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Бетон написав:Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети. рушаться авторитети 😂
Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими https://www.unian.ua/curiosities/rozkri ... 95094.html "Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якому пріоритетними будуть економія та інвестування. Шукайте області, де можна скоротити непотрібні витрати без шкоди для якості життя. Чим же вам картопля не догодила у цьому процесі??
Я пожартував звісно.
Але приведу приклад з життя. Один комерс зупинявся біля кожної пустої пляшки і збирав її, щоб здати. Бензину на простій витрачалось мабуть більше)
Я теж почав сповідувати скандинавську модель споживання. Скромність породжує гармонію і щастя.
В державній школі на днях, директорка замінила новий х5 на ще новіший Lexus rx 2024 року. І він стоїть посеред убогого шкільного двору сяє блиском, як ананас посеред старої хати. А я, маючи кошти на декілька таких - пересів на скромний старий седан