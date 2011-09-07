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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2439244024412442
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 18:30

  Bolt написав:Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

На картоплі багато не зекономите, а от на на м'ясі і мілках - можна :D .

  Hotab написав:Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа?

Попросіть карту і привяжіть до додатку. При касі ще можна питати консультанта, не соромтесь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:26

Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:
  Bolt написав:Народ, хто в Польщі, правда, що в Бєдрі промоція, картопля по 1, 30?!

Зображення
Скажу більше: в netto цибуля по 1.6😂

Так я ту газетку і бачив.
Треба за картоплею, якось до Жешува вискочиьи.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Треба за картоплею, якось до Жешува вискочиьи.

7-9.11.
не поздновато?)))
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:29

Re: Еміграція, заробітчанство

Наша потужна діаспора ганяє по бедронкам в пошуках дешевоі картоплі - цікаво в украіні свого часу вони ж бігали за краснтми цінниками в атб?)
Кращі люди краіни)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 11:03

  cherchiltank написав:Наша потужна діаспора ганяє по бедронкам в пошуках дешевоі картоплі - цікаво в украіні свого часу вони ж бігали за краснтми цінниками в атб?)
Кращі люди краіни)

Купувати дешевше - за це має бути соромно?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 11:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети.
рушаться авторитети 😂
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 11:41

  Бетон написав:Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети.
рушаться авторитети 😂

Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими https://www.unian.ua/curiosities/rozkri ... 95094.html
"Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якому пріоритетними будуть економія та інвестування. Шукайте області, де можна скоротити непотрібні витрати без шкоди для якості життя.
Чим же вам картопля не догодила у цьому процесі??
ihorkyiv
 
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