RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2444244524462447
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 09:55

  Бетон написав:Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети.
рушаться авторитети 😂

Бедронник чи бедроновод, як правильніше?
  Hotab написав:Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37265
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 10:00

  akurt написав:
  Сибарит написав:Вот так сильные мира сего внушают нам надежду разбогатеть за счёт экономии, чтобы мы пахали и не рыпались в область серьезных заработков.

Щось за рахунок економіі ще ніхто не розбагатів…

в статті писалося "жити за коштами", і там було "10 причин", а не одна
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37265
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 10:07

  Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter
В Німеччині прям зараз: після того як у кума оголосили на роботі, що з Нового року звільнять 2/11 то вже 4 самі звільнились і пішли на іншу роботу. При чому всі 4 вимагали "позитивних рекомендацій" від боса. І от HR перш ніж публікувати вакансію, підійшла до всіх працівників із питанням "може Ви знаєте когось на вакансію?". Кум пропонував мені, але потім запропонував нашого спільного знайомого і того взяли після 1 співбесіди з тімлідом, а не 3-4, як в них зазвичай.
Єдине, що кум тепер мусить місяць ревювити весь код нового працівника...

в нас код без позитивного рев"ю не мержиться
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37265
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 10:11

  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко.

Це актуально для новачків без досвіду.
Для людей з досвідом влаштуватись можливо і без знайомств, але коли є знайомства то це значно швидше. І знайомство може перекрити різницю в скілах і компанія замість працівника, який працює на "відмінно" по блату отримає того, хто працює "задовільно".
Звісно якщо працювати "незадовільно", то блат допоможе тільки в держструктурах.

одна з причин, що взявши на роботу когось потім тяжко звільнити, тому такі фільтри для перестраховки, краще перебдіти, чим недобдіти
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37265
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 2444244524462447
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.