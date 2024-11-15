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#<1 ... 2440244124422443 Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:35 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Аж так "по знайомству", що шукають специалістів через інтернет у інших країнах. Може в державних установах ще так, або якесь едине підприємство на 10 сіл. У великих містах середні та великі підприємства з високими зарплатами відкриті для людей з освітою та досвідом (та й без досвіду теж). Аж так "по знайомству", що шукають специалістів через інтернет у інших країнах. Може в державних установах ще так, або якесь едине підприємство на 10 сіл. У великих містах середні та великі підприємства з високими зарплатами відкриті для людей з освітою та досвідом (та й без досвіду теж).

Важко сказати за всі сфери, але і в ІТ і в освіті значно простіше отримати роботу "по блату" ніж просто людині з вулиці. Хоча в "цивілізованому світі" це називають "отримати рекомендації" Важко сказати за всі сфери, але і в ІТ і в освіті значно простіше отримати роботу "по блату" ніж просто людині з вулиці. Хоча в "цивілізованому світі" це називають "отримати рекомендації" Дюрі-бачі

Повідомлень: 4120 З нами з: 29.07.22 Подякував: 732 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:32 Сибарит написав: Вот так сильные мира сего внушают нам надежду разбогатеть за счёт экономии, чтобы мы пахали и не рыпались в область серьезных заработков. Вот так сильные мира сего внушают нам надежду разбогатеть за счёт экономии, чтобы мы пахали и не рыпались в область серьезных заработков.

Ну, не тільки «сильные мира сего».

Коли я пишу про реальні конкретні випадки того, як всього-навсьго освітою дітей можна забезпечити своє існування, всілякі фахівці, які пишуть - і пальці не втомлюються - на всіх гілках форуму - пишуть що то зайве.

Майже ніколи на заходив на «валютну гілку» - і взагалі ніколи не пишу там, де я не фахівець - сьогодні зайшов чисто із цікавості - там люди заробляють золоті та срібні медалі за мудрі думки - дуже сподобалося: на манежі все ті самі люди, які не знають, як нашкребти грошей на кіло картоплі, або на десяток яєць, які внаслідок некоректної поведінки курей подорожчали, оперують сотнями мілʼярдів гривень і туди, і сюди.

От реально в цікаво: як ти не зміг спрогнозувати яйця по 85 гривень десяток, а рухаєш замість НБУ по 500 мільярдів гривень щоденно?

І прямо на рахівниці з деревʼяними кільцями стукають пальцями, намагаючись вгадати дії НБУ, і Трампа, і ФРС, і те, і се… і прогнозують курс валют впевненно до 2344 року включно!

Вищий пілотаж! Мені дуже сподобалося.

Мама-полтавчанка казали: «Всерусь, ну не покорюсь!»

Реально сподобалося.

Я раніше цей вислів мами не розумів. Сьогодні «допетрав»… Ну, не тільки «сильные мира сего».Коли я пишу про реальні конкретні випадки того, як всього-навсьго освітою дітей можна забезпечити своє існування, всілякі фахівці, які пишуть - і пальці не втомлюються - на всіх гілках форуму - пишуть що то зайве.Майже ніколи на заходив на «валютну гілку» - і взагалі ніколи не пишу там, де я не фахівець - сьогодні зайшов чисто із цікавості - там люди заробляють золоті та срібні медалі за мудрі думки - дуже сподобалося: на манежі все ті самі люди, які не знають, як нашкребти грошей на кіло картоплі, або на десяток яєць, які внаслідок некоректної поведінки курей подорожчали, оперують сотнями мілʼярдів гривень і туди, і сюди.От реально в цікаво: як ти не зміг спрогнозувати яйця по 85 гривень десяток, а рухаєш замість НБУ по 500 мільярдів гривень щоденно?І прямо на рахівниці з деревʼяними кільцями стукають пальцями, намагаючись вгадати дії НБУ, і Трампа, і ФРС, і те, і се… і прогнозують курс валют впевненно до 2344 року включно!Вищий пілотаж! Мені дуже сподобалося.Мама-полтавчанка казали: «Всерусь, ну не покорюсь!»Реально сподобалося.Я раніше цей вислів мами не розумів. Сьогодні «допетрав»… Востаннє редагувалось akurt в П'ят 15 лис, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10271 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3805 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:21 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Аж та Аж та



Вибачте, це із-за вашого кругозору бо знаєте ситуацію у свої каші. І не все кругом іт компанії де потрібно досвіду на джава та англійська, де дійсно можна попасти - я це прекрасно знаю. А ще є куча інших місць роботи просто пройдіть по вулиці і зверніть увагу, і там гарне спокійне місце дійсно важко впіймати. Наприклад у вас є авто? підіть в автосервіс зайдіть в бюро де пьють кавку і запитайте чи є в них вакантне місце чи то бугалтером чи то адміністраторм чи то диспетчером якимось, але не механіком. Звичайно що в мак і на завод можна попасти за 15хв, а на тому ж заводі є бюро, і якщо придивитись то може так статись що там якщо не брат то сват, якщо не дружина то любовниця, це просто ситуації з життя. Звичайно влаштуватись можна(я не заперечую) але блат є скрізь і по знайомусву буде краще місце.



