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cherchiltank написав:Наша потужна діаспора ганяє по бедронкам в пошуках дешевоі картоплі - цікаво в украіні свого часу вони ж бігали за краснтми цінниками в атб?) Кращі люди краіни)
Купувати дешевше - за це має бути соромно? Для мене економія 20-30 дол. на закупках щотижня варта того, щоб після одного магазина проїхати ще 1 км до іншого. Ну а хтось від двадцятки навіть сигару прикурювати не буде.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Чет 14 лис, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети. рушаться авторитети 😂
Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими https://www.unian.ua/curiosities/rozkri ... 95094.html "Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якому пріоритетними будуть економія та інвестування. Шукайте області, де можна скоротити непотрібні витрати без шкоди для якості життя. Чим же вам картопля не догодила у цьому процесі??
Бетон написав:Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети. рушаться авторитети 😂
Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими https://www.unian.ua/curiosities/rozkri ... 95094.html "Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якому пріоритетними будуть економія та інвестування. Шукайте області, де можна скоротити непотрібні витрати без шкоди для якості життя. Чим же вам картопля не догодила у цьому процесі??
Вот так сильные мира сего внушают нам надежду разбогатеть за счёт экономии, чтобы мы пахали и не рыпались в область серьезных заработков.
Бетон написав:Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети. рушаться авторитети 😂
Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими https://www.unian.ua/curiosities/rozkri ... 95094.html "Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якому пріоритетними будуть економія та інвестування. Шукайте області, де можна скоротити непотрібні витрати без шкоди для якості життя. Чим же вам картопля не догодила у цьому процесі??
Я пожартував звісно.
Але приведу приклад з життя. Один комерс зупинявся біля кожної пустої пляшки і збирав її, щоб здати. Бензину на простій витрачалось мабуть більше)
Я теж почав сповідувати скандинавську модель споживання. Скромність породжує гармонію і щастя.
В державній школі на днях, директорка замінила новий х5 на ще новіший Lexus rx 2024 року. І він стоїть посеред убогого шкільного двору сяє блиском, як ананас посеред старої хати. А я, маючи кошти на декілька таких - пересів на скромний старий седан
Бетон написав:Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети. рушаться авторитети 😂
Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими https://www.unian.ua/curiosities/rozkri ... 95094.html "Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якому пріоритетними будуть економія та інвестування. Шукайте області, де можна скоротити непотрібні витрати без шкоди для якості життя. Чим же вам картопля не догодила у цьому процесі??
Я пожартував звісно.
Але приведу приклад з життя. Один комерс зупинявся біля кожної пустої пляшки і збирав її, щоб здати. Бензину на простій витрачалось мабуть більше)
Я теж почав сповідувати скандинавську модель споживання. Скромність породжує гармонію і щастя.
В державній школі на днях, директорка замінила новий х5 на ще новіший Lexus rx 2024 року. І він стоїть посеред убогого шкільного двору сяє блиском, як ананас посеред старої хати. А я, маючи кошти на декілька таких - пересів на скромний старий седан
Ось вам і яскравий приклад, що робить життєдайна економія на картоплі зі студентських років у педінституті. Ви ж далекий від думки, що ця директорка школи родичка або хоча б вірна послідовниця життєвого прикладу Тетяни Василівни Крупи??
Бетон написав:Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети. рушаться авторитети 😂
Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими https://www.unian.ua/curiosities/rozkri ... 95094.html "Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якому пріоритетними будуть економія та інвестування. Шукайте області, де можна скоротити непотрібні витрати без шкоди для якості життя. Чим же вам картопля не догодила у цьому процесі??
Я пожартував звісно.
Але приведу приклад з життя. Один комерс зупинявся біля кожної пустої пляшки і збирав її, щоб здати. Бензину на простій витрачалось мабуть більше)
Я теж почав сповідувати скандинавську модель споживання. Скромність породжує гармонію і щастя.
В державній школі на днях, директорка замінила новий х5 на ще новіший Lexus rx 2024 року. І він стоїть посеред убогого шкільного двору сяє блиском, як ананас посеред старої хати. А я, маючи кошти на декілька таких - пересів на скромний старий седан
akurt написав:люди своїм розумом та працездатністю
Ну саме це головне. В селах люди також заробляють і на гарних авто їздять як ви написали в прикладі, але освіта за чудовим фахом укр мови їм не допомогла, та і будь яка інша також, тут встав і працюй до вечора.
А ще є фішка така, не мої слова а одного професора польського старенького. Він сказав вчіться не вчіться а роботу отримає поляк по знайомству. Це актуально зараз, історії живих людей ми бачимо, а не дуже живих ні. Але підкреслюю що ви праві на всі 100 про труд, та дуже допомагаєте в мотивації. Під лежачий камінь вода не біжить, про це ж ніхто не говорить, основа.
gonchik74 написав:в netto цибуля по 1.6
Ех, далеко нетто.
Було багато роботи пропустив акцію картоплі. але зараз вона була букавально через тиждень по 1,5) До бетона. Ну заходиш і якраз на вході лежать акції, то чому б не взяти більше на майбутні пюре))
BeneFuckTor написав:А ще є фішка така, не мої слова а одного професора польського старенького. Він сказав вчіться не вчіться а роботу отримає поляк по знайомству. Це актуально зараз, історії живих людей ми бачимо, а не дуже живих ні.
Аж так "по знайомству", що шукають специалістів через інтернет у інших країнах. Може в державних установах ще так, або якесь едине підприємство на 10 сіл. У великих містах середні та великі підприємства з високими зарплатами відкриті для людей з освітою та досвідом (та й без досвіду теж).