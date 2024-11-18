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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2024 12:38
Bobua написав: Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Ще мене здивувало, що один з цих 4 ІТ-шників, з багатьма роками досвіду JS, перейшов в сервіс по роботі з вентиляцією і кондиціонерами, де треба їздити на об'єкти і робити руками.
Вигорів може
Або... “Хто такий Джон Голт?”
Xтось ще читає цю графоманську хрєнь?
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:26
airmax78 написав: Bobua написав:
Або... “Хто такий Джон Голт?”
Xтось ще читає цю графоманську хрєнь?
Я читав.
Муть, але дещо корисне взяти можна. Яби сказа що частково описує процеси які зараз відбуваються в Америці.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:48
airmax78 написав: Bobua написав: Faceless написав:
Вигорів може
Або... “Хто такий Джон Голт?”
Xтось ще читає цю графоманську хрєнь?
а вам не сподобалось? такий собі зразок капреалізму
нуднуватий трошки, але ж ідея. популізм - шлях до рабства. бачите як одне з іншим поєднується?
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