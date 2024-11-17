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#<1 ... 2443244424452446 Додано: Нед 17 лис, 2024 15:24 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Часто статус реферала взагалі ніяк не спрощує процедуру, ті самі співбесіди і перевірки Часто статус реферала взагалі ніяк не спрощує процедуру, ті самі співбесіди і перевірки

Жодного разу такого не зустрічав щоб CV реферала лягало в загальну кучу кандидатів на посаду. Видно в мене дуже малий досвід. Жодного разу такого не зустрічав щоб CV реферала лягало в загальну кучу кандидатів на посаду. Видно в мене дуже малий досвід. Не знаю, що ви маєте на увазі під загальною кучею. Максимум що їх розглянуть в пріоритеті, бо набагато більше ймовірність, це людина підійде. Не знаю, що ви маєте на увазі під загальною кучею. Максимум що їх розглянуть в пріоритеті, бо набагато більше ймовірність, це людина підійде. Faceless

Модератор Повідомлень: 35550 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8084 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2024 15:25 Faceless Ну от про ІТ написав свіжий кейс: коли кум влаштовувався - то проходив співбесіду з HR, потім робив ТЗ, потім технічна співбесіда і ще співбесіда тімлідом. А тут "реферал" одразу провів співбесіду з тімлідом і на другий день в продакшен...

Про те, що джуну просто щоб його CV прочитали без блату має повезти ну дуже дуже сильно... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4162 З нами з: 29.07.22 Подякував: 735 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2024 15:29 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Не знаю за освіту, але в ІТ просто нереально щось по блату. Це просто без шансів. Не знаю за освіту, але в ІТ просто нереально щось по блату. Це просто без шансів.

не може бути. тобто в аудиті лише по блату, а в ІТ лише за знаннями - прям різні світи не може бути. тобто в аудиті лише по блату, а в ІТ лише за знаннями - прям різні світи

А чого в аудиті по блату? ІТ насправді зовсім інший світ, так як часто менеджмент не з України... А чого в аудиті по блату? ІТ насправді зовсім інший світ, так як часто менеджмент не з України...

з Індії... з Індії... Shaman

Повідомлень: 7429 З нами з: 29.09.19 Подякував: 689 раз. Подякували: 1535 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2024 15:32 Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless Ну от про ІТ написав свіжий кейс: коли кум влаштовувався - то проходив співбесіду з HR, потім робив ТЗ, потім технічна співбесіда і ще співбесіда тімлідом. А тут "реферал" одразу провів співбесіду з тімлідом і на другий день в продакшен... З хрюшею то і співбесідою не назвеш. Так, відборочний етап. Часто він просто в форматі дзвінка.

У тімлідів нема стільки часу щоб проводити з усіма співбесіди, але якщо реферала рекомендують і скоріше за все це не буде марною тратою часу - то він може провести і технічне і проектне інтервʼю.

Тобто по суті процедура та сама, але якщо ти невідома людина то відсів може бути довше. Хоча й без рефералки можна часто за одне інтервʼю пройти. Різне бувало З хрюшею то і співбесідою не назвеш. Так, відборочний етап. Часто він просто в форматі дзвінка.У тімлідів нема стільки часу щоб проводити з усіма співбесіди, але якщо реферала рекомендують і скоріше за все це не буде марною тратою часу - то він може провести і технічне і проектне інтервʼю.Тобто по суті процедура та сама, але якщо ти невідома людина то відсів може бути довше. Хоча й без рефералки можна часто за одне інтервʼю пройти. Різне бувало Faceless

Модератор Повідомлень: 35550 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8084 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2024 15:34 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: але якщо реферала рекомендують і скоріше за все це не буде марною тратою часу але якщо реферала рекомендують і скоріше за все це не буде марною тратою часу

Кум спочатку пропонував мені йти на ту посаду мідла, і це враховуючи, що я 60% стеку технологій не знаю, німецька мова на 0 та і взагалі на JS я максимум джун, а вже роками значно більше практики з python... Кум спочатку пропонував мені йти на ту посаду мідла, і це враховуючи, що я 60% стеку технологій не знаю, німецька мова на 0 та і взагалі на JS я максимум джун, а вже роками значно більше практики з python... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4162 З нами з: 29.07.22 Подякував: 735 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2024 15:38 Дюрі-бачі написав: Жодного разу такого не зустрічав щоб CV реферала лягало в загальну кучу кандидатів на посаду. Видно в мене дуже малий досвід. Жодного разу такого не зустрічав щоб CV реферала лягало в загальну кучу кандидатів на посаду. Видно в мене дуже малий досвід.

У мене була ситуація, коли дівчині за моєю рекомендацією HR не задзвонили. Вирішилося, коли особисто до них підійшов та спитав про причини. Виявилося, що оскільки вона зазначила інше місто проживання, то вони вирішили, що це помилка. Після цього дівчина пройшла усі етапи співбесід і отримала роботу.

Але не сказав би, що це якийсь блат. Хоча дійсно наявність знайомого в компанії допомогла.

Ще коли на самому початку влаштовувався в аудит, то керівник філії в моєму місті виявився сином маминої знайомої. Власне, від неї і отримав інформацію, що буде набір. Зустрівся з ним, порозмовляли, залишив позитивне враження. Але сказав, що треба чекати, поки вакансії відкриються, і тоді податися і пройти усі попередні етапи відбору. Але ця фірма тоді набір так і не відкрила, тож потрапив до іншої. У мене була ситуація, коли дівчині за моєю рекомендацією HR не задзвонили. Вирішилося, коли особисто до них підійшов та спитав про причини. Виявилося, що оскільки вона зазначила інше місто проживання, то вони вирішили, що це помилка. Після цього дівчина пройшла усі етапи співбесід і отримала роботу.Але не сказав би, що це якийсь блат. Хоча дійсно наявність знайомого в компанії допомогла.Ще коли на самому початку влаштовувався в аудит, то керівник філії в моєму місті виявився сином маминої знайомої. Власне, від неї і отримав інформацію, що буде набір. Зустрівся з ним, порозмовляли, залишив позитивне враження. Але сказав, що треба чекати, поки вакансії відкриються, і тоді податися і пройти усі попередні етапи відбору. Але ця фірма тоді набір так і не відкрила, тож потрапив до іншої. Gastarbaiter Повідомлень: 3492 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2024 15:59 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: але якщо реферала рекомендують і скоріше за все це не буде марною тратою часу але якщо реферала рекомендують і скоріше за все це не буде марною тратою часу

Кум спочатку пропонував мені йти на ту посаду мідла, і це враховуючи, що я 60% стеку технологій не знаю, німецька мова на 0 та і взагалі на JS я максимум джун, а вже роками значно більше практики з python... Кум спочатку пропонував мені йти на ту посаду мідла, і це враховуючи, що я 60% стеку технологій не знаю, німецька мова на 0 та і взагалі на JS я максимум джун, а вже роками значно більше практики з python... Кум пропонував і пройти то не одне й те саме:) Кум пропонував і пройти то не одне й те саме:) Faceless

Модератор Повідомлень: 35550 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8084 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2024 16:03 Еміграція, заробітчанство Я коли студіозусом на 4 курсі влаштовувався на першу офіційну роботу, то мене теж типу рекомендував такий самий мій однокурсник, прийшов поспілкувався з керівником, з резюме куди вписав що зміг придумати. То що, теж типу по блату? Faceless

Модератор Повідомлень: 35550 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8084 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2443244424452446 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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