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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2444244524462447 Додано: Пон 18 лис, 2024 09:55 Бетон написав: Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети.

рушаться авторитети 😂 Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети.рушаться авторитети 😂

Бедронник чи бедроновод, як правильніше?

Hotab написав: Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа? Щось я в Бедронці не подружився з їх акціями. Як не прийду на самокасу - зовсім не та ціна що на полицях. Там треба картка лояльності обовʼязково, чи в чому справа? Бедронник чи бедроновод, як правильніше? flyman

Повідомлень: 37265 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2024 10:00 akurt написав: Сибарит написав: Вот так сильные мира сего внушают нам надежду разбогатеть за счёт экономии, чтобы мы пахали и не рыпались в область серьезных заработков. Вот так сильные мира сего внушают нам надежду разбогатеть за счёт экономии, чтобы мы пахали и не рыпались в область серьезных заработков.

Щось за рахунок економіі ще ніхто не розбагатів… Щось за рахунок економіі ще ніхто не розбагатів…

в статті писалося "жити за коштами", і там було "10 причин", а не одна в статті писалося "жити за коштами", і там було "10 причин", а не одна flyman

Повідомлень: 37265 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2024 10:07 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter

В Німеччині прям зараз: після того як у кума оголосили на роботі, що з Нового року звільнять 2/11 то вже 4 самі звільнились і пішли на іншу роботу. При чому всі 4 вимагали "позитивних рекомендацій" від боса. І от HR перш ніж публікувати вакансію, підійшла до всіх працівників із питанням "може Ви знаєте когось на вакансію?". Кум пропонував мені, але потім запропонував нашого спільного знайомого і того взяли після 1 співбесіди з тімлідом, а не 3-4, як в них зазвичай.

Єдине, що кум тепер мусить місяць ревювити весь код нового працівника... прям зараз: після того як у кума оголосили на роботі, що з Нового року звільнять 2/11 то вже 4 самі звільнились і пішли на іншу роботу. При чому всі 4 вимагали "позитивних рекомендацій" від боса. І от HR перш ніж публікувати вакансію, підійшла до всіх працівників із питанням "може Ви знаєте когось на вакансію?". Кум пропонував мені, але потім запропонував нашого спільного знайомого і того взяли після 1 співбесіди з тімлідом, а не 3-4, як в них зазвичай.Єдине, що кум тепер мусить місяць ревювити весь код нового працівника...

в нас код без позитивного рев"ю не мержиться в нас код без позитивного рев"ю не мержиться flyman

Повідомлень: 37265 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2024 10:11 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко. А про те, що без знайомств влаштуватися вкрай важко.

Це актуально для новачків без досвіду.

Для людей з досвідом влаштуватись можливо і без знайомств, але коли є знайомства то це значно швидше. І знайомство може перекрити різницю в скілах і компанія замість працівника, який працює на "відмінно" по блату отримає того, хто працює "задовільно".

Звісно якщо працювати "незадовільно", то блат допоможе тільки в держструктурах. Це актуально для новачків без досвіду.Для людей з досвідом влаштуватись можливо і без знайомств, але коли є знайомства то це значно швидше. І знайомство може перекрити різницю в скілах і компанія замість працівника, який працює на "відмінно" по блату отримає того, хто працює "задовільно".Звісно якщо працювати "незадовільно", то блат допоможе тільки в держструктурах.

одна з причин, що взявши на роботу когось потім тяжко звільнити, тому такі фільтри для перестраховки, краще перебдіти, чим недобдіти одна з причин, що взявши на роботу когось потім тяжко звільнити, тому такі фільтри для перестраховки, краще перебдіти, чим недобдіти flyman

Повідомлень: 37265 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2024 12:38 Bobua написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Ще мене здивувало, що один з цих 4 ІТ-шників, з багатьма роками досвіду JS, перейшов в сервіс по роботі з вентиляцією і кондиціонерами, де треба їздити на об'єкти і робити руками. Вигорів може Вигорів може



Або... “Хто такий Джон Голт?” Або... “Хто такий Джон Голт?”

Xтось ще читає цю графоманську хрєнь? Xтось ще читає цю графоманську хрєнь? airmax78 Повідомлень: 43097 З нами з: 25.10.12 Подякував: 979 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2444244524462447 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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