Не знаю, що ви маєте на увазі під загальною кучею. Максимум що їх розглянуть в пріоритеті, бо набагато більше ймовірність, це людина підійде.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 15:24
Re: Еміграція, заробітчанство
Не знаю, що ви маєте на увазі під загальною кучею. Максимум що їх розглянуть в пріоритеті, бо набагато більше ймовірність, це людина підійде.
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:25
Faceless Ну от про ІТ написав свіжий кейс: коли кум влаштовувався - то проходив співбесіду з HR, потім робив ТЗ, потім технічна співбесіда і ще співбесіда тімлідом. А тут "реферал" одразу провів співбесіду з тімлідом і на другий день в продакшен...
Про те, що джуну просто щоб його CV прочитали без блату має повезти ну дуже дуже сильно...
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:29
з Індії...
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:32
Еміграція, заробітчанство
З хрюшею то і співбесідою не назвеш. Так, відборочний етап. Часто він просто в форматі дзвінка.
У тімлідів нема стільки часу щоб проводити з усіма співбесіди, але якщо реферала рекомендують і скоріше за все це не буде марною тратою часу - то він може провести і технічне і проектне інтервʼю.
Тобто по суті процедура та сама, але якщо ти невідома людина то відсів може бути довше. Хоча й без рефералки можна часто за одне інтервʼю пройти. Різне бувало
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Кум спочатку пропонував мені йти на ту посаду мідла, і це враховуючи, що я 60% стеку технологій не знаю, німецька мова на 0 та і взагалі на JS я максимум джун, а вже роками значно більше практики з python...
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:38
У мене була ситуація, коли дівчині за моєю рекомендацією HR не задзвонили. Вирішилося, коли особисто до них підійшов та спитав про причини. Виявилося, що оскільки вона зазначила інше місто проживання, то вони вирішили, що це помилка. Після цього дівчина пройшла усі етапи співбесід і отримала роботу.
Але не сказав би, що це якийсь блат. Хоча дійсно наявність знайомого в компанії допомогла.
Ще коли на самому початку влаштовувався в аудит, то керівник філії в моєму місті виявився сином маминої знайомої. Власне, від неї і отримав інформацію, що буде набір. Зустрівся з ним, порозмовляли, залишив позитивне враження. Але сказав, що треба чекати, поки вакансії відкриються, і тоді податися і пройти усі попередні етапи відбору. Але ця фірма тоді набір так і не відкрила, тож потрапив до іншої.
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Кум пропонував і пройти то не одне й те саме:)
Додано: Нед 17 лис, 2024 16:03
Еміграція, заробітчанство
Я коли студіозусом на 4 курсі влаштовувався на першу офіційну роботу, то мене теж типу рекомендував такий самий мій однокурсник, прийшов поспілкувався з керівником, з резюме куди вписав що зміг придумати. То що, теж типу по блату?
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