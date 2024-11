Додано: Пон 18 лис, 2024 00:07

Приємна подія неділі листопада: наш хлопець отримав підвищення по роботі.

Senior engineer. Computer science. San Jose (CA).

Закінчив університет в 2019. В США.

