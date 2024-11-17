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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2443244424452446
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:24

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Часто статус реферала взагалі ніяк не спрощує процедуру, ті самі співбесіди і перевірки

Жодного разу такого не зустрічав щоб CV реферала лягало в загальну кучу кандидатів на посаду. Видно в мене дуже малий досвід.
Не знаю, що ви маєте на увазі під загальною кучею. Максимум що їх розглянуть в пріоритеті, бо набагато більше ймовірність, це людина підійде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:25

Faceless Ну от про ІТ написав свіжий кейс: коли кум влаштовувався - то проходив співбесіду з HR, потім робив ТЗ, потім технічна співбесіда і ще співбесіда тімлідом. А тут "реферал" одразу провів співбесіду з тімлідом і на другий день в продакшен...
Про те, що джуну просто щоб його CV прочитали без блату має повезти ну дуже дуже сильно...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:29

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Не знаю за освіту, але в ІТ просто нереально щось по блату. Це просто без шансів.

не може бути. тобто в аудиті лише по блату, а в ІТ лише за знаннями - прям різні світи :lol:

А чого в аудиті по блату? ІТ насправді зовсім інший світ, так як часто менеджмент не з України...

з Індії... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:32

Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Faceless Ну от про ІТ написав свіжий кейс: коли кум влаштовувався - то проходив співбесіду з HR, потім робив ТЗ, потім технічна співбесіда і ще співбесіда тімлідом. А тут "реферал" одразу провів співбесіду з тімлідом і на другий день в продакшен...
З хрюшею то і співбесідою не назвеш. Так, відборочний етап. Часто він просто в форматі дзвінка.
У тімлідів нема стільки часу щоб проводити з усіма співбесіди, але якщо реферала рекомендують і скоріше за все це не буде марною тратою часу - то він може провести і технічне і проектне інтервʼю.
Тобто по суті процедура та сама, але якщо ти невідома людина то відсів може бути довше. Хоча й без рефералки можна часто за одне інтервʼю пройти. Різне бувало
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:але якщо реферала рекомендують і скоріше за все це не буде марною тратою часу

Кум спочатку пропонував мені йти на ту посаду мідла, і це враховуючи, що я 60% стеку технологій не знаю, німецька мова на 0 та і взагалі на JS я максимум джун, а вже роками значно більше практики з python...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:38

  Дюрі-бачі написав:Жодного разу такого не зустрічав щоб CV реферала лягало в загальну кучу кандидатів на посаду. Видно в мене дуже малий досвід.

У мене була ситуація, коли дівчині за моєю рекомендацією HR не задзвонили. Вирішилося, коли особисто до них підійшов та спитав про причини. Виявилося, що оскільки вона зазначила інше місто проживання, то вони вирішили, що це помилка. Після цього дівчина пройшла усі етапи співбесід і отримала роботу.
Але не сказав би, що це якийсь блат. Хоча дійсно наявність знайомого в компанії допомогла.
Ще коли на самому початку влаштовувався в аудит, то керівник філії в моєму місті виявився сином маминої знайомої. Власне, від неї і отримав інформацію, що буде набір. Зустрівся з ним, порозмовляли, залишив позитивне враження. Але сказав, що треба чекати, поки вакансії відкриються, і тоді податися і пройти усі попередні етапи відбору. Але ця фірма тоді набір так і не відкрила, тож потрапив до іншої.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:59

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:але якщо реферала рекомендують і скоріше за все це не буде марною тратою часу

Кум спочатку пропонував мені йти на ту посаду мідла, і це враховуючи, що я 60% стеку технологій не знаю, німецька мова на 0 та і взагалі на JS я максимум джун, а вже роками значно більше практики з python...
Кум пропонував і пройти то не одне й те саме:)
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 16:03

Еміграція, заробітчанство

Я коли студіозусом на 4 курсі влаштовувався на першу офіційну роботу, то мене теж типу рекомендував такий самий мій однокурсник, прийшов поспілкувався з керівником, з резюме куди вписав що зміг придумати. То що, теж типу по блату?
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