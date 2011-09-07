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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:48

Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:49

  Bolt написав:Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

прогріваєте мотор? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:32

  Bolt написав:Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

Не знаю, як там з картоплею, а от Рафаелкі вчора взяли -40% на другу.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:43

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

Не знаю, як там з картоплею, а от Рафаелкі вчора взяли -40% на другу.

Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:17

  Hotab написав:Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа?

Так, усі акції з карткою. А ще краще аплікація (іноді є спеціальні знижки саме для аплікації). Ну і умови різні бувають: при купівлі 3 шт., при загальній сумі більше 99 злотих і т.ін.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:28

  Bolt написав:Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

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Скажу більше: в netto цибуля по 1.6😂
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 18:30

  Bolt написав:Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

На картоплі багато не зекономите, а от на на м'ясі і мілках - можна :D .

  Hotab написав:Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа?

Попросіть карту і привяжіть до додатку. При касі ще можна питати консультанта, не соромтесь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:26

Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:
  Bolt написав:Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

Зображення
Скажу більше: в netto цибуля по 1.6😂

Так я ту газетку і бачив.
Треба за картоплею, якось до Жешува вискочиьи.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Треба за картоплею, якось до Жешува вискочиьи.

7-9.11.
не поздновато?)))
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:29

Re: Еміграція, заробітчанство

Наша потужна діаспора ганяє по бедронкам в пошуках дешевоі картоплі - цікаво в украіні свого часу вони ж бігали за краснтми цінниками в атб?)
Кращі люди краіни)
cherchiltank
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