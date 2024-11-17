Додано: Суб 16 лис, 2024 14:23

Gastarbaiter написав: Для компанії дешевше виплатити бонус за рекомендацію, ніж платити зовнішнім рекрутерам.

Ну і, здається, мова йде не про те, що керівник може наймати людей, з якими він вже працював на попередньому місці і яких вже знає. А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко. А це не так. Є приклади, що не беруть гідного кандидата, а тримають місце для "своїх", які мають гірші здібності до цієї роботи? Для компанії дешевше виплатити бонус за рекомендацію, ніж платити зовнішнім рекрутерам.Ну і, здається, мова йде не про те, що керівник може наймати людей, з якими він вже працював на попередньому місці і яких вже знає. А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко. А це не так. Є приклади, що не беруть гідного кандидата, а тримають місце для "своїх", які мають гірші здібності до цієї роботи?

Ні, звичайно, гідний кандидат проб'ється і без знайомства. Але це буде вартувати йому більше зусиль. І дійсно таких прикладів не мав, щоб не брали гідного кандидата, притримуючи місце своєму. Але є багато випадків, що у гідного кандидата і не було можливості показати себе, бо вакансія і не попадала в мережу.П.с. Тут ще є один момент, не знаю як назвати, психології може. Наприклад, я себе на першому знайомстві/співбесіді і тп не дуже добре показую. Хз, може лицем чи харизмою не вийшов. А вже потім, як працюють зі мною, то не хочуть відпускати. Наприклад, був випадок у мене, то ще в банку дали 2х кандидатів (мене і ще одного) з розформованого відділення в центральний офіс на вибір 2м керівницям суміжних управлінь. То після співбесіди з нами вони обидві хотіли того іншого кандидата. Це мені вже потім моя керівниця призналася, якій дістався я. А через півроку виявилося, той другий був дуб дубом, не міг жодне питання вирішити, то обидві вже мене хотіли на угоди з важливими клієнтами. А того боялися навіть підпускати.Пс2. Я і сам зараз проводжу співбесіди. І інколи у нас з колегами діаметрально протилежні погляди на приблизно рівних за рівнем кандидатів. А ще буває кандидат добре підготувався саме для співбесіди, а на ділі зовсім не може/не хоче так працювати. Тому якби був у мене кандидат, з яким я працював і знаю його в роботі, то без сумніву рекомендував би його