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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2024 09:55
Бетон написав:
Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети.
рушаться авторитети 😂
Бедронник чи бедроновод, як правильніше?
Hotab написав:
Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа?
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Додано: Пон 18 лис, 2024 10:00
akurt написав: Сибарит написав:
Вот так сильные мира сего внушают нам надежду разбогатеть за счёт экономии, чтобы мы пахали и не рыпались в область серьезных заработков.
Щось за рахунок економіі ще ніхто не розбагатів…
в статті писалося "жити за коштами", і там було "10 причин", а не одна
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Додано: Пон 18 лис, 2024 10:07
Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter
В Німеччині
прям зараз: після того як у кума оголосили на роботі, що з Нового року звільнять 2/11 то вже 4 самі звільнились і пішли на іншу роботу. При чому всі 4 вимагали "позитивних рекомендацій" від боса. І от HR перш ніж публікувати вакансію, підійшла до всіх працівників із питанням "може Ви знаєте когось на вакансію?". Кум пропонував мені, але потім запропонував нашого спільного знайомого і того взяли після 1 співбесіди з тімлідом, а не 3-4, як в них зазвичай.
Єдине, що кум тепер мусить місяць ревювити весь код нового працівника...
в нас код без позитивного рев"ю не мержиться
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Додано: Пон 18 лис, 2024 10:11
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко.
Це актуально для новачків без досвіду.
Для людей з досвідом влаштуватись можливо і без знайомств, але коли є знайомства то це значно швидше. І знайомство може перекрити різницю в скілах і компанія замість працівника, який працює на "відмінно" по блату отримає того, хто працює "задовільно".
Звісно якщо працювати "незадовільно", то блат допоможе тільки в держструктурах.
одна з причин, що взявши на роботу когось потім тяжко звільнити, тому такі фільтри для перестраховки, краще перебдіти, чим недобдіти
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