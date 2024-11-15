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#<1 ... 2442244324442445> Додано: Суб 16 лис, 2024 12:46 Дюрі-бачі Ваша аргументація - мем? Серіо? BIGor

Повідомлень: 9577 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1376 раз. Подякували: 1786 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2024 12:59 Дюрі-бачі

Моя перша робота у Польщі:

Сидів собі в Україні, нічого не шукав. Отримав повідомлення від рекрутера, проходив співбесіди через інтернет, отримав пропозицію, пішов робити візу і збирати валізи.

У той же самий час проходив співбесіду у ще одну країну ЄС (теж самі знайшли), тож мав навіть вибір куди поїхати.



Моя теперішня робота:

Сидів собі в Польщі, нічого не шукав. Отримав чергове повідомлення від рекрутера (пропозиції вакансій отримую приблизно 1-2 рази на місяць у пасивному режимі). Вирішив порозмовляти, хоча змінювати роботу бажання не було: перед цим у ковідні часи довго не вдалося змінити роботу, з/п влаштовувала, керівник адекватний. Поки йшли перемовини, поїхав у відпустку. Співбесіди проходив практично з пляжу. Щоб було цікавіше, додав +20% до своєї з/п у попередній фірмі (хоча та була теж доволі високою для цієї роботи). Коли мені зателефонували з підтвердженням, що готові підписувати договір, був у дорозі, не був готовий приймати остаточне рішення, попросив почекати до завтра. Хотів перед цим порозмовляти зі своїм керівником. Але так сталося, що її на наступний день (останній робочий день місяця) не було на місці. І тут ситуація: якщо я подаю заяву на звільнення у той день, то маю відпрацювати до кінця наступного місяця. Якщо заяву подаю вже 1 числа, то маю відпрацювати знову таки до кінця наступного місяця, але фактично це буде вже 2 місяці. Нова фірма, звісно, хоче якнайшвидше, але я кажу, що не хочу цього робити без розмови і якщо їм так пече, то хай запропонують це місце іншому кандидатові. Відповіли, що хочуть саме мене і будуть чекати.



А Ви кажете "знайомства, блат". Gastarbaiter Повідомлень: 3491 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2024 13:08 Gastarbaiter

В Німеччині прям зараз: після того як у кума оголосили на роботі, що з Нового року звільнять 2/11 то вже 4 самі звільнились і пішли на іншу роботу. При чому всі 4 вимагали "позитивних рекомендацій" від боса. І от HR перш ніж публікувати вакансію, підійшла до всіх працівників із питанням "може Ви знаєте когось на вакансію?". Кум пропонував мені, але потім запропонував нашого спільного знайомого і того взяли після 1 співбесіди з тімлідом, а не 3-4, як в них зазвичай.

Єдине, що кум тепер мусить місяць ревювити весь код нового працівника... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 лис, 2024 13:17, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4133 З нами з: 29.07.22 Подякував: 733 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2024 13:12 Re: Еміграція, заробітчанство Всюди і завжди є по блату, просто як каже Дюрі-бачі це по іншому називається. Наприклад, коли я працював у банках, то як один чел займав якусь значну посаду (напр. директор департаменту), то дивишся вже в тому департаменті по вертикалі (начальники управлінь/відділів) більшість з його колишнього банку, звідки він перейшов і переманив своїх людей. Так у середині нового банку з'являються групи, у нас була група Альфа, Укрсибу в тд. Потім так само така група вже з нашого банку з'явилася у одному з банків Німеччини🙂.

В айті так само, зараз працюю на міжнародну компанію, то є свої цілі групи з інших айті-компаній, які перейшли до нас по зв'язках. А по співбесідах би довго відсіювались.

Та і самі дівчата hr дуже раді коли приходить чел по "рекомендації", бо у 80% випадках його зразу беруть після короткого знайомства і вона отримає свій бонус за закриття позиції, а не проходить з кандидатом 5 турів виснажливих співбесід по стандартній процедурі The_Rebel

Повідомлень: 523 З нами з: 01.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 138 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2024 13:26 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Так навіщо Так навіщо



Ось бачете, більше опитні форумчани вам все докладно розповіли. З прикладами, таке життя, так все влаштовано вже століттями. Зауважте все таки, що ви не звернули увагу не те що я написав що є ще життя ПОЗА ІТ, і привів приклад заводу, великого, більшого від вашої фірмочки яка займає нехай поверх в якомусь хмарочосі кракова.



Також, звертаю увагу що я наводив цитату не свою, а професора, тобто мені нічого не пишіть.



ПС. Можете озвучити в якому секторі працює Ваша дружина, також якийсь девелопер?



ПС2. Ви будете здивовані. Але одна фірмочка задрипана з ваших слів може обслуговувати 80% ВСІХ 'переміщень нелюдських' по воєводству. ОЦЕ так справи, нікому цього не говоріть. Ось бачете, більше опитні форумчани вам все докладно розповіли. З прикладами, таке життя, так все влаштовано вже століттями. Зауважте все таки, що ви не звернули увагу не те що я написав що є ще життя ПОЗА ІТ, і привів приклад заводу, великого, більшого від вашої фірмочки яка займає нехай поверх в якомусь хмарочосі кракова.Також, звертаю увагу що я наводив цитату не свою, а професора, тобто мені нічого не пишіть.ПС. Можете озвучити в якому секторі працює Ваша дружина, також якийсь девелопер?ПС2. Ви будете здивовані. Але одна фірмочка задрипана з ваших слів може обслуговувати 80% ВСІХ 'переміщень нелюдських' по воєводству. ОЦЕ так справи, нікому цього не говоріть. BeneFuckTor Повідомлень: 231 З нами з: 21.11.19 Подякував: 228 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2024 13:37 Re: Еміграція, заробітчанство Ще мене здивувало, що один з цих 4 ІТ-шників, з багатьма роками досвіду JS, перейшов в сервіс по роботі з вентиляцією і кондиціонерами, де треба їздити на об'єкти і робити руками. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4133 З нами з: 29.07.22 Подякував: 733 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2024 13:45 The_Rebel написав: Всюди і завжди є по блату, просто як каже Дюрі-бачі це по іншому називається. Наприклад, коли я працював у банках, то як один чел займав якусь значну посаду (напр. директор департаменту), то дивишся вже в тому департаменті по вертикалі (начальники управлінь/відділів) більшість з його колишнього банку, звідки він перейшов і переманив своїх людей. Так у середині нового банку з'являються групи, у нас була група Альфа, Укрсибу в тд. Потім так само така група вже з нашого банку з'явилася у одному з банків Німеччини🙂.

В айті так само, зараз працюю на міжнародну компанію, то є свої цілі групи з інших айті-компаній, які перейшли до нас по зв'язках. А по співбесідах би довго відсіювались.

Та і самі дівчата hr дуже раді коли приходить чел по "рекомендації", бо у 80% випадках його зразу беруть після короткого знайомства і вона отримає свій бонус за закриття позиції, а не проходить з кандидатом 5 турів виснажливих співбесід по стандартній процедурі Всюди і завжди є по блату, просто як каже Дюрі-бачі це по іншому називається. Наприклад, коли я працював у банках, то як один чел займав якусь значну посаду (напр. директор департаменту), то дивишся вже в тому департаменті по вертикалі (начальники управлінь/відділів) більшість з його колишнього банку, звідки він перейшов і переманив своїх людей. Так у середині нового банку з'являються групи, у нас була група Альфа, Укрсибу в тд. Потім так само така група вже з нашого банку з'явилася у одному з банків Німеччини🙂.В айті так само, зараз працюю на міжнародну компанію, то є свої цілі групи з інших айті-компаній, які перейшли до нас по зв'язках. А по співбесідах би довго відсіювались.Та і самі дівчата hr дуже раді коли приходить чел по "рекомендації", бо у 80% випадках його зразу беруть після короткого знайомства і вона отримає свій бонус за закриття позиції, а не проходить з кандидатом 5 турів виснажливих співбесід по стандартній процедурі

Для компанії дешевше виплатити бонус за рекомендацію, ніж платити зовнішнім рекрутерам.

Ну і, здається, мова йде не про те, що керівник може наймати людей, з якими він вже працював на попередньому місці і яких вже знає. А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко. А це не так. Є приклади, що не беруть гідного кандидата, а тримають місце для "своїх", які мають гірші здібності до цієї роботи? Для компанії дешевше виплатити бонус за рекомендацію, ніж платити зовнішнім рекрутерам.Ну і, здається, мова йде не про те, що керівник може наймати людей, з якими він вже працював на попередньому місці і яких вже знає. А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко. А це не так. Є приклади, що не беруть гідного кандидата, а тримають місце для "своїх", які мають гірші здібності до цієї роботи? Gastarbaiter Повідомлень: 3491 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2024 13:48 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко. А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко.

Це актуально для новачків без досвіду.

Для людей з досвідом влаштуватись можливо і без знайомств, але коли є знайомства то це значно швидше. І знайомство може перекрити різницю в скілах і компанія замість працівника, який працює на "відмінно" по блату отримає того, хто працює "задовільно".

Звісно якщо працювати "незадовільно", то блат допоможе тільки в держструктурах. Це актуально для новачків без досвіду.Для людей з досвідом влаштуватись можливо і без знайомств, але коли є знайомства то це значно швидше. І знайомство може перекрити різницю в скілах і компанія замість працівника, який працює на "відмінно" по блату отримає того, хто працює "задовільно".Звісно якщо працювати "незадовільно", то блат допоможе тільки в держструктурах. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 лис, 2024 13:51, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4133 З нами з: 29.07.22 Подякував: 733 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2024 13:50 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Ще мене здивувало, що один з цих 4 ІТ-шників, з багатьма роками досвіду JS, перейшов в сервіс по роботі з вентиляцією і кондиціонерами, де треба їздити на об'єкти і робити руками. Ще мене здивувало, що один з цих 4 ІТ-шників, з багатьма роками досвіду JS, перейшов в сервіс по роботі з вентиляцією і кондиціонерами, де треба їздити на об'єкти і робити руками.



Ну тут не дуже дивно. Бо зарплата мабуть десь така сама, а може ще і більше надгодин. + там буде авто, це теж по бюджету б'є добре, оскільки на робочому такому авто дозволяють їздити по своїх справах туди-сюди.

Також поняття сервіс може мати на увазі що потрібно саме підтримувати роботу це може означати і роботу з якимось програмуванням - тобто цілий спектр, хоча іноді потрібно якийсь вентелятор замінити.

Німці)) Ну тут не дуже дивно. Бо зарплата мабуть десь така сама, а може ще і більше надгодин. + там буде авто, це теж по бюджету б'є добре, оскільки на робочому такому авто дозволяють їздити по своїх справах туди-сюди.Також поняття сервіс може мати на увазі що потрібно саме підтримувати роботу це може означати і роботу з якимось програмуванням - тобто цілий спектр, хоча іноді потрібно якийсь вентелятор замінити.Німці)) BeneFuckTor Повідомлень: 231 З нами з: 21.11.19 Подякував: 228 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2024 13:53 Дюрі-бачі

Може вигорів. Не кожному в кайф багато років підряд бути у перманентній стадії навчання якоїсь новомодної хріні, яка завтра вже буде неактуальна. Я так на даній роботі вибрав свідомо старий (але важливий) проект зі старими технологіями, зате уже пропустив і не вивчав декілька "новинок", які на сьогодні вже застарілі Може вигорів. Не кожному в кайф багато років підряд бути у перманентній стадії навчання якоїсь новомодної хріні, яка завтра вже буде неактуальна. Я так на даній роботі вибрав свідомо старий (але важливий) проект зі старими технологіями, зате уже пропустив і не вивчав декілька "новинок", які на сьогодні вже застарілі The_Rebel

Повідомлень: 523 З нами з: 01.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 138 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2442244324442445> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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