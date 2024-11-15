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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:35
Gastarbaiter написав:
Аж так "по знайомству", що шукають специалістів через інтернет у інших країнах. Може в державних установах ще так, або якесь едине підприємство на 10 сіл. У великих містах середні та великі підприємства з високими зарплатами відкриті для людей з освітою та досвідом (та й без досвіду теж).
Важко сказати за всі сфери, але і в ІТ і в освіті значно простіше отримати роботу "по блату" ніж просто людині з вулиці. Хоча в "цивілізованому світі" це називають "отримати рекомендації"
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:32
Сибарит написав:
Вот так сильные мира сего внушают нам надежду разбогатеть за счёт экономии, чтобы мы пахали и не рыпались в область серьезных заработков.
Щось за рахунок економіі ще ніхто не розбагатів…
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 16 лис, 2024 02:36, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:21
Gastarbaiter написав:
Аж та
Вибачте, це із-за вашого кругозору бо знаєте ситуацію у свої каші. І не все кругом іт компанії де потрібно досвіду на джава та англійська, де дійсно можна попасти - я це прекрасно знаю. А ще є куча інших місць роботи просто пройдіть по вулиці і зверніть увагу, і там гарне спокійне місце дійсно важко впіймати. Наприклад у вас є авто? підіть в автосервіс зайдіть в бюро де пьють кавку і запитайте чи є в них вакантне місце чи то бугалтером чи то адміністраторм чи то диспетчером якимось, але не механіком. Звичайно що в мак і на завод можна попасти за 15хв, а на тому ж заводі є бюро, і якщо придивитись то може так статись що там якщо не брат то сват, якщо не дружина то любовниця, це просто ситуації з життя. Звичайно влаштуватись можна(я не заперечую) але блат є скрізь і по знайомусву буде краще місце.
А ось з життя, буквально нещодавно. Так ось по стороні клієнта був 'радник' який нічого не робив, всі знають що він нічого не робить, п'є каву, поговорив, новини почитає і додому. І всі знають що він просто друг жінки власника, і власник це також знає))
Якщо робота така що платять як на злеценю без відпусток як за 8годин, а працювати ще і за сусіда та і по 10, то це таке собі місце роботи, особисто моя думка.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:43
BeneFuckTor написав:
Вибачте, це із-за вашого кругозору бо знаєте ситуацію у свої каші. І не все кругом іт компанії де потрібно досвіду на джава та англійська, де дійсно можна попасти - я це прекрасно знаю. А ще є куча інших місць роботи просто пройдіть по вулиці і зверніть увагу, і там гарне спокійне місце дійсно важко впіймати. Наприклад у вас є авто? підіть в автосервіс зайдіть в бюро де пьють кавку і запитайте чи є в них вакантне місце чи то бугалтером чи то адміністраторм чи то диспетчером якимось, але не механіком. Звичайно що в мак і на завод можна попасти за 15хв, а на тому ж заводі є бюро, і якщо придивитись то може так статись що там якщо не брат то сват, якщо не дружина то любовниця, це просто ситуації з життя. Звичайно влаштуватись можна(я не заперечую) але блат є скрізь і по знайомусву буде краще місце.
А ось з життя, буквально нещодавно. Так ось по стороні клієнта був 'радник' який нічого не робив, всі знають що він нічого не робить, п'є каву, поговорив, новини почитає і додому. І всі знають що він просто друг жінки власника, і власник це також знає))
Якщо робота така що платять як на злеценю без відпусток як за 8годин, а працювати ще і за сусіда та і по 10, то це таке собі місце роботи, особисто моя думка.
Так навіщо пхатися в усі оці маленькі фірмочки, де 2/3 працівників друзі/брати/коханки власника? Ще й на з/п по самому дну ринку? Якщо ти бухгалтер або адміністратор - та будь-ласка, двері великих компаній відкриті! З нормальною з/п, з дотримуванням вимог трудового кодексу, з виплатою за 2 дні перед
закінченням місяця, а не за 20 днів після, і т.п. Але ж то треба-таки щось вміти. Той самий бух. облік знати, англійську, ще там щось...
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:31
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
Аж так "по знайомству", що шукають специалістів через інтернет у інших країнах. Може в державних установах ще так, або якесь едине підприємство на 10 сіл. У великих містах середні та великі підприємства з високими зарплатами відкриті для людей з освітою та досвідом (та й без досвіду теж).
Важко сказати за всі сфери, але і в ІТ і в освіті значно простіше отримати роботу "по блату" ніж просто людині з вулиці. Хоча в "цивілізованому світі" це називають "отримати рекомендації"
Не знаю за освіту, але в ІТ просто нереально щось по блату. Це просто без шансів.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:42
BIGor написав:
Не знаю за освіту, але в ІТ просто нереально щось по блату. Це просто без шансів.
Та ну. От прям зараз 90% джунів влаштовуються не через подачу CV до вакансії, а через "рекомендацію" знайомого який вже працює в фірмі і підійшов до НR. Та і в Німеччині якщо маєш лист рекомендацій від людини "з іменем" то двері відкриті майже в усі контори, а без такого листа треба проходити десятки співбесід.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:04
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Не знаю за освіту, але в ІТ просто нереально щось по блату. Це просто без шансів.
Та ну. От прям зараз 90% джунів влаштовуються не через подачу CV до вакансії, а через "рекомендацію" знайомого який вже працює в фірмі і підійшов до НR. Та і в Німеччині якщо маєш лист рекомендацій від людини "з іменем" то двері відкриті майже в усі контори, а без такого листа треба проходити десятки співбесід.
Так це взагалі ніяк не можна назвати "по блату". Все одно беруть за знання навички і досвід. Аби кого так не влаштують.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:19
BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
Аж так "по знайомству", що шукають специалістів через інтернет у інших країнах. Може в державних установах ще так, або якесь едине підприємство на 10 сіл. У великих містах середні та великі підприємства з високими зарплатами відкриті для людей з освітою та досвідом (та й без досвіду теж).
Важко сказати за всі сфери, але і в ІТ і в освіті значно простіше отримати роботу "по блату" ніж просто людині з вулиці. Хоча в "цивілізованому світі" це називають "отримати рекомендації"
Не знаю за освіту, але в ІТ просто нереально щось по блату. Це просто без шансів.
не може бути. тобто в аудиті лише по блату, а в ІТ лише за знаннями - прям різні світи
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:05
Shaman написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
Важко сказати за всі сфери, але і в ІТ і в освіті значно простіше отримати роботу "по блату" ніж просто людині з вулиці. Хоча в "цивілізованому світі" це називають "отримати рекомендації"
Не знаю за освіту, але в ІТ просто нереально щось по блату. Це просто без шансів.
не може бути. тобто в аудиті лише по блату, а в ІТ лише за знаннями - прям різні світи
А чого в аудиті по блату? ІТ насправді зовсім інший світ, так як часто менеджмент не з України...
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