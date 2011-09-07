Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лис, 2024 15:48
Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!
Bolt
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Додано: Сер 13 лис, 2024 15:49
Bolt написав:
Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!
прогріваєте мотор?
Shaman
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:32
Bolt написав:
Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!
Не знаю, як там з картоплею, а от Рафаелкі вчора взяли -40% на другу.
Gastarbaiter
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:43
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!
Не знаю, як там з картоплею, а от Рафаелкі вчора взяли -40% на другу.
Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа?
Hotab
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Додано: Сер 13 лис, 2024 17:17
Hotab написав:
Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа?
Так, усі акції з карткою. А ще краще аплікація (іноді є спеціальні знижки саме для аплікації). Ну і умови різні бувають: при купівлі 3 шт., при загальній сумі більше 99 злотих і т.ін.
Gastarbaiter
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Додано: Сер 13 лис, 2024 18:30
Bolt написав:
Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!
На картоплі багато не зекономите, а от на на м'ясі і мілках - можна
.
Hotab написав:
Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа?
Попросіть карту і привяжіть до додатку. При касі ще можна питати консультанта, не соромтесь.
BIGor
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Додано: Сер 13 лис, 2024 20:26
gonchik74 написав: Bolt написав:
Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!
Скажу більше: в netto цибуля по 1.6😂
Так я ту газетку і бачив.
Треба за картоплею, якось до Жешува вискочиьи.
Bolt
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Додано: Сер 13 лис, 2024 20:44
Bolt написав:
Треба за картоплею, якось до Жешува вискочиьи.
7-9.11.
не поздновато?)))
Прохожий
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Додано: Чет 14 лис, 2024 10:29
Наша потужна діаспора ганяє по бедронкам в пошуках дешевоі картоплі - цікаво в украіні свого часу вони ж бігали за краснтми цінниками в атб?)
Кращі люди краіни)
cherchiltank
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