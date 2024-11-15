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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2440244124422443
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Аж так "по знайомству", що шукають специалістів через інтернет у інших країнах. Може в державних установах ще так, або якесь едине підприємство на 10 сіл. У великих містах середні та великі підприємства з високими зарплатами відкриті для людей з освітою та досвідом (та й без досвіду теж).

Важко сказати за всі сфери, але і в ІТ і в освіті значно простіше отримати роботу "по блату" ніж просто людині з вулиці. Хоча в "цивілізованому світі" це називають "отримати рекомендації"
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:32

  Сибарит написав:Вот так сильные мира сего внушают нам надежду разбогатеть за счёт экономии, чтобы мы пахали и не рыпались в область серьезных заработков.

Ну, не тільки «сильные мира сего».
Коли я пишу про реальні конкретні випадки того, як всього-навсьго освітою дітей можна забезпечити своє існування, всілякі фахівці, які пишуть - і пальці не втомлюються - на всіх гілках форуму - пишуть що то зайве.
Майже ніколи на заходив на «валютну гілку» - і взагалі ніколи не пишу там, де я не фахівець - сьогодні зайшов чисто із цікавості - там люди заробляють золоті та срібні медалі за мудрі думки - дуже сподобалося: на манежі все ті самі люди, які не знають, як нашкребти грошей на кіло картоплі, або на десяток яєць, які внаслідок некоректної поведінки курей подорожчали, оперують сотнями мілʼярдів гривень і туди, і сюди.
От реально в цікаво: як ти не зміг спрогнозувати яйця по 85 гривень десяток, а рухаєш замість НБУ по 500 мільярдів гривень щоденно?
І прямо на рахівниці з деревʼяними кільцями стукають пальцями, намагаючись вгадати дії НБУ, і Трампа, і ФРС, і те, і се… і прогнозують курс валют впевненно до 2344 року включно!
Вищий пілотаж! Мені дуже сподобалося.
Мама-полтавчанка казали: «Всерусь, ну не покорюсь!»
Реально сподобалося.
Я раніше цей вислів мами не розумів. Сьогодні «допетрав»…
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 15 лис, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Аж та


Вибачте, це із-за вашого кругозору бо знаєте ситуацію у свої каші. І не все кругом іт компанії де потрібно досвіду на джава та англійська, де дійсно можна попасти - я це прекрасно знаю. А ще є куча інших місць роботи просто пройдіть по вулиці і зверніть увагу, і там гарне спокійне місце дійсно важко впіймати. Наприклад у вас є авто? підіть в автосервіс зайдіть в бюро де пьють кавку і запитайте чи є в них вакантне місце чи то бугалтером чи то адміністраторм чи то диспетчером якимось, але не механіком. Звичайно що в мак і на завод можна попасти за 15хв, а на тому ж заводі є бюро, і якщо придивитись то може так статись що там якщо не брат то сват, якщо не дружина то любовниця, це просто ситуації з життя. Звичайно влаштуватись можна(я не заперечую) але блат є скрізь і по знайомусву буде краще місце.

А ось з життя, буквально нещодавно. Так ось по стороні клієнта був 'радник' який нічого не робив, всі знають що він нічого не робить, п'є каву, поговорив, новини почитає і додому. І всі знають що він просто друг жінки власника, і власник це також знає))
Якщо робота така що платять як на злеценю без відпусток як за 8годин, а працювати ще і за сусіда та і по 10, то це таке собі місце роботи, особисто моя думка.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:43

  BeneFuckTor написав:Вибачте, це із-за вашого кругозору бо знаєте ситуацію у свої каші. І не все кругом іт компанії де потрібно досвіду на джава та англійська, де дійсно можна попасти - я це прекрасно знаю. А ще є куча інших місць роботи просто пройдіть по вулиці і зверніть увагу, і там гарне спокійне місце дійсно важко впіймати. Наприклад у вас є авто? підіть в автосервіс зайдіть в бюро де пьють кавку і запитайте чи є в них вакантне місце чи то бугалтером чи то адміністраторм чи то диспетчером якимось, але не механіком. Звичайно що в мак і на завод можна попасти за 15хв, а на тому ж заводі є бюро, і якщо придивитись то може так статись що там якщо не брат то сват, якщо не дружина то любовниця, це просто ситуації з життя. Звичайно влаштуватись можна(я не заперечую) але блат є скрізь і по знайомусву буде краще місце.

А ось з життя, буквально нещодавно. Так ось по стороні клієнта був 'радник' який нічого не робив, всі знають що він нічого не робить, п'є каву, поговорив, новини почитає і додому. І всі знають що він просто друг жінки власника, і власник це також знає))
Якщо робота така що платять як на злеценю без відпусток як за 8годин, а працювати ще і за сусіда та і по 10, то це таке собі місце роботи, особисто моя думка.

Так навіщо пхатися в усі оці маленькі фірмочки, де 2/3 працівників друзі/брати/коханки власника? Ще й на з/п по самому дну ринку? Якщо ти бухгалтер або адміністратор - та будь-ласка, двері великих компаній відкриті! З нормальною з/п, з дотримуванням вимог трудового кодексу, з виплатою за 2 дні перед закінченням місяця, а не за 20 днів після, і т.п. Але ж то треба-таки щось вміти. Той самий бух. облік знати, англійську, ще там щось...
Gastarbaiter
 
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