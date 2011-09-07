На картоплі багато не зекономите, а от на на м'ясі і мілках - можна .
Попросіть карту і привяжіть до додатку. При касі ще можна питати консультанта, не соромтесь.
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Додано: Сер 13 лис, 2024 18:30
На картоплі багато не зекономите, а от на на м'ясі і мілках - можна .
Попросіть карту і привяжіть до додатку. При касі ще можна питати консультанта, не соромтесь.
Додано: Сер 13 лис, 2024 20:26
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 13 лис, 2024 20:44
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 14 лис, 2024 10:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Наша потужна діаспора ганяє по бедронкам в пошуках дешевоі картоплі - цікаво в украіні свого часу вони ж бігали за краснтми цінниками в атб?)
Кращі люди краіни)
Додано: Чет 14 лис, 2024 11:03
Додано: Чет 14 лис, 2024 11:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети.
рушаться авторитети 😂
Додано: Чет 14 лис, 2024 11:41
Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими
"Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якому пріоритетними будуть економія та інвестування. Шукайте області, де можна скоротити непотрібні витрати без шкоди для якості життя.
Чим же вам картопля не догодила у цьому процесі??
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