звернули на це увагу.

Але закінчилося дуже вдало: "Журналістика" як виявилося - нікому не потрібна.

А ось "Українська мова та література, літературна творчість" забезпечила роботу та досить забезпечене життя.

Мабуть саме так і було: на "Журналістику" не вистачало балів, але її бал був досить великий.Карім того, на "Журналістику" треба було додавати друковані матеріали - вона додавала якісь там вирізки з газет та журналів. Звернули на це увагу.Але закінчилося дуже вдало: "Журналістика" як виявилося -А ось "Українська мова та література, літературна творчість"та досить забезпечене життя.

все це дуже цікаво, але ж ми розуміємо, що все залежить лише від людини. бо виконувати цю роботу можна з обома освітами. тому такі категоричні заяви - ця освіта супер гуд, а ця отстій для дуже близьких по суті спеціальностей - трошки інфантильно.



як й ваша зневага до освіти Соціологія. а Трамп гадаю більш уважно ставився до людей з цією освітою, що допомогло йому на виборах все це дуже цікаво, але ж ми розуміємо, що все залежить лише від людини. бо виконувати цю роботу можна з обома освітами. тому такі категоричні заяви - ця освіта супер гуд, а ця отстій для дуже близьких по суті спеціальностей - трошки інфантильно.як й ваша зневага до освіти Соціологія. а Трамп гадаю більш уважно ставився до людей з цією освітою, що допомогло йому на виборах Shaman

Повідомлень: 7374 З нами з: 29.09.19 Подякував: 688 раз. Подякували: 1535 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 15:48 Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?! Bolt Повідомлень: 3213 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 15:49 Bolt написав: Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?! Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

прогріваєте мотор? прогріваєте мотор? Shaman

Повідомлень: 7374 З нами з: 29.09.19 Подякував: 688 раз. Подякували: 1535 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 16:32 Bolt написав: Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?! Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

Не знаю, як там з картоплею, а от Рафаелкі вчора взяли -40% на другу. Не знаю, як там з картоплею, а от Рафаелкі вчора взяли -40% на другу. Gastarbaiter Повідомлень: 3484 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 16:43 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?! Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

Не знаю, як там з картоплею, а от Рафаелкі вчора взяли -40% на другу. Не знаю, як там з картоплею, а от Рафаелкі вчора взяли -40% на другу.

Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа? Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа? Hotab Повідомлень: 13608 З нами з: 15.02.09 Подякував: 365 раз. Подякували: 2287 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 17:17 Hotab написав: Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа? Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа?

Так, усі акції з карткою. А ще краще аплікація (іноді є спеціальні знижки саме для аплікації). Ну і умови різні бувають: при купівлі 3 шт., при загальній сумі більше 99 злотих і т.ін. Так, усі акції з карткою. А ще краще аплікація (іноді є спеціальні знижки саме для аплікації). Ну і умови різні бувають: при купівлі 3 шт., при загальній сумі більше 99 злотих і т.ін. Gastarbaiter Повідомлень: 3484 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2024 17:28 Bolt написав: Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?! Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!



Скажу більше: в netto цибуля по 1.6😂 Скажу більше: в netto цибуля по 1.6😂 gonchik74

Повідомлень: 882 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2438243924402441 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор