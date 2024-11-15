BeneFuckTor написав:Ось бачете, більше опитні форумчани вам все докладно розповіли. З прикладами, таке життя, так все влаштовано вже століттями. Зауважте все таки, що ви не звернули увагу не те що я написав що є ще життя ПОЗА ІТ, і привів приклад заводу, великого, більшого від вашої фірмочки яка займає нехай поверх в якомусь хмарочосі кракова.
Також, звертаю увагу що я наводив цитату не свою, а професора, тобто мені нічого не пишіть.
ПС. Можете озвучити в якому секторі працює Ваша дружина, також якийсь девелопер?
ПС2. Ви будете здивовані. Але одна фірмочка задрипана з ваших слів може обслуговувати 80% ВСІХ 'переміщень нелюдських' по воєводству. ОЦЕ так справи, нікому цього не говоріть.
Я не в ІТ, я як раз з тих "бухгалтерів". Самі компанії були з різних галузей, зараз дійсно щось "околоайтішне". Але робота з циферками у екселі, а не з кодом. І дружина не в ІТ і ніяк не пов'язана з нерухомістю, працює у відділі планування міжнародної компанії.
Припускаю, що є фірми (навіть відносно велики), де беруть виключно "по знайомству". Але одночасно з тим є багато фірм, де беруть "з вулиці" і пропонують кращі умови. Тому не бачу сенсу жалітися, що без знайомств неможливо влаштуватися. Хіба що комусь потрібна робота у конкретній фірмі.