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#<1 ... 2442244324442445 Додано: Суб 16 лис, 2024 13:55 BeneFuckTor написав: Ось бачете, більше опитні форумчани вам все докладно розповіли. З прикладами, таке життя, так все влаштовано вже століттями. Зауважте все таки, що ви не звернули увагу не те що я написав що є ще життя ПОЗА ІТ, і привів приклад заводу, великого, більшого від вашої фірмочки яка займає нехай поверх в якомусь хмарочосі кракова.



Також, звертаю увагу що я наводив цитату не свою, а професора, тобто мені нічого не пишіть.



ПС. Можете озвучити в якому секторі працює Ваша дружина, також якийсь девелопер?



ПС2. Ви будете здивовані. Але одна фірмочка задрипана з ваших слів може обслуговувати 80% ВСІХ 'переміщень нелюдських' по воєводству. ОЦЕ так справи, нікому цього не говоріть. Ось бачете, більше опитні форумчани вам все докладно розповіли. З прикладами, таке життя, так все влаштовано вже століттями. Зауважте все таки, що ви не звернули увагу не те що я написав що є ще життя ПОЗА ІТ, і привів приклад заводу, великого, більшого від вашої фірмочки яка займає нехай поверх в якомусь хмарочосі кракова.Також, звертаю увагу що я наводив цитату не свою, а професора, тобто мені нічого не пишіть.ПС. Можете озвучити в якому секторі працює Ваша дружина, також якийсь девелопер?ПС2. Ви будете здивовані. Але одна фірмочка задрипана з ваших слів може обслуговувати 80% ВСІХ 'переміщень нелюдських' по воєводству. ОЦЕ так справи, нікому цього не говоріть.

Я не в ІТ, я як раз з тих "бухгалтерів". Самі компанії були з різних галузей, зараз дійсно щось "околоайтішне". Але робота з циферками у екселі, а не з кодом. І дружина не в ІТ і ніяк не пов'язана з нерухомістю, працює у відділі планування міжнародної компанії.

Припускаю, що є фірми (навіть відносно велики), де беруть виключно "по знайомству". Але одночасно з тим є багато фірм, де беруть "з вулиці" і пропонують кращі умови. Тому не бачу сенсу жалітися, що без знайомств неможливо влаштуватися. Хіба що комусь потрібна робота у конкретній фірмі. Я не в ІТ, я як раз з тих "бухгалтерів". Самі компанії були з різних галузей, зараз дійсно щось "околоайтішне". Але робота з циферками у екселі, а не з кодом. І дружина не в ІТ і ніяк не пов'язана з нерухомістю, працює у відділі планування міжнародної компанії.Припускаю, що є фірми (навіть відносно велики), де беруть виключно "по знайомству". Але одночасно з тим є багато фірм, де беруть "з вулиці" і пропонують кращі умови. Тому не бачу сенсу жалітися, що без знайомств неможливо влаштуватися. Хіба що комусь потрібна робота у конкретній фірмі. Gastarbaiter Повідомлень: 3491 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2024 14:20 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: BIGor,

Мем непоганий, але якщо серйозно, то єдиний плюс мати бадді в компанії - це можливість попиляти разом реферальний бонус. Мем непоганий, але якщо серйозно, то єдиний плюс мати бадді в компанії - це можливість попиляти разом реферальний бонус. Faceless

Модератор Повідомлень: 35543 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8082 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2024 14:23 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Ще мене здивувало, що один з цих 4 ІТ-шників, з багатьма роками досвіду JS, перейшов в сервіс по роботі з вентиляцією і кондиціонерами, де треба їздити на об'єкти і робити руками. Вигорів може Вигорів може Faceless

Модератор Повідомлень: 35543 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8082 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2024 14:23 Gastarbaiter написав: Для компанії дешевше виплатити бонус за рекомендацію, ніж платити зовнішнім рекрутерам.

Ну і, здається, мова йде не про те, що керівник може наймати людей, з якими він вже працював на попередньому місці і яких вже знає. А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко. А це не так. Є приклади, що не беруть гідного кандидата, а тримають місце для "своїх", які мають гірші здібності до цієї роботи? Для компанії дешевше виплатити бонус за рекомендацію, ніж платити зовнішнім рекрутерам.Ну і, здається, мова йде не про те, що керівник може наймати людей, з якими він вже працював на попередньому місці і яких вже знає. А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко. А це не так. Є приклади, що не беруть гідного кандидата, а тримають місце для "своїх", які мають гірші здібності до цієї роботи?

Ні, звичайно, гідний кандидат проб'ється і без знайомства. Але це буде вартувати йому більше зусиль. І дійсно таких прикладів не мав, щоб не брали гідного кандидата, притримуючи місце своєму. Але є багато випадків, що у гідного кандидата і не було можливості показати себе, бо вакансія і не попадала в мережу.

П.с. Тут ще є один момент, не знаю як назвати, психології може. Наприклад, я себе на першому знайомстві/співбесіді і тп не дуже добре показую. Хз, може лицем чи харизмою не вийшов . А вже потім, як працюють зі мною, то не хочуть відпускати. Наприклад, був випадок у мене, то ще в банку дали 2х кандидатів (мене і ще одного) з розформованого відділення в центральний офіс на вибір 2м керівницям суміжних управлінь. То після співбесіди з нами вони обидві хотіли того іншого кандидата . Це мені вже потім моя керівниця призналася, якій дістався я. А через півроку виявилося, той другий був дуб дубом, не міг жодне питання вирішити, то обидві вже мене хотіли на угоди з важливими клієнтами. А того боялися навіть підпускати.

Пс2. Я і сам зараз проводжу співбесіди. І інколи у нас з колегами діаметрально протилежні погляди на приблизно рівних за рівнем кандидатів. А ще буває кандидат добре підготувався саме для співбесіди, а на ділі зовсім не може/не хоче так працювати. Тому якби був у мене кандидат, з яким я працював і знаю його в роботі, то без сумніву рекомендував би його Ні, звичайно, гідний кандидат проб'ється і без знайомства. Але це буде вартувати йому більше зусиль. І дійсно таких прикладів не мав, щоб не брали гідного кандидата, притримуючи місце своєму. Але є багато випадків, що у гідного кандидата і не було можливості показати себе, бо вакансія і не попадала в мережу.П.с. Тут ще є один момент, не знаю як назвати, психології може. Наприклад, я себе на першому знайомстві/співбесіді і тп не дуже добре показую. Хз, може лицем чи харизмою не вийшов. А вже потім, як працюють зі мною, то не хочуть відпускати. Наприклад, був випадок у мене, то ще в банку дали 2х кандидатів (мене і ще одного) з розформованого відділення в центральний офіс на вибір 2м керівницям суміжних управлінь. То після співбесіди з нами вони обидві хотіли того іншого кандидата. Це мені вже потім моя керівниця призналася, якій дістався я. А через півроку виявилося, той другий був дуб дубом, не міг жодне питання вирішити, то обидві вже мене хотіли на угоди з важливими клієнтами. А того боялися навіть підпускати.Пс2. Я і сам зараз проводжу співбесіди. І інколи у нас з колегами діаметрально протилежні погляди на приблизно рівних за рівнем кандидатів. А ще буває кандидат добре підготувався саме для співбесіди, а на ділі зовсім не може/не хоче так працювати. Тому якби був у мене кандидат, з яким я працював і знаю його в роботі, то без сумніву рекомендував би його The_Rebel

Повідомлень: 524 З нами з: 01.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 139 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2442244324442445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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