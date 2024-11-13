RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2438243924402441
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 09:33

  akurt написав:
  BeneFuckTor написав:Ваші приклади, звичайно дууууже вдохновляють, та придають натхнення.
Як вам неодноразово писали по темі ІТ, то у неї в групі було 100чол, а заробляє текстами вона одна, може і ще дві.

Дякую за високу оцінку моїх прикладів.
Не знаю, як воно получається, але мені дійсно "везе" на зустрічі з хорошими гарними розумними людьми. Чесно, не знаю, як воно получається так... Зараз говорив з батьком того хлопця, що вчиться в Словаччині - в Кошице - сказав, що вчиться хлопець, не все просто, не все получається, не все легко. Вони хоч і фінансують його навчання - але підробляє десь на складі... На "кишенькові" гроші.

В українській мові немає слів «получити», «не получається», оскільки вони є калькою з російської мови. Вони утворилися з російських слів «получить», «получается».
Ці вислови потрібно замінити українськими словами «не виходить», «не вдається». https://zn.ua/ukr/UKRAINE/uroki-movi-ja ... etsja.html
Це не повчання, а пропозиція/порада.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 932
З нами з: 01.05.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 09:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Блін кредит в швидкогрошах в кінці кінців , віддала би з першої стипендії. Якась недолуга дитина. Я Польщі в 95 му році на роботу їхав, то 30 доларів позичив і з ними їхав.Потім віддав. По тим часам то майже , як зараз 160 євро і буде. Білет зі Львова до Варшави на автобусі 9 баксів коштував.

Яка вже є. Всі люди різні. Минулого року один з наших студентів після семестру залишився в Італії, написав такого листа меру Лаквіли про те, як йому в Ужгороді загрожує смерть при поверненні, що йому виписали ще на один семестр стипендію і оплатили навчання... Та і минулого року екзамени для українців екзамени оплачували з гранту, а цього чомусь не захотіли.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 13 лис, 2024 11:35, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4108
З нами з: 29.07.22
Подякував: 731 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 10:37

Дякую, пане ihorkyiv, за пораду: в мене те слово, яке згадується в багатьох українських словниках суржика, весь час червоною лінією налаштуваннями форуму підкреслюється, але вже так сталося, що застосовую. Зверну увагу. Дякую.
Якщо відверто, то я дивуюсь вашій чистій та грамотній українській мові: справжній носій мови.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10281
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3798 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:47

  akurt написав:
  Ой+ написав:Прохідний бал на бюджет журналістику +180 балів, а на "035.01 українська мова та література" від 163, а на "014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література" той же бюджет зі 138. Може балів на журналістику не вистачало?

Мабуть саме так і було: на "Журналістику" не вистачало балів, але її бал був досить великий.
Карім того, на "Журналістику" треба було додавати друковані матеріали - вона додавала якісь там вирізки з газет та журналів. Звернули на це увагу.
Але закінчилося дуже вдало: "Журналістика" як виявилося - нікому не потрібна.
А ось "Українська мова та література, літературна творчість" забезпечила роботу та досить забезпечене життя.

все це дуже цікаво, але ж ми розуміємо, що все залежить лише від людини. бо виконувати цю роботу можна з обома освітами. тому такі категоричні заяви - ця освіта супер гуд, а ця отстій для дуже близьких по суті спеціальностей - трошки інфантильно.

як й ваша зневага до освіти Соціологія. а Трамп гадаю більш уважно ставився до людей з цією освітою, що допомогло йому на виборах ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7374
З нами з: 29.09.19
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:48

Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!
Bolt
 
Повідомлень: 3213
З нами з: 09.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:49

  Bolt написав:Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

прогріваєте мотор? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7374
З нами з: 29.09.19
Подякував: 688 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:32

  Bolt написав:Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

Не знаю, як там з картоплею, а от Рафаелкі вчора взяли -40% на другу.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3484
З нами з: 26.02.18
Подякував: 691 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:43

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

Не знаю, як там з картоплею, а от Рафаелкі вчора взяли -40% на другу.

Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа?
Hotab
 
Повідомлень: 13608
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:17

  Hotab написав:Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа?

Так, усі акції з карткою. А ще краще аплікація (іноді є спеціальні знижки саме для аплікації). Ну і умови різні бувають: при купівлі 3 шт., при загальній сумі більше 99 злотих і т.ін.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3484
З нами з: 26.02.18
Подякував: 691 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:28

  Bolt написав:Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

Зображення
Скажу більше: в netto цибуля по 1.6😂
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 882
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2438243924402441
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2110)
13.11.2024 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.