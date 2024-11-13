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BeneFuckTor написав:Ваші приклади, звичайно дууууже вдохновляють, та придають натхнення. Як вам неодноразово писали по темі ІТ, то у неї в групі було 100чол, а заробляє текстами вона одна, може і ще дві.
Дякую за високу оцінку моїх прикладів. Не знаю, як воно получається, але мені дійсно "везе" на зустрічі з хорошими гарними розумними людьми. Чесно, не знаю, як воно получається так... Зараз говорив з батьком того хлопця, що вчиться в Словаччині - в Кошице - сказав, що вчиться хлопець, не все просто, не все получається, не все легко. Вони хоч і фінансують його навчання - але підробляє десь на складі... На "кишенькові" гроші.
В українській мові немає слів «получити», «не получається», оскільки вони є калькою з російської мови. Вони утворилися з російських слів «получить», «получается». Ці вислови потрібно замінити українськими словами «не виходить», «не вдається». https://zn.ua/ukr/UKRAINE/uroki-movi-ja ... etsja.html Це не повчання, а пропозиція/порада.
Bolt написав:Блін кредит в швидкогрошах в кінці кінців , віддала би з першої стипендії. Якась недолуга дитина. Я Польщі в 95 му році на роботу їхав, то 30 доларів позичив і з ними їхав.Потім віддав. По тим часам то майже , як зараз 160 євро і буде. Білет зі Львова до Варшави на автобусі 9 баксів коштував.
Яка вже є. Всі люди різні. Минулого року один з наших студентів після семестру залишився в Італії, написав такого листа меру Лаквіли про те, як йому в Ужгороді загрожує смерть при поверненні, що йому виписали ще на один семестр стипендію і оплатили навчання... Та і минулого року екзамени для українців екзамени оплачували з гранту, а цього чомусь не захотіли.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 13 лис, 2024 11:35, всього редагувалось 2 разів.
Дякую, пане ihorkyiv, за пораду: в мене те слово, яке згадується в багатьох українських словниках суржика, весь час червоною лінією налаштуваннями форуму підкреслюється, але вже так сталося, що застосовую. Зверну увагу. Дякую. Якщо відверто, то я дивуюсь вашій чистій та грамотній українській мові: справжній носій мови.
Ой+ написав:Прохідний бал на бюджет журналістику +180 балів, а на "035.01 українська мова та література" від 163, а на "014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література" той же бюджет зі 138. Може балів на журналістику не вистачало?
Мабуть саме так і було: на "Журналістику" не вистачало балів, але її бал був досить великий. Карім того, на "Журналістику" треба було додавати друковані матеріали - вона додавала якісь там вирізки з газет та журналів. Звернули на це увагу. Але закінчилося дуже вдало: "Журналістика" як виявилося - нікому не потрібна. А ось "Українська мова та література, літературна творчість" забезпечила роботу та досить забезпечене життя.
все це дуже цікаво, але ж ми розуміємо, що все залежить лише від людини. бо виконувати цю роботу можна з обома освітами. тому такі категоричні заяви - ця освіта супер гуд, а ця отстій для дуже близьких по суті спеціальностей - трошки інфантильно.
як й ваша зневага до освіти Соціологія. а Трамп гадаю більш уважно ставився до людей з цією освітою, що допомогло йому на виборах