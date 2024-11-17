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BeneFuckTor написав:Ось бачете, більше опитні форумчани вам все докладно розповіли. З прикладами, таке життя, так все влаштовано вже століттями. Зауважте все таки, що ви не звернули увагу не те що я написав що є ще життя ПОЗА ІТ, і привів приклад заводу, великого, більшого від вашої фірмочки яка займає нехай поверх в якомусь хмарочосі кракова.
Також, звертаю увагу що я наводив цитату не свою, а професора, тобто мені нічого не пишіть.
ПС. Можете озвучити в якому секторі працює Ваша дружина, також якийсь девелопер?
ПС2. Ви будете здивовані. Але одна фірмочка задрипана з ваших слів може обслуговувати 80% ВСІХ 'переміщень нелюдських' по воєводству. ОЦЕ так справи, нікому цього не говоріть.
Я не в ІТ, я як раз з тих "бухгалтерів". Самі компанії були з різних галузей, зараз дійсно щось "околоайтішне". Але робота з циферками у екселі, а не з кодом. І дружина не в ІТ і ніяк не пов'язана з нерухомістю, працює у відділі планування міжнародної компанії. Припускаю, що є фірми (навіть відносно велики), де беруть виключно "по знайомству". Але одночасно з тим є багато фірм, де беруть "з вулиці" і пропонують кращі умови. Тому не бачу сенсу жалітися, що без знайомств неможливо влаштуватися. Хіба що комусь потрібна робота у конкретній фірмі.
Gastarbaiter написав:Для компанії дешевше виплатити бонус за рекомендацію, ніж платити зовнішнім рекрутерам. Ну і, здається, мова йде не про те, що керівник може наймати людей, з якими він вже працював на попередньому місці і яких вже знає. А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко. А це не так. Є приклади, що не беруть гідного кандидата, а тримають місце для "своїх", які мають гірші здібності до цієї роботи?
Ні, звичайно, гідний кандидат проб'ється і без знайомства. Але це буде вартувати йому більше зусиль. І дійсно таких прикладів не мав, щоб не брали гідного кандидата, притримуючи місце своєму. Але є багато випадків, що у гідного кандидата і не було можливості показати себе, бо вакансія і не попадала в мережу. П.с. Тут ще є один момент, не знаю як назвати, психології може. Наприклад, я себе на першому знайомстві/співбесіді і тп не дуже добре показую. Хз, може лицем чи харизмою не вийшов . А вже потім, як працюють зі мною, то не хочуть відпускати. Наприклад, був випадок у мене, то ще в банку дали 2х кандидатів (мене і ще одного) з розформованого відділення в центральний офіс на вибір 2м керівницям суміжних управлінь. То після співбесіди з нами вони обидві хотіли того іншого кандидата . Це мені вже потім моя керівниця призналася, якій дістався я. А через півроку виявилося, той другий був дуб дубом, не міг жодне питання вирішити, то обидві вже мене хотіли на угоди з важливими клієнтами. А того боялися навіть підпускати. Пс2. Я і сам зараз проводжу співбесіди. І інколи у нас з колегами діаметрально протилежні погляди на приблизно рівних за рівнем кандидатів. А ще буває кандидат добре підготувався саме для співбесіди, а на ділі зовсім не може/не хоче так працювати. Тому якби був у мене кандидат, з яким я працював і знаю його в роботі, то без сумніву рекомендував би його
Faceless написав:якщо серйозно, то єдиний плюс мати бадді в компанії - це можливість попиляти разом реферальний бонус.
Звичайно, якщо є реферал - це великий плюс пройти якійсь попередній відсів і бюрократію, але це все одно не блат. Тут приводять всі історії, як вони влаштовувались по блату - розповім свою історію: за все життя всюди влаштовувася без жодних блатів, кумів і сватів.