А ось з життя, буквально нещодавно. Так ось по стороні клієнта був 'радник' який нічого не робив, всі знають що він нічого не робить, п'є каву, поговорив, новини почитає і додому. І всі знають що він просто друг жінки власника, і власник це також знає))

Якщо робота така що платять як на злеценю без відпусток як за 8годин, а працювати ще і за сусіда та і по 10, то це таке собі місце роботи, особисто моя думка. Вибачте, це із-за вашого кругозору бо знаєте ситуацію у свої каші. І не все кругом іт компанії де потрібно досвіду на джава та англійська, де дійсно можна попасти - я це прекрасно знаю. А ще є куча інших місць роботи просто пройдіть по вулиці і зверніть увагу, і там гарне спокійне місце дійсно важко впіймати. Наприклад у вас є авто? підіть в автосервіс зайдіть в бюро де пьють кавку і запитайте чи є в них вакантне місце чи то бугалтером чи то адміністраторм чи то диспетчером якимось, але не механіком. Звичайно що в мак і на завод можна попасти за 15хв, а на тому ж заводі є бюро, і якщо придивитись то може так статись що там якщо не брат то сват, якщо не дружина то любовниця, це просто ситуації з життя. Звичайно влаштуватись можна(я не заперечую) але блат є скрізь і по знайомусву буде краще місце.А ось з життя, буквально нещодавно. Так ось по стороні клієнта був 'радник' який нічого не робив, всі знають що він нічого не робить, п'є каву, поговорив, новини почитає і додому. І всі знають що він просто друг жінки власника, і власник це також знає))Якщо робота така що платять як на злеценю без відпусток як за 8годин, а працювати ще і за сусіда та і по 10, то це таке собі місце роботи, особисто моя думка. BeneFuckTor Повідомлень: 229 З нами з: 21.11.19 Подякував: 227 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:43 BeneFuckTor написав: Вибачте, це із-за вашого кругозору бо знаєте ситуацію у свої каші. І не все кругом іт компанії де потрібно досвіду на джава та англійська, де дійсно можна попасти - я це прекрасно знаю. А ще є куча інших місць роботи просто пройдіть по вулиці і зверніть увагу, і там гарне спокійне місце дійсно важко впіймати. Наприклад у вас є авто? підіть в автосервіс зайдіть в бюро де пьють кавку і запитайте чи є в них вакантне місце чи то бугалтером чи то адміністраторм чи то диспетчером якимось, але не механіком. Звичайно що в мак і на завод можна попасти за 15хв, а на тому ж заводі є бюро, і якщо придивитись то може так статись що там якщо не брат то сват, якщо не дружина то любовниця, це просто ситуації з життя. Звичайно влаштуватись можна(я не заперечую) але блат є скрізь і по знайомусву буде краще місце.



А ось з життя, буквально нещодавно. Так ось по стороні клієнта був 'радник' який нічого не робив, всі знають що він нічого не робить, п'є каву, поговорив, новини почитає і додому. І всі знають що він просто друг жінки власника, і власник це також знає))

Якщо робота така що платять як на злеценю без відпусток як за 8годин, а працювати ще і за сусіда та і по 10, то це таке собі місце роботи, особисто моя думка. Вибачте, це із-за вашого кругозору бо знаєте ситуацію у свої каші. І не все кругом іт компанії де потрібно досвіду на джава та англійська, де дійсно можна попасти - я це прекрасно знаю. А ще є куча інших місць роботи просто пройдіть по вулиці і зверніть увагу, і там гарне спокійне місце дійсно важко впіймати. Наприклад у вас є авто? підіть в автосервіс зайдіть в бюро де пьють кавку і запитайте чи є в них вакантне місце чи то бугалтером чи то адміністраторм чи то диспетчером якимось, але не механіком. Звичайно що в мак і на завод можна попасти за 15хв, а на тому ж заводі є бюро, і якщо придивитись то може так статись що там якщо не брат то сват, якщо не дружина то любовниця, це просто ситуації з життя. Звичайно влаштуватись можна(я не заперечую) але блат є скрізь і по знайомусву буде краще місце.А ось з життя, буквально нещодавно. Так ось по стороні клієнта був 'радник' який нічого не робив, всі знають що він нічого не робить, п'є каву, поговорив, новини почитає і додому. І всі знають що він просто друг жінки власника, і власник це також знає))Якщо робота така що платять як на злеценю без відпусток як за 8годин, а працювати ще і за сусіда та і по 10, то це таке собі місце роботи, особисто моя думка.

Так навіщо пхатися в усі оці маленькі фірмочки, де 2/3 працівників друзі/брати/коханки власника? Ще й на з/п по самому дну ринку? Якщо ти бухгалтер або адміністратор - та будь-ласка, двері великих компаній відкриті! З нормальною з/п, з дотримуванням вимог трудового кодексу, з виплатою за 2 дні перед закінченням місяця, а не за 20 днів після, і т.п. Але ж то треба-таки щось вміти. Той самий бух. облік знати, англійську, ще там щось... Так навіщо пхатися в усі оці маленькі фірмочки, де 2/3 працівників друзі/брати/коханки власника? Ще й на з/п по самому дну ринку? Якщо ти бухгалтер або адміністратор - та будь-ласка, двері великих компаній відкриті! З нормальною з/п, з дотримуванням вимог трудового кодексу, з виплатою за 2 днізакінченням місяця, а не за 20 днів після, і т.п. Але ж то треба-таки щось вміти. Той самий бух. облік знати, англійську, ще там щось... Gastarbaiter Повідомлень: 3488 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2440244124422443 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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