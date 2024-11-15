Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:54

akurt написав: люди своїм розумом та працездатністю люди своїм розумом та працездатністю

gonchik74 написав: в netto цибуля по 1.6 в netto цибуля по 1.6

Ну саме це головне. В селах люди також заробляють і на гарних авто їздять як ви написали в прикладі, але освіта за чудовим фахом укр мови їм не допомогла, та і будь яка інша також, тут встав і працюй до вечора.А ще є фішка така, не мої слова а одного професора польського старенького. Він сказав вчіться не вчіться а роботу отримає поляк по знайомству. Це актуально зараз, історії живих людей ми бачимо, а не дуже живих ні.Але підкреслюю що ви праві на всі 100 про труд, та дуже допомагаєте в мотивації.Під лежачий камінь вода не біжить, про це ж ніхто не говорить, основа.Ех, далеко нетто.Було багато роботи пропустив акцію картоплі. але зараз вона була букавально через тиждень по 1,5)До бетона. Ну заходиш і якраз на вході лежать акції, то чому б не взяти більше на майбутні пюре))