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#<1 ... 2440244124422443 Додано: Чет 14 лис, 2024 16:08 Re: Еміграція, заробітчанство Навіть в думках не було такого більше 8 чи 10 разів. Директорка зайнялася посаду виключно на професійній базі. А те, що вона родичка людини з міністерства освіти, ще нічого не говорить. Бетон

Повідомлень: 3853 З нами з: 17.12.22 Подякував: 107 раз. Подякували: 265 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2024 16:22 Бетон написав: ihorkyiv написав: Бетон написав: Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети.

рушаться авторитети 😂 Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети.рушаться авторитети 😂

Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими https://www.unian.ua/curiosities/rozkri ... 95094.html

"Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якому пріоритетними будуть економія та інвестування. Шукайте області, де можна скоротити непотрібні витрати без шкоди для якості життя.

Чим же вам картопля не догодила у цьому процесі?? Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими"Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якомута інвестування. Шукайте області, де можнаЧим же вам картопля не догодила у цьому процесі??

Я пожартував звісно.



Але приведу приклад з життя.

Один комерс зупинявся біля кожної пустої пляшки і збирав її, щоб здати. Бензину на простій витрачалось мабуть більше)



Я теж почав сповідувати скандинавську модель споживання. Скромність породжує гармонію і щастя.



В державній школі на днях, директорка замінила новий х5 на ще новіший Lexus rx 2024 року. І він стоїть посеред убогого шкільного двору сяє блиском, як ананас посеред старої хати. А я, маючи кошти на декілька таких - пересів на скромний старий седан Я пожартував звісно.Але приведу приклад з життя.Один комерс зупинявся біля кожної пустої пляшки і збирав її, щоб здати. Бензину на простій витрачалось мабуть більше)Я теж почав сповідувати скандинавську модель споживання. Скромність породжує гармонію і щастя.В державній школі на днях, директорка замінила новий х5 на ще новіший Lexus rx 2024 року. І він стоїть посеред убогого шкільного двору сяє блиском, як ананас посеред старої хати. А я, маючи кошти на декілька таких - пересів на скромний старий седан

Чий бензин витрачав комерс коло кожної пляшки? 😏 Чий бензин витрачав комерс коло кожної пляшки? 😏 Bolt Повідомлень: 3215 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2440244124422443 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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